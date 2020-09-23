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國慶煙火在台南　黃偉哲：台南防疫旅遊安全無慮！

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▲國慶煙火在台南，為推廣台南觀光旅遊，讓各地旅客放心遊安平，市長黃偉哲表示台南防疫旅遊安全無慮，請民眾放心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國慶煙火在台南，為推廣台南觀光旅遊，讓各地旅客放心遊安平，市長黃偉哲表示台南防疫旅遊安全無慮，請民眾放心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國慶煙火在台南，為推廣台南觀光旅遊，讓各地旅客放心遊安平，台南市民齊心防治登革熱，共同守護健康美麗無蚊城市，台南市長黃偉哲藉此宣導台南市防疫工作以嚴謹的態度來面對並超前部署，市府與民間上下一心，一起攜手防疫新生活。

▲國慶煙火在台南，為推廣台南觀光旅遊，讓各地旅客放心遊安平，市長黃偉哲表示台南防疫旅遊安全無慮，請民眾放心。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲國慶煙火在台南，為推廣台南觀光旅遊，讓各地旅客放心遊安平，市長黃偉哲表示台南防疫旅遊安全無慮，請民眾放心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

登革熱疫情截至9月20日止，目前全國為58例境外移入病例及本土病例21例，雖然台南市無本土病例，由於登革熱已進入高峰期，且新冠肺炎國際疫情持續嚴峻，東南亞國家登革熱也一直沒有減退，所以請大家保持警惕。工欲善其事必先利其器，此時顯得重要，登防中心自製的3D巡查棒及誘卵桶、誘殺桶，解決了高處積水點巡察的問題，市府持續精進登革熱防疫配備，已有效降低病媒蚊密度，共同守護大台南市民的健康。在此特別提醒市民朋友們，務必注意若有出現登革熱症狀，如有發燒、肌肉痛、關節痛等情況應盡速就醫並告知醫師旅遊史，以避免疫情於社區間擴散。

▲國慶煙火在台南，為推廣台南觀光旅遊，讓各地旅客放心遊安平，市長黃偉哲表示台南防疫旅遊安全無慮，請民眾放心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲指出2020國慶煙火在台南舉辦，我們已準備好，在此也籲請民眾落實防疫新生活，參加活動務必戴口罩，維持社交距離，台南防疫旅遊，安全無慮。歡迎大家一起相揪到台南賞煙火吃美食。

·質地溫和、深層潔淨，掃光痘痘粉刺
 

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