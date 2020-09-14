全台唯一！Dyson美髮科學沙龍科技大公開　免費體驗個人化沙龍服務

▲全台首間Dyson美髮科學沙龍，9/5～9/27期間盛大開展。（圖／記者李毓康攝，以下同）

消費中心／台北報導

Dyson Supersonic吹風機剛上市時，可以快速吹乾、不傷頭髮等特性，讓很多人用過後，驚豔到回不去了，成為美髮界的新霸主；之後接連推出的Airwrap™造型器、Corrale™直髮造型器，不管是柔順長髮、慵懶微捲或甜美大波浪，造型效果媲美上髮廊，加上手殘人也很好上手，因此被女孩視為心目中的夢幻美髮神器。最近台北華山文創東2A館正展出全台唯一的「Dyson美髮科學沙龍」，平日、假日的參觀人潮不斷，一系列科技展示，讓大家見識到Dyson頭髮護理產品的不簡單，原來打造絕美秀髮的秘密，靠的是科學的佐證。

Dyson第一次在台灣發表大型頭髮科學成果展，特別打造全台首間「美髮科學沙龍」，結合「Dyson科技展示」、「沙龍造型體驗」兩大主題，展出Dyson工程師研發團隊近十年以來開發產品的研究歷程，以及數百名科學家、工程師和專業造型師，共同深入研究造型背後的頭髮科學。從一走進展區開始，率先呈現在眼前，便是來自全球各地不同髮質樣本，並提出更精確、透明化的研究資料及數據，以及反覆拉力測試與熱原理研究，讓民眾在探索頭髮科學過程中，瞭解到Dyson致力探索的科技研發努力，在不斷創新與突破下打造產品。

▲一走入展場，就先來一場探索頭髮科學之旅。

▲展場內首次展示Dyson CorraleTM 直髮造型器內採用的秘密裝置。

從產品的研發過程，到實際成品的展示，甚至是初始設計手繪稿以及造型器內部細節，Dyson毫無保留的完整大公開之外，更遠從Dyson英國總部空運來台，首次展示Dyson CorraleTM直髮造型器的動態裝置，揭開直髮器採用唯一包覆式彈性面板的秘密，不同於傳統直髮夾，它以包裹式力學聚集髮絲，讓秀髮保持水潤擁有光澤，減少熱傷害達50%，是展場中必看的一大亮點，民眾可在親身近距離接觸下見識這項獨特技術。

▲體驗區有各式各樣Dyson頭髮護理全系列產品可以實際試用。

看完關於美髮科學的展示，來到產品體驗區，Supersonic吹風機、Airwrap™造型器、Corrale™直髮造型器等頭髮護理全系列產品一次陳列開來，許多民眾都會好奇的拿起來實際試用，親自體驗其觸感、重量、風力等，感受最獨一無二的產品特色。特別的是，不只可以把產品拿在手上體驗，現場還佈置了個人化沙龍服務區，每個梯次吸引不少人爭相免費體驗，不過每日提供名額有限量，建議可加入Dyson LINE官方帳號提前線上預約，到時就能搶先體驗專屬的潮流髮型設計服務。

▲個人化沙龍服務區提供民眾預約免費體驗。

展覽活動期間，除了可以參觀Dyson科技、沙龍造型體驗，還安排了每日時尚髮藝，由時尚髮藝達人Sean Yang在現場分享最新髮型潮流資訊及造型指導；另有周末造型講座，例如找來時尚媽咪Chiao巧巧與孩子一起打造親子造型攻略，9/19將邀請微糖系女孩Nina與閨蜜Alice分享妝髮造型密技。而在9/12當天的親子玩髮秀，Chiao巧巧就在台上親自示範如何利用Dyson造型器幫小朋友做出一週不NG造型，她提到，「小朋友的頭髮細軟又容易打結，再加上有時動來動去很難整理，直髮器的無線設計就很方便，走到哪、做到哪，更重要的是，頭髮捲度可以維持很久，也不會毛躁。」

Chiao巧巧也提到，媽媽幫小朋友做髮型，講求的就是快速、滑順、不打結、長頭髮好整理，Dyson的吹風機或造型器上手之後，能夠滿足這些需求，例如其他造型器需要分很多髮束去吹整，但Dyson直髮器不需要分太多髮束就可以弄好，時間相對可以節省很多。而以前家裡的捲髮器一買就是好幾支，因為大小不同，至少就有6、7支，但Dyson一整組要直要捲都可以，只要換頭就好，全家人想用什麼就用什麼，不用每一支還要插電、換來換去。

▲時尚媽咪Chiao巧巧在周末造型講座上，示範如何幫小朋友做出一週不NG髮型。

▲時尚髮藝達人Sean Yang。

而針對台灣女生最常遇到的頭髮問題，Sean Yang分享，第1名是掉頭髮，第2名是頭髮毛躁、亂翹，接著是頭皮出油、扁塌等，以前大家都會問「我的髮質好不好」，現在則是「我的頭皮狀況健不健康」，顯示越來越多人重視起頭皮，因為要生長出健康、漂亮有光澤的頭髮，關鍵在於頭皮有沒有提供足夠的養分。

Sean Yang提到，造成這些問題的原因，除了與生活、飲食等習慣有關，經常燙染、有沒有使用適合自己的洗護產品，或是選對造型工具也很重要，尤其現在很多造型工具會有高溫傷害，頭髮只要遇到高溫，就會產生無法恢復的熱傷害，就算塗抹再多護髮產品也沒辦法修復，此外，若是利用高溫的熱風把頭髮吹乾，頭髮就會像稻草一樣被烤乾，自然而然變成容易乾燥、斷裂。

使用吹風機或造型器時，護髮的第一要件就是避免熱力傷害，而新一代的美髮科技已經可以做到用強勁氣流快速乾髮。Sean Yang認為，像Dyson美髮科技產品的強勁氣流設計，從吹乾到造型的過程中，可以保護頭皮跟頭髮，非常適合頭皮脆弱敏感、或長期漂染頭髮的人，頭髮吹整後有保濕度、光澤感，此外，另一項智慧溫控設計，則是能在恆溫狀態下把頭髮吹乾，吹整髮型也會越來越好。

Dyson美髮科學沙龍活動時間為9/5～9/27，想一探究竟Dyson如何掌握美髮科學的話，趕快把握時間前往參觀。另外，Dyson特別在美圖秀秀上推出「Styling with Dyson濾鏡」，只要點開萌拍裡的最新分類就可以找到，讓你輕鬆體驗不同造型，使用後別忘記打卡上傳分享，並加上#dyson美髮沙龍、#dysontaipeisalonbar。

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