新竹遠東化纖油氣外洩！油槽深夜再起火「臭到苗栗」　居民快吐了

▲新竹縣遠東化纖新埔廠熱媒油洩漏，到了晚間起火燃燒。（圖／記者黃孟珍翻攝）



記者柯振中、陳凱力、黃孟珍／新竹報導

新竹縣新埔鎮鎮遠東化纖廠房23日驚傳油氣外洩，導致臭氣飄散，整個新埔都是臭酸味、連竹北東區都聞得到。廠房在事件發生後立刻表示，油氣飄散已經控制，沒想到晚間驚傳起火，臭氣更是飄到苗栗縣，所幸火勢已成功控制，沒有人員傷亡。

有許多新竹網友23日上網詢問，在新埔鎮、竹北市等地區聞到惡臭，讓人聞到快吐了，不曉得是從何而來，以為是有廠商偷排廢氣，希望能得知廠商名稱，想要去向環保局通報。

貼文在網路上引起熱議，飄散惡臭的廠商也立刻被找到，原來是原東化纖新埔總廠的導熱物質「道生油」外洩，而道生油的味道刺鼻難聞，只要有一點點飄散出來，就會傳得到處都是。

▼新竹縣遠東化纖新埔廠熱媒油洩漏，晚間起火，環保局灑水吸附外洩氣體。（圖／記者陳凱力翻攝）



對於臭氣飄散，遠東化纖23日出面說明，發生狀況後，立刻通報環保局到場監測，也在一個小時內修復完成。沒想到，就在臭氣事件過後不久，遠東化纖廠房再傳火警，臭氣更是四處飄散，連苗栗縣竹南鎮、苗栗縣頭份市都有人聞到惡臭，所幸沒有任何人員傷亡，火勢也已經得到控制。

新竹縣府環保局指出，事件發生的第一時間，已經採用水線沖淋的方式，後續因為熱煤油尚有餘熱，晚間還是有氣味飄散，將用光離子偵測機巡查。環保局也說，目前已令遠東化纖廠新埔廠北場區發生洩漏的製程全線停工，也派人帶鋼瓶前往採樣，作為後續裁罰的基準。

►神級精華、用過回不去

▼新竹縣遠東化纖新埔廠熱媒油洩漏，晚間起火，環保局灑水吸附外洩氣體。（圖／記者黃孟珍翻攝）