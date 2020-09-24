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陳建仁要分享台灣成功防疫模式！中研院院區開放23年首度限額參加

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▲▼中研院。（圖／資料照）

▲中研院院區開放23年首度縮小規模、限額參加。（圖／資料照）

記者許展溢／台北報導

台灣最盛大的科學嘉年華—中央研究院「院區開放（Open House）」參觀活動，今年將以COVID-19為主題，在10月31日（星期六）舉行。中研院今（24日）表示，為配合防疫措施，今年院區開放是23年來首度縮小規模舉辦，並採事先報名制，限額入場參觀。

中研院指出，2020年是全球人類健康遭受威脅的一年，COVID-19疫情蔓延全球，造成逾3000萬人染疫。為讓大眾更了解COVID-19的科學研究以及未來發展何去何從，今年院區開放將帶領民眾溫故知新，探索病毒的知識。主題演講更特邀本院院士、前副總統陳建仁與大家分享「科學與人文的結合：台灣COVID-19防疫的成功模式」。

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中研院表示，科學零距離，但社交活動仍須保持安全距離，為維持防疫好成績，今年大幅減少實體活動場次，並採事先報名制，報名者才能進場館參觀。活動網站已上線，並將於10月5日（星期一）上午10時正式開放線上報名，建議民眾事前「收藏」想參加的活動，以利報名。 50場科普、社普活動怎麼選？已經迫不及待想先做功課的民眾，可上院區開放官網查詢。當日可至各接待處索取活動導覽摺頁。

▲▼2020院區開放談COVID-19 首度縮小規模、限額報名參加。（圖／中央研究院提供）

▲陳建仁將分享「台灣成功防疫模式」。（圖／中央研究院提供）

中研院提到，沒報到名也不用擔心，今年在活動官網上新增「線上觀看」的功能，民眾不用出門也可在家觀看研究人員的成果展示、科普演講或相關科普知識。此次活動聚焦COVID-19議題。例如，你知道實驗室也有分等級嗎？當微生物對個人具有高度危害性、對社區具有中度危害性，研究就必須在P3實驗室進行嗎？生物醫學科學研究所林宜玲研究員將主講「新冠病毒研究利器- P3實驗室」，帶領民眾了解P3實驗室的原理與運作，以及它是如何幫助研究人員完成各項新冠病毒研發工作。

中研院說明，化學研究所付研究員陳榮傑及助研究員謝俊結主講「化學在抑制冠狀病毒所扮演的重要角色」，解析如何合成藥物瑞德西韋，以及討論化學在對抗病毒中扮演的角色。此外，大至各國封城封市、邊境管制，小至維持人跟人之間距離1.5公尺，都是所謂的社交距離，但究竟對社會產生什麼改變？對社會科學有興趣，也別錯過人文社會科學研究中心附研究員詹大千的演講：「各國社交距離政策對於延緩COVID-19疫情的影響」。

院區開放參觀時間從上午9時到下午4時。統一於10月5日上午10時開放事先報名。歡迎到官網註冊會員，鎖定想參加的活動。網站也提供會員行程收藏、加入個人Google行事曆等服務。官網常見問答也整理報名、場地、交通、餐飲等資訊，歡迎多加利用。

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