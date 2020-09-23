北市議會國民黨團批柯市府「螺絲鬆了」　提「吹哨者條款」鼓勵檢舉





▲台北市議會國民黨團「螺絲鬆了、市政散了」記者會。（圖／記者袁茵攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

台北市內湖某家安養中心22日傳出火警，造成3名患者身亡。台北市議會國民黨團23日下午舉辦「螺絲鬆了、市政散了」記者會，其中第二選區（內湖區、南港區）的議員游淑慧痛批，北市府的人滿腦子只有下次選舉，這樣不如全部辭職，專心選舉；同樣是在地議員的李明賢則提出「吹哨者條款」，鼓勵民眾檢舉未立案安養機構。

台北市議會國民黨團書記長陳重文回顧近期幾件北市重大意外，包括2019年8月12日北投鐵皮廠大火釀2死，2020年4月24日北投鐵皮工廠大火，4月28日林森錢櫃大火6死，5月19日羅斯福路工人墜落，5月25日內湖下水道工程意外，6月20日京華城工地坍塌1死，9月21日內湖公車毒駕，9月22日安養中心3死。

陳重文呼籲台北市長柯文哲專心市政，雖然說是「螺絲鬆了、市政散了」記者會，但他們覺得螺絲根本不是鬆了，而是「已經掉了」，所以要求柯文哲負起責任，對公安意外做起預防工作。

面對連續2日重大意外都發生在內湖，游淑慧表示，這裡除了是他的選區之外，也是台北市副市長黃珊珊待了21年的地方，其實22日安養中心大火是可以避免的，因為當地里長去年曾2度通報給市府，一次轉到社會局，結果中午吃飯沒人接，第二次是衛生局，結果約僱人員到場後因為對方不開門，看看沒危險，連立案都不立案，後續也沒追蹤，「這樣的政府是失能、失靈、失智、失聰。」

游淑慧提到，她第一時間向衛生局、社會局查證，結果對方說整個晚上都在翻，可是沒有通報紀錄，但到了23日中午當她把日期、通報分機全揭露後，北市府1點記者會才承認有通報但沒立案，「這樣是可以的嗎？」有通報但不立案、不處理，第一時間還否認有人通報，「這樣的市府是黑心，不是螺絲鬆了！」

游淑慧質疑，看看最近的柯文哲團隊都在關心什麼？柯文哲說要準備2024年總統，台北市副市長蔡炳坤說正在全國佈局，不一定代表黃珊珊，而民眾黨立委蔡壁如則說北市府副發言人黃瀞瑩要選立委，滿腦子都說要選，如果要選，那請柯文哲團隊放過此刻的市民，全部辭職，專心準備選舉。

同樣為在地議員的李明賢則表示，當地里長2019年9月就曾透過1999陳情，結果市府查了半天，居然是「查不到任何書面紀錄」，甚至當初稽查的人員已經離職，整個市府稽查程序失靈，這是很嚴重的失職。

李明賢提到，有媒體說整個北市未立案的安養中心有300家，但他詢問社會局、衛生局，對方卻都沒掌握，所以他正式提案要擬定「吹哨者條款」，獎勵居民住戶檢舉未立案的安養機構，避免憾事再次發生。

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