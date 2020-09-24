變身人體空氣檢測機！台客劇場北中南夯點搜樣　送驗Dyson實驗室結果大公開

▲Dyson邀請「台客劇場Alex」，實際走訪人氣景點，並將感測器搜集到的空氣採樣送至倫敦Dyson實驗室，換個角度來了解台灣。（影片、圖片／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

台灣因超前部署加上全民防疫，新冠肺炎疫情影響已趨緩，民眾重拾生活興致，景點一到假日滿滿都是人潮。雖然戴上口罩能有效阻止飛沫，但擋得了無影無形、無所不在的空氣污染嗎？一向關心台灣民眾呼吸品質的Dyson，以大量投資進行各式實際偵測來讓民眾了解空氣品質的優劣，並致力以高科技來為大家解決空污問題。這一次Dyson以台灣作為亞洲空氣檢測計畫的首站，邀請了「台客劇場」的Alex，讓他揹著原型版Dyson空氣品質檢測背包，和民眾一起用數據了解日常影響空污指數的行為，讓大家外出遊玩和日常生活也能避免個人行為造成的空污！

化身「人體空氣檢測機」的Alex開始了他四天的小旅行，實際走訪人氣景點，並將感測器搜集到的空氣採樣送至Dyson英國總部實驗室，分析台灣各地的空氣品質，換個角度來了解他熱愛的台灣。

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▲化身「人體空氣檢測機」的Alex開始了他四天的小旅行，實際走訪人氣景點，並將感測器搜集到的空氣採樣送至Dyson英國總部實驗室。

Alex步上這次的旅程，走訪了香火鼎盛的霞海城隍廟，時尚指標的信義區，名列「世界六大天空之鏡」之一的高美濕地，小吃商家林立的一中夜市，以及至高雄搭渡輪…等等。香火鼎盛的霞海城隍廟，吃小吃、逛老街、求姻緣的包套行程可以一趟全搞定。人們在此持香虔誠禱念，眾生心願伴隨焚煙冉冉升空。實驗室數據顯示，PM2.5數據在Alex接近燃煙時飆高，而在人車密度較高的都會區，以及人群在密閉空間中摩肩擦踵的室內，PM2.5和二氧化氮NO2的指數也同步升高。在Dyson英國總部實驗室為Alex進行空污數據說明的資深工程師Jess建議，選擇不那麼擁擠熱鬧的地域來走，是當下最簡單避免這些空污的方式。

▲人們在霞海城隍廟持香虔誠禱念，眾生心願伴隨焚煙冉冉升空。

想品嚐道地的台灣小吃，往夜市找就對了！一中夜市擁有像豐仁冰、豪大雞排、臭豆腐等知名美食。分析數據卻發現，在Alex到達夜市品嚐小吃祭祭五臟廟的同時，PM2.5指數也隨著油煙和人潮廢氣交織而變高，Alex也一邊憶起當下的確在炭火前，及在烹調導致高油煙的攤位前駐足許久。當天投宿飯店後，空污指數漸趨平緩，卻在點燃香氛蠟燭後因為燃煙而導致懸浮微粒指數躍升。有趣的是，即便是一個這麼小的蠟燭產生的空污，卻因為處在室內，空氣中污染源散去相當不易並且緩慢，使得Alex意會到室內空污若是沒有適時留意及清除， 有可能比室外造成更大的傷害。

▲想品嚐道地的台灣小吃，往夜市找就對了。

▲即便是一個這麼小的蠟燭造成空污，卻因為處在室內，空氣中污染源散去的時間顯得相當不易並且緩慢。

Alex表示部份空氣檢測數據令他感到訝異，好比說在高雄搭渡輪時，商用貨船、遊輪廢氣都影響著海港城的空氣品質，這些交通工具所排放的廢氣讓空污濃度瞬間升高，卻也因為在室外，所以空污持續的時間沒有很久。好比在國際網站喻為「一生必遊一次」的高美濕地，雖然遊客絡繹不絕，但是位於地勢寬闊的室外，那時空氣中懸浮微粒的濃度就非常低，幾乎沒有。

▲高美濕地，雖然遊客絡繹不絕，但是位於地勢寬闊的室外，那時空氣中懸浮微粒的濃度就非常低，幾乎沒有。

結束這一次的旅程，Alex覺得能以檢視空氣品質的眼光看台灣是相當特別的經驗，一路上被濕地及海壯曠的美震撼心靈，在傳統廟宇信仰中擁抱平靜自在，在喧鬧的夜市裡享受台灣的生猛活力，穿梭不同城市感受在地風情，驚嘆台灣的自然人文風景真的美不勝收。卻也在經過倫敦實驗室確認後，發現整趟旅程從北到南，一路上空氣品質燈號會因為各種行為由綠轉紅再變黃，顯示空污的確在無形中侵襲著每個人的健康。

▲Alex覺得能以檢視空氣品質的眼光看台灣是相當特別的經驗。

據研究指出，空氣污染「嚴重肆虐全球」使得全球人口的平均餘命縮短近3年，且每年有880萬人因空污問題提早死亡。想減輕危害，除了留意個人行為在外守護大環境，回到室內則可以打造一個能安全呼吸的小空間；尤其家裡若有年紀尚小、還不懂得怎麼保衛自己健康的孩子，更需要家長的用心照護。像是使用Dyson空氣清淨機，內有Dyson Cryptomic™分解甲醛科技，能持續長效消除家中因裝潢及清潔劑造成的甲醛污染。看不見的有害氣體像是香氛產品、煮菜造成的PM2.5、或是來自室外的污染物如細菌、病毒，就靠Dyson組合濾網捕捉，能消滅99.95%小至PM0.1的汙染。同時還有Dyson Pure Cool™空氣淨化風扇、Air Multiplier™氣流倍增技術，能均勻輸送淨化空氣，大範圍噴射有效循環室內空氣。晚上睡眠休息時，Dyson空氣清淨機依舊能寧靜進行清淨作業，守護全家人的呼吸健康。讓良好的空氣從日到夜時時吹送，成為捍衛家人呼吸安全的好幫手。

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▲想減輕危害，除了在外守護大環境，回到家則可以打造一個能安全呼吸的小空間。