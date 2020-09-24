確保零確診！中秋、雙十連假　花蓮227處加強防疫消毒

▲▼中秋及雙十連假，花蓮將針對戶外公共環境及人潮聚集處提高頻率執行噴藥工作。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣自暑期觀光旺季活動陸續結束後，面臨而來的是中秋節慶以及雙十國慶等連續假期，因應新冠肺炎病毒，防疫消毒大隊預計於中秋節慶9月30日至10月5日前後共計6日及雙十國慶10月8日至10月12日前後共計5日針對熱點戶外公共環境等人潮聚集處提高頻率執行噴藥工作。

現階段新型冠狀肺炎疫情雖已日漸趨緩，為避免戶外公共場域成為防疫破口，造成二次疫情爆發，縣長徐榛蔚呼籲各大營業場所、大眾運輸業者、社區管理委員會等聚集處點，務必依照中央指揮中心訂定嚴重特殊傳染性肺炎「COVID-19（新冠肺炎）」因應指引：公眾集會，進行內部場所消毒，以有效防堵新冠肺炎病毒入侵，防止疫情擴散，共同確保市民安全健康。

中央流行疫情指揮中心自6月7日起啟動防疫新生活，花蓮防疫消毒大隊為防止疫情再次擴散，依據疫情情況及人潮聚集情形，因地制宜調整消毒頻率及相關作業。暑假期間「報復性旅遊」各觀光景點和市集夜市湧入大量觀光人潮，為保持疫情零確診，防疫消毒工作仍持續落實不鬆懈。

花蓮防疫消毒大隊針對中秋連續假期，規劃共計123處所；雙十國慶連假規劃共計104處所執行防疫消毒作業，噴藥重點位置為民眾使用之公共空間設施，例如休憩空間、遊樂設施、洗手檯及廁所等處，以確保環境安全，提供給親子安心的休憩場所。

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