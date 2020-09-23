促「柯蔣會」藍白合作？秦慧珠：大局緩和後安排蔣萬安拜訪

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2022首都市長選戰備受關注，而國民黨台北市議員秦慧珠日前向台北市長柯文哲提起「柯蔣會」，柯也稱「可以」，引發各界討論「藍白合」可能性。對此，秦慧珠23日在ETtoday《雲端最前線》節目中還原過程，並稱事後已跟國民黨立委蔣萬安聯繫，由於近期美豬議題太多，待「大局緩和」後，將安排蔣萬安拜訪柯文哲談一談。

▼國民黨台北市議員秦慧珠。（圖／翻攝雲端最前線）



秦慧珠回憶，半年前曾與柯文哲私下便當會討論市政問題，也問及民眾黨要不要提市長候選人；柯則稱有意願的人都可以來，最後就看民調，看誰民調高再來提名，「這是他的策略」，但柯在施政報告第一天卻翻案，若蔣萬安可以說服他，民眾黨也可以不提名。

秦慧珠接著說，自己第二天追問，柯文哲釋放這樣的訊息，若蔣萬安能證明自己做得好、會是個好市長，柯也能不提名、改支持蔣萬安，「你這話是否算數？」柯則回「算數」。秦慧珠又說，若安排蔣萬安去拜訪，跟柯好好談一談、講一講理念，柯也不排斥，「我說那我們盡快來安排」。

秦慧珠說，事後也跟蔣萬安聯繫，但近期美豬議題太多，等到「大局緩和」後，「我會安排蔣萬安去拜訪柯文哲談一談」。主持人追問，藍白合作對國民黨收復北市有幫助？秦強調「當然有幫助！」

秦慧珠進一步分析，柯文哲先前說要提名，後來也無役不與，無論是小鎮長、鄉長還是民代、里長、高雄市長，通通都提名或支持一些人，但全「槓龜」，這是否給了柯文哲一些啟發，認為副市長黃珊珊現在民調也不高，如今民眾黨、黃珊珊支持度都不到三黨鼎立，身為一個小黨，在這種情況下拉一些選票也沒意義，不如支持可以支持的人，可能才有現在這樣的轉折。

不過，秦慧珠也說，距離2022還有2年時間，到底柯文哲會怎麼選擇，大家都不知道，因為他要背著民眾黨的包袱、民眾黨要選議員，若支持蔣萬安，變成蔣萬安要去幫民眾黨議員站台，「這對他是否有幫助，要總體考慮。」

民眾黨發言人楊寶楨則回應，能不能有機會跟其他黨派合作，其實也不是民眾黨說了算，「搞不好人家現在當你4%，其實也不是很在意」，不知道國民黨如何看待民眾黨現在的狀況。她進一步表示，柯文哲曾說若只是一直想去考試，卻沒準備是不行的，當然要先做好該做的功課，包含如何把民眾黨品牌持續擴大，讓人家會想披上民眾黨戰袍參與選戰，是目前民眾黨要去想的事情。

至於「柯蔣會」，楊寶楨表示，這要看一下後續，也不確定現在到底安排到什麼程度、是否真的要見面，但若要見面，就像柯文哲提到，要看蔣萬安能否說服人；若國民黨真的派出蔣萬安，雙方有見面、也聊得不錯，是否有些理念能彼此合作、支持，後續可以持續觀察。

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