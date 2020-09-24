連勝文邀集資送陳時中卡啦OK組：拜託他平日專注防疫、瘦肉精

▲陳時中日前出席詹雅雯30週年演唱會。（圖／記者張一中攝）

記者蕭羽耘／台北報導

台灣昨天突激增19例輸出病例，但近期指揮中心公布的確診個案都屬境外移入，是否零確診再度遭外界質疑。對此，國民黨智庫副董事長連勝文23日狂酸，大家可以集資買一套卡拉OK設備送給陳時中，讓他平日專注處理防疫、瘦肉精的問題。

指揮中心近期分別接獲菲律賓、日本官方透過國際衛生條例國家對口（IHR National Focal Point），以及民眾主動通報，共18名菲律賓籍民眾，以及1名日本籍民眾，自台灣返回母國時檢出COVID-19（新冠肺炎）陽性。

連勝文23日在臉書抨擊，在台灣沒事但一出國就確診COVID-19的人，已經從上週19人暴增到今天快40人，台灣已經變成COVID-19輸出國家，再這樣下去，除了民進黨還是努力在宣傳自己防疫的功績外，不知道其他國家會不會再相信台灣的防疫數字。

他質疑，新冠肺炎輸出案例，似乎驗證了許多台灣民眾心中的不安與質疑，那就是台灣的社區是否有許多潛在的案例，到處在趴趴走？

衛福部長陳時中近日出席歌手詹雅雯演唱會高歌，也與立委高嘉瑜在公開場合深情對唱。連勝文諷刺，如果陳時中很喜歡用演唱的方式來爭取民眾的認同，或許大家可以考慮用集資的方式，買一套卡拉OK設備送給他，拜託他平日專注的處理有關防疫及瘦肉精的問題。

連勝文呼籲，冬天即將到來，在台灣無法取得疫苗，又沒有解藥的情況下，光靠土法煉鋼鎖國的方式，似乎已經無法應付所有的挑戰，希望當權者不要再用政治的思考，去取代醫療專業的判斷。