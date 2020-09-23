中秋花東訂房率破7成！4天連假「逾22萬人」湧入東台灣

▲花東在中秋連假期間住房率破7成。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

中秋、國慶連假將至，交通部觀光局統計，中秋連假北、中、南、東訂房率分別達32％、43％、49％、67％，推估湧入宜蘭、花蓮、台東的旅客將超過22.65萬人。另外國慶連假期間，則是有施放國慶煙火的台南訂房率最高。

交通部長林佳龍表示，今年中秋、國慶連假疏運是「前所未有的挑戰」，訂房率、雙鐵訂票率踴躍，國道、公路車流量恐破新高，交通部各部會嚴陣以待。

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▲交通部長林佳龍坦言，中秋疏運將是前所未有的挑戰 。（圖／記者賴文萱攝）

根據2800家旅宿業於台灣旅宿網填報的數據，截至本月15日前，觀光局推估今年中秋連假北、中、南、東、離島訂房率分別達32％、43％、49％、67％、52％，其中以連假第二天的訂房率最高、收假日最低，東部地區的花蓮、台東則是訂房率最高。

依據宜花東旅宿業家數、房間數、總容納人數與預估住房率試算，推估中秋連假在三縣市二日以上國旅的人次為22.65萬人次，其中宜蘭、花蓮、台東日均人次分別增加3％、46％、58％。

▲離島在中秋連假期間訂房率已破五成。（圖／記者李宜秦攝）

而國慶連假北、中、南、東、離島訂房率分別為33％、48％、55％、67％、51％，其中以第一天的訂房率最高，由於今年國慶連假僅3天，且與中秋連假時間較近，因此旅遊人次較少，宜蘭、花蓮、台東日均人次分別都是負成長17％、19％、22％，推估連假期間共15.29萬人次湧入宜花東。

觀光局長張錫聰表示，以全台縣市訂房率來看，國慶連假前三高分別為台南77.46％、苗栗77％、花連70％，其中台南住房率高應與國慶煙火有關，因此疏運也是重點之一，觀光局也推出台灣好行刷電子票證半價優惠，另外還舉辦抽獎活動，盼能吸引旅客搭乘。