縣府門口撿到1.8億存摺、6000萬支票　駐警打開嚇傻：好多個0



▲曾志明意外撿到一本鉅額存摺與一張巨額支票，與吳聲煌一起拾金不昧，火速找到失主。（圖／記者陳凱力攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣政府駐衛警曾志明、縣長楊文科公務車司機吳聲煌在25日上午於縣府門口執行勤務指揮車流時，意外撿到一本存摺與一張支票，打開才發現存摺內夾了一張6000萬的支票，被數字驚呆的兩人愣了好久，再三確認才發現自己真沒眼花，不只支票驚人，連存摺上的1.8億數字都讓曾志明與吳聲煌感覺不可思議，兩人也透過存摺上的單位聯絡到失主，確認身分後歸還，連新竹縣府大家長楊文科都對他們讚譽有佳，說一定要對兩人表揚。

新竹縣政府駐衛警曾志明、縣長楊文科公務車司機吳聲煌在25日上午於縣府門口執行勤務指揮車流時，意外撿到一本存摺與一張支票，不看不知道，一看嚇一跳，兩人打開存摺要找出失主聯絡時，才發現存摺內的存款金額竟有1.8億，而支票上的金額也不惶多讓，竟有6000萬之多，兩人一開始還以為眼花看錯，仔細數了數，確認「真的有這麼多個0」才相信，撿到鉅額財富。

不過，兩人撿到鉅款後並未多想，只是認為失主遺失了存摺和支票一定會很緊張，將心比心，趕快尋存摺上的存款單位確認失主身分。兩人連正式報警程序都沒有，由曾志明透過104直接連絡上失主，並請來縣府行政處庶務科科長林曉含當見證人就由對方派人領回，前後不到半小時。曾志明再把過程翔實記載在工作記錄簿上就結案，完全當做是他身為駐衛警為民服務的本分。

▲▼曾志明在工作日誌上紀載撿到支票與存摺一事。

曾志明說，一開始先看到存摺內夾住的支票，細數票面金額竟多達6000萬元，兩人當場楞住，還輪流再數了一下，看到底有幾個0，確認真的是6000萬後，才警覺存摺可能也很有「份量」，打開後差點嚇死，裡面存款竟有1.8億，曾志明說，自己一輩子沒有看過這麼多錢。

而遺失存摺的某農會說，將存摺與支票遺失的是單位上一名即將退休的工友，平日負責遞送公文給縣府等各單位，研判，這名工友可能依習慣，先去縣府收放公文後再去銀行，卻在途中不慎遺失存摺與支票。

不過，農會也表示，存摺本身有防竊機制，即使被取走，還需要4顆印章才能取款，那張6000萬支票也是禁止背書轉讓的，這一次遺失鉅款存摺與支票，倒是驚嚇多過於實質風險，日後也會再教育，避免發生相同情形。

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