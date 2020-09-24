　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

他懸崖攀岩…下秒「巨石墜落」切斷繩！　墜45公尺高空慘死

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 美國男子攀岩遇落石，繩子被弄斷，當場摔死。（圖／翻攝自臉書@NewHampshireOperationGameThief）

▲事發後，他的同行夥伴在第一時間打電話向外求援，並未受傷。（圖／翻攝自臉書@NewHampshireOperationGameThief）

記者詹雅婷／綜合報導

美國麻州一名34歲男子20日前往新罕布夏州攀岩，豈料一塊與冰箱差不多大小的巨石從懸崖上方落下，瞬間切斷綁在男子身上的攀岩繩，讓他當場自150英尺（約45.7公尺）高的地方摔下身亡。目前新罕布夏州官方機構已證實這項消息。

綜合紐約郵報等外媒報導，34歲的凱賽爾（Benjamin Kessel）是一名熱愛攀岩和旅行的系統工程師，20日來到法蘭可尼亞州立峽谷公園（Franconia Notch State Park），與同好們一起攀岩。

只不過，這趟該是開心的旅程最終卻以悲劇收場。根據新罕布夏州政府的說法，當時一塊大小與冰箱差不多的巨石落下，劃破凱賽爾的攀岩繩，讓他當場摔落懸崖，卡在一棵小雲杉上面。事發後，救援團隊隨即出動，在懸崖處繞繩下降約90分鐘的地方找到他，但卻已經是一具冰冷屍體。

當時與他同行的夥伴並沒有受傷，在事發後第一時間打電話向外求援。當局表示，因天色漸暗且氣溫下降，凱賽爾遺體直到21日才被拉上來。

家屬表示，凱賽爾其實是個相當注意自身安全的人，儘管獨自出遊，但都會尋找同好結伴同行，「他有最好的裝備，總是非常小心，但不幸的是，他沒辦法阻止這樣的事情上演。」

►藥草美肌沐浴乳，天然草本成分回購率超高！

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
口罩國家隊「淨新科技」私自試車！最高可罰1000萬
台灣2020爆紅YouTuber排名！「反正我很閒」只拿到第
小鬼爸今60大壽　柯有倫難過：黃鴻升生前最疼家人
小鬼「最後遺作」花絮首曝光　燦笑搭肩柯有倫、竇智孔
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

公務員「投誠北韓」原因曝！死後遭淋汽油燒屍　同事：他很可憐

2歲童鐵軌旁嬉鬧…遭火車直接輾壓！司機驚慌下車　奇蹟發生了

美參院調查：拜登次子釀「利益衝突」　金流涉及人口販賣、性產業

拉屎驚見5公尺長黃色無鉤絛蟲　他愛吃這味無數蟲卵在腸內孵化

大馬3女童缺課2週　老師急通報...揭「與垃圾堆和狗糞」同睡3年

整理花園染「阿米巴蟲」！他9天後「大腦變液體碎屑」亡...醫嚇傻

快訊／日本皇室成員「肺炎」入院！　出現咳嗽症狀

快訊／公務員遭槍殺毀屍...南韓總統文在寅「震怒」：北韓須負責

男友小枕頭「10年沒碰水」　她趁上班塞浴缸＋洗衣機攪洗…網哭：真心完了

自稱「耶穌再世」！他狂吸5000人追隨隱居　爆繩虐信徒又詐財

KID左胸貼「小鬼貼紙」堅強上工整玖壹壹　春風自稱「台灣皮卡丘」跳電流舞...洋蔥唱《洋蔥》

聽楊丞琳講「小鬼有趣過往」笑了　鍾欣凌不捨：都是黃爸安慰我們

陳妍希無法親自到小鬼靈堂　彈唱《地球上最浪漫的一首歌》悼念

蔡依林巡演11月重啟？「幾乎全忘了」　收到金曲獎邀約：我其實滿想去的！

粉紅亂子草無濾鏡空拍曝光！南投「棉花糖花海」新秘境10/10開園

精簡使用者介面、支援子母畫面　懶人包整理！iOS 14實用新功能

老闆被海軍棄單「120碗海鮮麵」　基地外苦等1hr...他暖回：沒關係

賀軍翔二女兒提前「剖腹產」　原因曝光...怕「這個星座寶寶」龜毛！

小鬼葬禮30萬！床底藏「貼心巧合」　過來人曝喪葬業行情：名人才這價

百萬賓士C300酒駕炸內湖隧道貼　壁刷護欄200ｍ插滿鋼條才停

公務員「投誠北韓」原因曝！死後遭淋汽油燒屍　同事：他很可憐

2歲童鐵軌旁嬉鬧…遭火車直接輾壓！司機驚慌下車　奇蹟發生了

美參院調查：拜登次子釀「利益衝突」　金流涉及人口販賣、性產業

拉屎驚見5公尺長黃色無鉤絛蟲　他愛吃這味無數蟲卵在腸內孵化

大馬3女童缺課2週　老師急通報...揭「與垃圾堆和狗糞」同睡3年

整理花園染「阿米巴蟲」！他9天後「大腦變液體碎屑」亡...醫嚇傻

快訊／日本皇室成員「肺炎」入院！　出現咳嗽症狀

快訊／公務員遭槍殺毀屍...南韓總統文在寅「震怒」：北韓須負責

男友小枕頭「10年沒碰水」　她趁上班塞浴缸＋洗衣機攪洗…網哭：真心完了

自稱「耶穌再世」！他狂吸5000人追隨隱居　爆繩虐信徒又詐財

獨／潑屎妹「沒興趣當直播主」：我沒臉蛋沒身材！曝主要收入來源

做蛋黃酥請土地公！「祢喜歡嗎」擲沒筊　她一問笑了：要吃麻糬啦

座頭鯨寶寶擱淺！30名遊客合力搶救　歡呼聲中牠噴水感謝

黃靖倫當爸了！　首曬「一家三口」喜曝：掌聲歡迎小小倫

日職／隊友羅德里奎茲開轟追平　張奕4局首度3上3下

公務員「投誠北韓」原因曝！死後遭淋汽油燒屍　同事：他很可憐

桃園在地近20年建商　進軍青溪特區推案開價3字頭

獨居死亡1個月「被吃到剩骨頭」　殯葬業者爆心酸：蛆跟手指一樣粗

《用九柑仔店》金句引共鳴：「人生無常只是日常的一部分」

台中10年激增60萬住宅　供給量重壓北屯區

22位「高潮女孩」的對比照　自慰過後露出閃亮自信笑容

國際熱門新聞

女友「冰箱收納」曝　懶出新高度

聯合國總辯3友邦「旋風式挺台」：台灣沒來非常遺憾

回收32.4萬二手保險套...廠商：會洗乾淨

共軍動作頻頻　川普：不會再發生

遲早動武　美議員：必須提高犯台代價

即／鄭俊英遭判5年　集體性侵案定讞

道瓊下挫525點！那指跌幅逾3％

巴貝多撤英女王地位　議員：北京施壓

南韓公務員投北！反遭射殺火葬

即／公務員被證實「投誠北韓」！毀屍滅跡細節曝

美退役上校爆外星人遭連開5槍射殺：膚色灰棕色

美高官訪台「還沒真惹毛中國」　外媒爆「最後紅底線」

單親媽新男友竟是「戀童犯」　2愛女慘遭殺害

更多熱門

相關新聞

彭博為拜登砸5億在佛州「買票」？

彭博為拜登砸5億在佛州「買票」？

知名億萬富翁彭博（Mike Bloomberg）曾表示，將豪砸1億美金幫助拜登拿下佛州，將籌資超過2000萬美金，幫助已完成判決的的重刑犯重拾公民投票權。然而共和黨議員蓋茲（Matt Gaetz）卻批評，這樣的舉動有違反嫌疑，可能為彭博招來「刑事調查」。最新一份《路透社》的民調顯示，拜登與川普在佛州的差距已經來到1％，是雙方在搖擺州當中競爭最激烈的戰場。

川普扳平佛州北卡搖擺州民調

川普扳平佛州北卡搖擺州民調

貓群引擎蓋上結屎面　她超暖收編

貓群引擎蓋上結屎面　她超暖收編

男離奇身亡　妻子用毒菇殺人

男離奇身亡　妻子用毒菇殺人

非裔女被警破門擊殺！判決引示威

非裔女被警破門擊殺！判決引示威

關鍵字：

攀岩北美要聞

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

小鬼4年前演唱會「座位空一片」　粉絲哭曝實況

舊手機回收環保署要送iPhone！

「鬼峮戀」幾點幾分約會他都知道　吳宗憲建議小鬼黃鴻升「不要公開」

謝忻「真的是情侶」王少偉錯愕！

小鬼過世前交代後事「留一隻手骨」放客廳

媽媽被用球棒+釘子爆打　潑屎妹怒了

「怕性慾影響學習」男大生驚傳在學校自宮

超市買404元！他掏500+5元：店員當機了

酒店女「30秒吸管喝光威士忌」　竟是海陸正妹

iPhone 12 發表日10/13！　預購、正式上市時間出爐

痛失摯友小鬼　李千那台上恍惚忘詞

情侶攜手經營火鍋店…上班竟失蹤　家屬驚見2人死在床上

解放軍最難攻破台灣哪個城市？網竟一面倒

熊熊8月底高調PO租屋文！今流產分手

送孩子上學出現暗黑乘客　媽載回家收編

更多

最夯影音

更多
KID左胸貼「小鬼貼紙」堅強上工整玖壹壹　春風自稱「台灣皮卡丘」跳電流舞...洋蔥唱《洋蔥》

KID左胸貼「小鬼貼紙」堅強上工整玖壹壹　春風自稱「台灣皮卡丘」跳電流舞...洋蔥唱《洋蔥》
聽楊丞琳講「小鬼有趣過往」笑了　鍾欣凌不捨：都是黃爸安慰我們

聽楊丞琳講「小鬼有趣過往」笑了　鍾欣凌不捨：都是黃爸安慰我們

陳妍希無法親自到小鬼靈堂　彈唱《地球上最浪漫的一首歌》悼念

陳妍希無法親自到小鬼靈堂　彈唱《地球上最浪漫的一首歌》悼念

蔡依林巡演11月重啟？「幾乎全忘了」　收到金曲獎邀約：我其實滿想去的！

蔡依林巡演11月重啟？「幾乎全忘了」　收到金曲獎邀約：我其實滿想去的！

粉紅亂子草無濾鏡空拍曝光！南投「棉花糖花海」新秘境10/10開園

粉紅亂子草無濾鏡空拍曝光！南投「棉花糖花海」新秘境10/10開園

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面