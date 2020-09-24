他懸崖攀岩…下秒「巨石墜落」切斷繩！　墜45公尺高空慘死

▲事發後，他的同行夥伴在第一時間打電話向外求援，並未受傷。（圖／翻攝自臉書@NewHampshireOperationGameThief）

記者詹雅婷／綜合報導

美國麻州一名34歲男子20日前往新罕布夏州攀岩，豈料一塊與冰箱差不多大小的巨石從懸崖上方落下，瞬間切斷綁在男子身上的攀岩繩，讓他當場自150英尺（約45.7公尺）高的地方摔下身亡。目前新罕布夏州官方機構已證實這項消息。

綜合紐約郵報等外媒報導，34歲的凱賽爾（Benjamin Kessel）是一名熱愛攀岩和旅行的系統工程師，20日來到法蘭可尼亞州立峽谷公園（Franconia Notch State Park），與同好們一起攀岩。

只不過，這趟該是開心的旅程最終卻以悲劇收場。根據新罕布夏州政府的說法，當時一塊大小與冰箱差不多的巨石落下，劃破凱賽爾的攀岩繩，讓他當場摔落懸崖，卡在一棵小雲杉上面。事發後，救援團隊隨即出動，在懸崖處繞繩下降約90分鐘的地方找到他，但卻已經是一具冰冷屍體。

當時與他同行的夥伴並沒有受傷，在事發後第一時間打電話向外求援。當局表示，因天色漸暗且氣溫下降，凱賽爾遺體直到21日才被拉上來。

家屬表示，凱賽爾其實是個相當注意自身安全的人，儘管獨自出遊，但都會尋找同好結伴同行，「他有最好的裝備，總是非常小心，但不幸的是，他沒辦法阻止這樣的事情上演。」

►藥草美肌沐浴乳，天然草本成分回購率超高！