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拜登經濟能力評比全輸！　川普扳平佛州北卡民調

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▲▼民主黨總統參選人拜登與總統川普。（合成圖／路透）

▲民主黨總統參選人拜登與總統川普。（合成圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

億萬富翁彭博（Mike Bloomberg）14日曾表示，要在佛羅里達州投入超過1億美元，幫助拜登拿下這個搖擺州的選票。然而根據《路透社》與市調公司易索普所做的民調，兩人在佛州的支持率目前相當，先前拜登領先的民調差距幾乎已經消失。

這次的線上民調遍及6個搖擺州，包括賓州、威州、北卡、密西根、北卡和亞利桑納州。這些州的關鍵選票將會決定，11月後會是川普連任還是拜登脫穎而出。

兩人目前佛羅里達州（florida）的民調大致相同，分別為拜登與川普都有46％的支持。這其中也有對雙方執政能力的看法，再處理疫情方面上兩人平分秋色各佔46％；而提振經濟能力的話，川普以51％支持率優於僅有41％的拜登。這其中有3％的選民表示，已經投完選票。

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

於另外一個關鍵搖擺州亞利桑納（arizona）的戰場上，拜登以1％優是小勝擁有46％支持率的川普，但拜登在對待疫情看法上則有47％的選民看好他，川普僅有44％。順帶一提，亞利桑那州截至今日為止已有超過21.5萬新冠確診病例，曾一天內檢測接近5000病例過。然而在經濟層面上，選民仍舊認為，川普會比拜登來的更好，與拜登有拉開到5％的優勢。

才因「布萊克槍擊事件」而爆發完嚴重示威的威州（wisconsin），在民調上以拜登的全面優勢作收。支持率為48％比43％，而拜登在疫情處理能力上更是領先8％，經濟上也有6％的差距。

川普2016年曾經輕取密西根州（michigan），由其州內的白人工人階級對川普非常歡迎。但2020的民調仍顯示，拜登在密西根州以49％領先川普44％，但同樣的是，川普仍普遍被認為比起拜登更有振帶領美國經濟的能力，為48％對45％。

▲▼民主黨總統候選人拜登在賓州費城批評川普加速最高法院大法官提名一事是在利用總統的政治權力。圖／路透）

▲民主黨總統候選人拜登在賓州費城批評，川普加速最高法院大法官提名，是在利用總統的政治權力。（圖／路透）

雙方在北卡羅來納（north carolina）的競爭則更趨於白熱化，包括同樣都是47％的民調支持率，還有拜登在應對新冠的評比上僅領先川普2％，而有51％選民看好川普能夠在經濟問題上優於44％的拜登。

至於一向對民主、共和兩黨來說都是硬仗的賓州（pennsylvania），支持率則以川普46％小劣於拜登49％，但同樣在經濟能力上大勝51％大勝拜登45％。其中僅有2％選民已經投完票。

總結來說，拜登在特定搖擺中仍具有微小優勢，且對手川普在疫情處理上普遍不得民心，但拜登的經濟治理能力缺乏選民信任，讓川普在6個州的民調中還沒有輸過這個評比。但以過去與希拉蕊共逐大位的歷史而言，川普在大選結束前還能夠彌補5%的差距。

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