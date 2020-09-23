　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

在室內也能BBQ！電烤盤賣太好　網購公布最強烤肉神器Top3

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

電烤盤（圖／翻攝自Yahoo奇摩購物中心官網）

▲不用辛苦生火、在室內也能烤肉的多功能電烤盤，興起成為中秋烤肉熱門用具。（圖／翻攝自Yahoo奇摩購物中心官網）

記者洪菱鞠／台北報導

中秋節吃烤肉，得先通過木炭生火這關，才能品嚐到美味佳餚，雖然快速生火有技巧，但不熟練的話，讓人弄得滿頭大汗，因此近年烤肉吹起懶人風，插電就能用的電烤盤竄起，可以在戶外一邊燒烤、一邊賞月，也可以在室內吹著冷氣享受鐵板的樂趣，平日還能拿來煎煮炒，多功能用途讓它變得搶手，網購業者也公布新一代「最強烤肉神器Top3」。

中秋連假即將到來，烤肉器具、食材採購也進入買氣高峰，不過相較於傳統木炭烤肉，烤起來更輕鬆便利的電烤盤，吸引不少烤肉族入手，Yahoo奇摩購物中心發現，集「烤煮煎炒」等功能於一機、可替換烤盤的「多功能電烤盤」，年銷量翻倍成長，從今年初至8月底期間銷量排行榜來看，推薦中秋必入手「最強Top3烤肉神器」，Top1是擁有超強火力、月銷數百台的「象印室內電燒烤盤」，Top2、Top3分別是「美國Cuisinart 美膳雅多功能燒烤及煎烤盤」及收納方便、適合小家庭或2～3人聚會使用的「日本BRUNO多功能電烤盤」。

多功能電烤爐在戶外、室內皆可使用，除了燒烤，平日想要煎、炒等烹煮也沒問題，生活市集觀察到消費者通常願意給予較高的預算，熱銷價格帶落在1,500～3,000元；根據近期銷售狀況，推薦「品日子多功能電烤盤」，其附平底烤盤及章魚燒盤，另可選購專用陶瓷深鍋，煎烤炒煮都適用，還有防燙手把增加安全性，深受消費者喜愛，近一周平均銷量較前月同期大幅成長逾20倍。

韓式麥飯石低油煙烤盤（圖／愛合購提供）

▲被稱為油切烤盤的「韓式麥飯石不沾低油煙烤盤」。（圖／愛合購提供）

不過現在的人注重健康，烤肉時不想吸入過多油煙，也盡量避免吃進太多的油，「低油煙」成為選購時的關鍵字，愛合購站上今年搜尋量最高的烤具，就是被稱為油切烤盤的「韓式麥飯石不沾低油煙烤盤」，其傾斜式設計能加速濾油，有效降低油脂因為加熱產生揮發性氣體；另外也有業者看準低油煙商機，推出「移動式雙濾網抽油煙機」，外形如同抬燈，對準烤爐插電後就能有效吸取油煙，搭配內附的活性碳濾網還具有除臭效果。

網購推薦中秋烤肉食材（圖／業者提供）

▲東森購物推出海陸雙拼烤肉豪華獨家組。（圖／翻攝自東森購物）

準備好了用具，當然也要有豐富食材，才能開始享受烤肉的樂趣。東森購物於9/17～10/12大推「中秋夯肉趴．就缺你這咖」優惠活動，特別針對肉食族、海鮮控推出超值烤肉獨家組合，像是集結波士頓龍蝦、特級野生大干貝、霜降牛五花、爆汁骰子牛排、半殼生蠔等的「帝王龍蝦海陸豪華10件烤肉組」，只賣1,899元，適合8～10人一起享用，換算一人最少花不到190元就能吃得飽飽；另外還開賣超優惠蝦蝦組合1,300元有找、1.4公斤日本級美國產和牛烤肉組、無牛肉福袋7件組以及嘉義優鮮的生鮮水產品等熱銷食材，享受豪華的海陸大餐。

►票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
爆婚變台塑長孫沉默…麻衣為小鬼罕見發聲！「太想念你了」飆淚
日曬房爆手錶偷拍！女大生驚覺遭看光：難怪員工誇我身材好
快訊／台中計程車司機遭乘客持美工刀割頸！血濺車內搶救中
快訊／桃園小客車突失控衝民宅翻覆！10歲男童無生命跡象搶救中
一聽人談小鬼就哭了　楊子儀「沒去靈堂」吐原因
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

年度最炸實驗室　拆解雪莉炸彈　震撼準金曲歌王味蕾

高雄人衝！萊潔「蜜光橘」口罩16家藥局晚間7點開賣　每店限量40盒

在室內也能BBQ！電烤盤賣太好　網購公布最強烤肉神器Top3

微整型注射針劑安全　慎選優良醫師與診所

中衛兒童口罩丹寧、酷黑量超少！爸媽搶不到怒　全聯：會盡力滿足

老屋翻新成「藝文沙龍咖啡館」 大面玻璃落地窗入口是視覺焦點

你懂吃？東森好朋友生活節「我的餐盤你PLAY」闖關遊戲邊玩邊學吃出健康

傳統烤肉醬OUT！中秋人氣王　烤肉愛用小磨坊　熱炒風味料＋世界名菜醬餵飽挑嘴親友

中華電信揪你來門市跟「五月天Mayday拍拍樂」　比5合影就有機會帶走限量海報

中秋節必吃！日本開運「帆立貝」料理超簡單　順風滿帆一整年

吳宗憲擁KID唱《天堂有多遠？》給小鬼　柯有倫.任賢齊等8男星合唱流下男兒淚

鄭元暢待小鬼靈堂「用笑掩飾悲傷」　難忘他「不順路也貼心載我回家」

恆述法師新造型「假睫毛+高跟鞋」　喊話張菲開節目：螢幕和好啊！

男抓女騎士下車嗆「會找到妳」　脫衣怒吼警...下秒被狠摔壓制！

共機擾台...美發警示「別攻台灣」 陸外交部：支持台獨注定失敗！

出界就墜谷！1對1鬥牛賽開打 高海拔籃球場2男「攻防搶上籃」

打燈無敵？三寶違規硬切左轉擋道　救護車遭逼繞路...網怒批：自私！

精簡使用者介面、支援子母畫面　懶人包整理！iOS 14實用新功能

吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚

總統稍早前往茶專飲料店畫面及飲料杯畫面1

年度最炸實驗室　拆解雪莉炸彈　震撼準金曲歌王味蕾

高雄人衝！萊潔「蜜光橘」口罩16家藥局晚間7點開賣　每店限量40盒

在室內也能BBQ！電烤盤賣太好　網購公布最強烤肉神器Top3

微整型注射針劑安全　慎選優良醫師與診所

中衛兒童口罩丹寧、酷黑量超少！爸媽搶不到怒　全聯：會盡力滿足

老屋翻新成「藝文沙龍咖啡館」 大面玻璃落地窗入口是視覺焦點

你懂吃？東森好朋友生活節「我的餐盤你PLAY」闖關遊戲邊玩邊學吃出健康

傳統烤肉醬OUT！中秋人氣王　烤肉愛用小磨坊　熱炒風味料＋世界名菜醬餵飽挑嘴親友

中華電信揪你來門市跟「五月天Mayday拍拍樂」　比5合影就有機會帶走限量海報

中秋節必吃！日本開運「帆立貝」料理超簡單　順風滿帆一整年

太美招忌妒…王晴遭女星放話「撕爛妳的臉」！　害怕曝：她真的出手

傳寶佳攜手公股接手彰銀股權？　台新金提4說明：外界勿過度臆測

手臂大腿長黑點！4招緩解「毛囊角化症」免怕黑色素沉澱

男子懷疑家人加害自己　7樓拋下出生12天女嬰報復

回收32.4萬個「用過保險套」再賣出！廠商稱：洗乾淨根本像新的

超市買了404元！他掏500+5元「店員停格20秒」　當機3次神展開

日本最高等級「佐賀牛」150元就能吃到　台虎佐賀祭攤位周末登場

促「柯蔣會」藍白合作？秦慧珠：大局緩和後安排蔣萬安拜訪

美網法網都退賽球后也沒閒著　芭提跨界拿高爾夫冠軍

中職／兄弟本周4洋投應戰　德保拉、羅傑斯投完擇一休

好眼力！高雄飯店玻璃超乾淨 她驚見哈姆立克式晃動網笑翻

消費熱門新聞

全聯開賣中衛兒童口罩「丹寧牛仔、酷黑」

誤會大了！油頭皮屑竟是洗出來的

台南限定！漢堡王「加糖漢堡」只賣4天

清水模設計「湘菜餐廳」

全聯兒童口罩丹寧、酷黑量超少

把家變健身房！Wondercise動起來

只賣35天！麥當勞首推韓風炸雞腿

張鈞甯、楊俊瀚穿上adidas Z.N.E

米其林主廚愛用神刀「1.5折起」

「青花瓷口罩」9/23愛買獨家開賣

夜市大啖經典＋創新小吃　消費滿額還送解膩國民飲品

臉書社團爆紅！超容易錯過的好物

八年級生拚百萬年薪　單月收入22萬

全家x鼎泰豐合推鮮食！民眾試吃「發現售價」驚：真的假的

更多熱門

相關新聞

烤肉味太香　家人被52隻異形蟹搶

烤肉味太香　家人被52隻異形蟹搶

澳洲一家人近來在聖誕島(Christmas Island)烤肉時竟然遇到一群「強盜」，原來是因為烤肉味太香，把島上有強盜蟹之稱的椰子蟹(Coconut crab)全都引了過來，只見眾人慘被52隻巨型螃蟹包圍，畫面看起來十分驚悚。

中秋雙鐵運能增2成　對號座售6成

中秋雙鐵運能增2成　對號座售6成

中秋4天連假　花東訂房率破7成

中秋4天連假　花東訂房率破7成

毛孩「登月糧食包」7種零食499

毛孩「登月糧食包」7種零食499

公司今年「中秋活動」一曝　他興奮到手抖

公司今年「中秋活動」一曝　他興奮到手抖

關鍵字：

中秋烤肉電烤盤

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

小鬼黃鴻升留4280萬遺產！律師曝「殘酷現實」

酒店女「30秒吸管喝光威士忌」　竟是海陸正妹

小鬼過世前交代後事「留一隻手骨」放客廳

賓士貼壁飛行200米　一排護欄全撞爛

熊熊毀婚特斯拉男原因曝光！

小鬼護峮峮不認愛　遇記者躲路燈怕曝光

熊熊特斯拉未婚夫「開法拉利載妹偷吃」！

手機壞了分期還要繳？女大生邏輯嚇死人

小鬼4000萬遺產「生母也能繼承一半」！律師揭2難關

信義區網帥爆8劈　正宮還是20萬粉網紅

華岡5人幫靈堂手牽手「不敢哭出聲」！許瑋甯潰堤了

眾女友身材好到包不住　IG床照狂曬深溝妹

吳宗憲鬆口「打算退出《玩很大》」！　遭質疑節目太累：我從不准危險發生

「鬼峮戀」幾點幾分約會他都知道　吳宗憲建議小鬼黃鴻升「不要公開」

快訊／峮峮忍痛：不曉得哪天我才會復原！

更多

最夯影音

更多
吳宗憲擁KID唱《天堂有多遠？》給小鬼　柯有倫.任賢齊等8男星合唱流下男兒淚

吳宗憲擁KID唱《天堂有多遠？》給小鬼　柯有倫.任賢齊等8男星合唱流下男兒淚
鄭元暢待小鬼靈堂「用笑掩飾悲傷」　難忘他「不順路也貼心載我回家」

鄭元暢待小鬼靈堂「用笑掩飾悲傷」　難忘他「不順路也貼心載我回家」

恆述法師新造型「假睫毛+高跟鞋」　喊話張菲開節目：螢幕和好啊！

恆述法師新造型「假睫毛+高跟鞋」　喊話張菲開節目：螢幕和好啊！

男抓女騎士下車嗆「會找到妳」　脫衣怒吼警...下秒被狠摔壓制！

男抓女騎士下車嗆「會找到妳」　脫衣怒吼警...下秒被狠摔壓制！

共機擾台...美發警示「別攻台灣」 陸外交部：支持台獨注定失敗！

共機擾台...美發警示「別攻台灣」 陸外交部：支持台獨注定失敗！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面