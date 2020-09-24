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打烊前2分鐘點餐…店員擠「5倍美乃滋」起司甩盒外　1.8萬網友吵翻

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▲▼關門前2分鐘點餐…店員怒擠5倍美乃滋「復仇」。（圖／翻攝自TikTok／@willardd）

▲關門前2分鐘點餐…店員怒擠5倍美乃滋「復仇」。（圖／翻攝自TikTok／@willardd）

記者張方瑀／綜合報導

國外一名網友在影音社交平台TikTok張貼了一段影片，只見一名麥當勞員工在後台做漢堡時，用力地將麵包甩進盒子裡，再擠上將近5倍多的美乃滋，最後連起司片都用摔的，一半還露在盒子外，至於這名員工會這麼做的原因，竟然只是這名顧客在打烊前2分鐘進來點餐。

根據《每日星報》報導，TikTok用戶@willardd上傳了一段影片，影片上寫著「當有人在打烊前2分鐘點餐時」，影片中一名麥當勞員工憤怒地將兩片漢堡麵包丟進盒子裡，再擠上將近5倍多的美乃滋，隨便將生菜撒在上面，再將一片起司摔上去，接著用力地把魚片放上去，也不管一半的起司還在外面，就把盒子蓋起來往前台送。

@willbirn

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♬ original sound - Will

儘管影片有加註「我保證這只是玩笑」，卻還是引來熱烈討論，至今已有130萬人按讚、1萬8200多則留言。有的網友生氣地表示，「如果你不喜歡你的工作，那就做點別的，別對客人造成負面影響」、「你喜歡別人這樣對待你的食物嗎？」、「關門前2分鐘代表還沒打烊，去做你的工作。」

另外也有人認為「其他人講得好像沒有因為工作生氣一樣」、「如果是我會毫無怨言吃下去」、「我曾在這家速食店工作，我確實有時會這樣，並不是開玩笑」。

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