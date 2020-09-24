民眾黨被稱「小國民黨」　柯文哲「看議題合作」：上個會期召委投綠營

記者袁茵／台北報導

立法院常設委員會23日進行召委選舉，民進黨團憑藉人數優勢，總共奪下9席召委，國民黨團間接在台灣民眾黨團的支持下，最終拿下7席召委。面對民眾黨團幫助國民黨團的行為，被外界稱為「小國民黨」，台北市長、民眾黨主席柯文哲24日表示，民眾黨可以跟不同人合作，但是要看議題。





▲台北市長柯文哲視導電扶梯改善工程。（圖／記者林敬旻攝）

台北市長柯文哲24日上午視導捷運初期路網車站電扶梯改善工程，並且接受媒體聯訪。針對外界將民眾黨稱為「小國民黨」，柯文哲表示，不同議題可以跟不同人合作，但要看講的理由，如果要這樣講，那上次會期民眾黨召委是頭民進黨，所以要看議題看、當時的狀況，重要的還是價值、國家長久利益。

至於為什麼這次要跟國民黨合作？柯文哲說，因為在這食安議題上，到現在為止，民進黨在美豬美牛進口問題，都還沒看到管理辦法，「這個太⋯」他還是覺得政策原則上要準備好再丟出來，民進黨先丟才進口，然後看反應修改，這樣怪怪的。

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