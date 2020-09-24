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遠東化纖火警！竹北人臭到快吐了　竹縣府公布3項措施

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記者陳凱力／新竹報導

遠東化纖新埔廠23日晚間發生火災案件，消防局接獲報案後，隨即派遣16車41人至現場搶救，當日晚間9時40分火災控制，未避免復燃，消防人員仍於現場持續灑水降溫，火勢終於在晚間10點48分撲滅。新竹縣長楊文科也在晚間與消防局長、環保局長等一級局處長親赴現場坐鎮指揮。

▲遠東化纖火警。（圖／記者陳凱力翻攝）
▲位於新埔的遠東化纖23日晚間發生火警。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

消防局表示，晚間9時許接獲報案於新埔鎮遠東紡織公司發生火警，消防局立即派遣新埔、竹北、工業、山崎、三大等車組前往搶救，在人員積極搶救中，所幸未有人員受傷，但由於現場為油類火災，不易搶救，而燃燒後所產生之氣體也造成周圍居民生活不便，不止新埔、竹北甚至新竹市等處均有民眾聞到臭味。

▲遠東化纖火警。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼火警發生產生的臭味，隨著風勢飄散，讓隔壁的竹北人怨聲連連。

▲遠東化纖火警。（圖／記者陳凱力翻攝）

據了解，此次為遠東化纖大修後測試，但不知為何在整修期關閉筏均正常，直到修繕完成後運作才發生故障，釀成此次火警，遠東化纖將在24日上午將關閉筏拆除更新，並再對外說明。

縣長楊文科、消防局長孫福佑，環保局長朱振群局長也在火災發生期間到達現場瞭解、進行監測，除指示消防局持續降溫避免復燃外，也針對此次火災案件作出因應措施說明如下：
一、 命令遠東化纖新埔廠北廠區發生洩漏製程全線停工。
二、 立即派員攜帶採樣鋼瓶至現場採樣，作為後續裁罰基準。
三、 必須要徹底的改善不可重複再發生影響民眾的生活品質。

▲遠東化纖火警。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲除縣府相關局處長到場坐鎮指揮外，當地民代也前往關心。

孫福佑說，此次主要發生原因為熱煤油外洩所引起之火災案件，消防局出動大量人車，當日晚間9時40分火災控制，未避免復燃，消防人員仍於現場持續灑水降溫，火勢終於在晚間10點48分撲滅，由於受東北季風影響，熱煤油燃燒造成的異味隨風飛散，造成竹北、新竹市部分地區臭氣沖天，住戶怨聲連連，不過異味雖臭，並無毒性，也提醒民眾緊閉門窗、減少戶外活動，待味道散去即可恢復正常生活。

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