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世衛首席科學家：中國新冠疫苗已被證明有效

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▲▼中國三款疫苗。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲陸製疫苗。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）日前指出，結束新冠肺炎大流行和加速實現全球經濟復甦的最快方式，是確保能接種新冠疫苗。世衛首席科學家蘇米婭•斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）表示，中國的新冠疫苗研發項目非常活躍，並且一些疫苗在現階段臨床試驗中已被證明有效。

世衛組織在當地時間21日舉行例行發佈會，總幹事譚德塞表示，全球已有近200種新冠疫苗處於臨床或臨床前試驗階段，但不是所有疫苗都會研製成功。

他指出，世衛組織正開展「新冠肺炎疫苗實施計畫」，預計將於2021年底前提供20億劑新冠疫苗，旨在確保所有國家都能同時獲得新冠疫苗，並優先提供給衛生工作者和老年人等高風險人群。

譚德塞直言，「候選疫苗越多，得到安全有效疫苗的幾率就越高，這不是慈善事業，而是符合每個國家的最大利益，結束新冠肺炎大流行和加速實現全球經濟復甦的最快方式，是確保所有國家都有人能接種新冠疫苗，而不是一些國家的所有人都接種新冠疫苗。」

此外，在發佈會上，首席科學家蘇米婭•斯瓦米納坦也表示，中國的新冠疫苗研發項目非常活躍，已有數個候選疫苗處於臨床試驗領先階段；世衛組織對中國的新冠疫苗很感興趣，一直在密切關注，一些疫苗在現階段臨床試驗中已被證明有效。

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