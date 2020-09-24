投資醫大「生化學科」研發牛樟芝新藥　神秘富豪2年被坑3億

▲台北富豪受騙拿出3億多元投資假的牛樟芝新藥開發。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

綠興國際公司吳姓負責人與展霖生化陳姓負責人，涉嫌從2014年10月起，佯稱已與台北醫學大學「生化學科」簽約，共同研發牛樟芝新藥技術，藉此詐騙台北某富豪在2年多的時間內，投資3億元，直到富豪因等不到研發成果，向北醫查證，才發現大學只有「系所」，沒有「科」，台北地檢署今指揮調查局北機站搜索約談吳、陳等6人到案釐清案情。

富豪向調查局提告指出，2014年10月間，透過友人認識的吳姓男子和陳姓男子，用LINE傳了2張合作意向書，分別是展霖與綠興公司，和北醫「生化學科」簽定的「產學合作意向書」，以及綠興公司單獨與北醫生化學科簽定的「合作意向書」。

富豪相信吳、陳宣稱正與學術單位合作新藥開發，前景可期，但直到2016年間，富豪陸續投資3億多元，卻一直看不到新藥成果，富豪找北醫「生化學科」查證研發進度，校方告知學術單位只有「系所」，沒有「科」，富豪才驚覺受騙。

調查局北機站報請台北地檢署檢察官林達指揮，在24日兵分5路，搜索吳姓、陳姓等4名涉嫌詐欺罪的嫌犯，以及2名證人到案釐清案情。

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