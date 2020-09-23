在室內也能BBQ！電烤盤賣太好　網購公布最強烤肉神器Top3

▲不用辛苦生火、在室內也能烤肉的多功能電烤盤，興起成為中秋烤肉熱門用具。（圖／翻攝自Yahoo奇摩購物中心官網）

記者洪菱鞠／台北報導

中秋節吃烤肉，得先通過木炭生火這關，才能品嚐到美味佳餚，雖然快速生火有技巧，但不熟練的話，讓人弄得滿頭大汗，因此近年烤肉吹起懶人風，插電就能用的電烤盤竄起，可以在戶外一邊燒烤、一邊賞月，也可以在室內吹著冷氣享受鐵板的樂趣，平日還能拿來煎煮炒，多功能用途讓它變得搶手，網購業者也公布新一代「最強烤肉神器Top3」。

中秋連假即將到來，烤肉器具、食材採購也進入買氣高峰，不過相較於傳統木炭烤肉，烤起來更輕鬆便利的電烤盤，吸引不少烤肉族入手，Yahoo奇摩購物中心發現，集「烤煮煎炒」等功能於一機、可替換烤盤的「多功能電烤盤」，年銷量翻倍成長，從今年初至8月底期間銷量排行榜來看，推薦中秋必入手「最強Top3烤肉神器」，Top1是擁有超強火力、月銷數百台的「象印室內電燒烤盤」，Top2、Top3分別是「美國Cuisinart 美膳雅多功能燒烤及煎烤盤」及收納方便、適合小家庭或2～3人聚會使用的「日本BRUNO多功能電烤盤」。

多功能電烤爐在戶外、室內皆可使用，除了燒烤，平日想要煎、炒等烹煮也沒問題，生活市集觀察到消費者通常願意給予較高的預算，熱銷價格帶落在1,500～3,000元；根據近期銷售狀況，推薦「品日子多功能電烤盤」，其附平底烤盤及章魚燒盤，另可選購專用陶瓷深鍋，煎烤炒煮都適用，還有防燙手把增加安全性，深受消費者喜愛，近一周平均銷量較前月同期大幅成長逾20倍。

▲被稱為油切烤盤的「韓式麥飯石不沾低油煙烤盤」。（圖／愛合購提供）

不過現在的人注重健康，烤肉時不想吸入過多油煙，也盡量避免吃進太多的油，「低油煙」成為選購時的關鍵字，愛合購站上今年搜尋量最高的烤具，就是被稱為油切烤盤的「韓式麥飯石不沾低油煙烤盤」，其傾斜式設計能加速濾油，有效降低油脂因為加熱產生揮發性氣體；另外也有業者看準低油煙商機，推出「移動式雙濾網抽油煙機」，外形如同抬燈，對準烤爐插電後就能有效吸取油煙，搭配內附的活性碳濾網還具有除臭效果。

▲東森購物推出海陸雙拼烤肉豪華獨家組。（圖／翻攝自東森購物）

準備好了用具，當然也要有豐富食材，才能開始享受烤肉的樂趣。東森購物於9/17～10/12大推「中秋夯肉趴．就缺你這咖」優惠活動，特別針對肉食族、海鮮控推出超值烤肉獨家組合，像是集結波士頓龍蝦、特級野生大干貝、霜降牛五花、爆汁骰子牛排、半殼生蠔等的「帝王龍蝦海陸豪華10件烤肉組」，只賣1,899元，適合8～10人一起享用，換算一人最少花不到190元就能吃得飽飽；另外還開賣超優惠蝦蝦組合1,300元有找、1.4公斤日本級美國產和牛烤肉組、無牛肉福袋7件組以及嘉義優鮮的生鮮水產品等熱銷食材，享受豪華的海陸大餐。