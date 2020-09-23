中共黨媒：甲骨文是披羊皮的狼　美國打壓TikTok的「溫柔陷阱」　

▲TikTok在美業務前途未明。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

TikTok交易案再添變數，中共黨媒《人民網》22日發文，指甲骨文參與交易案，只是美國政府極限施壓之後設計的一個「溫柔陷阱」，透過一個表面上的合作，看似不用付出任何代價，就奪取了一個中國企業研發出來的強大應用程式，將控制權、技術都掌握在美國人的手中，「披著再光亮的羊皮，狼還是狼！」

文章指出，甲骨文不過是一家大型數據庫提供商，在移動互聯網產品上沒有任何運營管理經驗，公司的技術產品機制已經落伍，通過大型數據庫收高價授權費，根本無法適應分佈式、靈活多變的移動互聯網，「甲骨文在技術能力和管理機制上的短板，對TikTok的發展而言很可能反而是災難性的，真不知道它何以能成為『可信技術提供商』。」

文章提到，甲骨文的參與，不過是美國政府極限施壓之後設計的一個「溫柔陷阱」，通過這樣一個表面上的合作，看似不付出任何代價，就奪取了一個中國企業研發出來的、美國互聯網企業無法與之競爭的強大應用，把這個企業的控制權、技術完全掌控在美國人的手中，「很顯然，甲骨文其實充當了美國政府的『白手套』。」

文章指出，這樣一份協議，不過是美國政客、企業各就各位、相互配合，對TikTok實施的一次圍獵，目標是奪取一個有影響的中國移動互聯網公司控制權，「寄希望於對手，以為順應它的某個規則，就可以避免損失，這是絕不可能的！表面的退讓，就是做了一個大陷阱等著你去跳。美國政客和企業聯手展現了這樣一個赤裸裸、血淋淋的美式案例。」

文章最後強調，「披著再光亮的羊皮，狼還是狼。面對狼，唯有鬥爭，才能有生機！這是我們必須從這個案例中汲取的啟迪！」