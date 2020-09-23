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暗夜競速吵死人！　6男「併排飆車」遭起訴、機車被查扣

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▲何姓等4名成年男子與2名青少年於今年7月間在觀音區高速併排飆車，遭大園警分局埋伏蒐證取締，依公共危險罪嫌起訴。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲何姓等4名成年男子與2名青少年於今年7月間在觀音區高速併排飆車，遭大園警分局埋伏蒐證取締，依公共危險罪嫌偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大園警分局今年7月間在觀音區埋伏取締飆車族，其中何姓等4名成年男子與2名青少年涉嫌占用道路併排競速，吸引上百人圍觀，警方偵訊後將何等6人送辦，並查扣機車等證物；檢方偵訊時，何等6人坦承犯行，檢方23日偵結依公共危險罪聲請簡易判決處刑。

檢警調查，28歲的何姓男子、24歲的林姓男子、23歲的姜姓男子、28歲的余姓男子與16歲的袁姓少年、17歲的黃姓少年在今年7月12日凌晨2時30分，在觀音區保生一街分別騎乘機車往觀音市區方向併排高速出發，大園警分局員警埋伏蒐證查出，何等人以時速50至110公里多次併排競速，體驗高速行車之速度感，當時吸引上百人圍觀。

▲大園警方今年7月將何姓等4名成年男子與2名青少年於在觀音區高速併排飆車，現場取締蒐證。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲大園警方今年7月將何姓等4名成年男子與2名青少年於在觀音區高速併排飆車，現場取締蒐證。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大園警方以口袋戰術將涉嫌飆車之何姓男子等6人拘捕到案，並將機車查扣在案，何等6人坦承飆車犯行；檢方根據警方提供蒐證影片、車輛資料表與檢察官勘驗筆錄佐證，依據刑法第185條之損毀或壅塞陸路或以他法致生往來之危險罪，即公共危險罪嫌，何等6人到現場與其他車輛共同集結，任意佔用公眾通行道路併排競速行駛，已足生往來之危險，偵結依公共危險罪嫌聲請簡易判決處刑，2名少年則送少年法庭審理。

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