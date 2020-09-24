快訊／柯文哲突爆料：每天接到「關說電話」⋯　急改口是「陳情」

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲24日上午視導捷運初期路網車站電扶梯改善工程，並且接受媒體聯訪。針對近日北市公安意外頻傳，包括22日的內湖安養所大火，柯文哲突然爆料，北市自錢櫃大火後，有嚴格在稽查，結果每天接到「關說電話」，隨即改口稱是「陳情」。





▲台北市長柯文哲視導電扶梯改善工程。（圖／記者林敬旻攝）

針對近日北市公安意外頻傳，柯文哲表示，經過這2天檢討，發現確實有漏洞，如果有登記營業，北市一定嚴格查，但面臨乾脆不來登記，變成地下，這就有問題，所以針對此問題提出3個改進，第一要求社會安全系統要整個社區做檢視，內湖區里幹事去查，看有無既不登記的違規安養機構存在，要建立查報系統。

柯文哲提到，第二，這種事情還是要公私協力，不能都只靠政府，每個市民要把長者送到安養機構，也需要檢查有無登記，這還是要自己檢查是不是非法、沒營業執照的，也歡迎大家打1999檢舉。第三，可能目前安養機構價格太高，對弱勢家庭來說有困難，所以如果長輩需要照顧但有困難，可以到區公所諮詢，看政府能不能幫忙。

針對之前才發生錢櫃大火，現在又有公車、安養中心等意外，柯文哲表示，面對問題要解決問題，錢櫃失火是真的很嚴格在查，但市民哀哀叫說以前可以現在不行，結果「每天接到關說電話」，這公安不能平常說放水，出事又說政府不管，但坦白講，經歷錢櫃大火後，北市講查的力道提升很多，但也有民眾說要這麼嚴？「面對問題還是要解決問題」。

記者追問是誰關說？柯文哲改口稱是「陳情」，至於是誰陳情？柯文哲表示，從以前高記等，都營業20、30年了，突然關掉，但不能說平常說管這麼多，出事又說平常不管，但還是覺得依法行政，法還是要遵守，如果法律很難遵守就要修改，以前是都是要合格申報，但現在說現況申報，以台大醫院為例，要符合現代消防標準不可能，但透過軟硬體改善才符合公安標準，慢慢從合格申報改成現況申報，專家委員會達到一定公安表準，社會總是問到問題修改，往前走一步。

柯文哲提，台大醫院根本沒防火區劃，如果沒有怎麼達到一定消防標準？一定要有按照現況來看什麼合理。