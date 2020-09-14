　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

全台唯一！Dyson美髮科學沙龍科技大公開　免費體驗個人化沙龍服務

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼Dyson美髮科學沙龍活動。（圖／記者李毓康攝）

▲全台首間Dyson美髮科學沙龍，9/5～9/27期間盛大開展。（圖／記者李毓康攝，以下同）

消費中心／台北報導

Dyson Supersonic吹風機剛上市時，可以快速吹乾、不傷頭髮等特性，讓很多人用過後，驚豔到回不去了，成為美髮界的新霸主；之後接連推出的Airwrap™造型器、Corrale™直髮造型器，不管是柔順長髮、慵懶微捲或甜美大波浪，造型效果媲美上髮廊，加上手殘人也很好上手，因此被女孩視為心目中的夢幻美髮神器。最近台北華山文創東2A館正展出全台唯一的「Dyson美髮科學沙龍」，平日、假日的參觀人潮不斷，一系列科技展示，讓大家見識到Dyson頭髮護理產品的不簡單，原來打造絕美秀髮的秘密，靠的是科學的佐證。

Dyson第一次在台灣發表大型頭髮科學成果展，特別打造全台首間「美髮科學沙龍」，結合「Dyson科技展示」、「沙龍造型體驗」兩大主題，展出Dyson工程師研發團隊近十年以來開發產品的研究歷程，以及數百名科學家、工程師和專業造型師，共同深入研究造型背後的頭髮科學。從一走進展區開始，率先呈現在眼前，便是來自全球各地不同髮質樣本，並提出更精確、透明化的研究資料及數據，以及反覆拉力測試與熱原理研究，讓民眾在探索頭髮科學過程中，瞭解到Dyson致力探索的科技研發努力，在不斷創新與突破下打造產品。

▲▼Dyson美髮科學沙龍活動。（圖／記者李毓康攝）

▲一走入展場，就先來一場探索頭髮科學之旅。

▲▼Dyson美髮科學沙龍活動。（圖／記者李毓康攝）

▲展場內首次展示Dyson CorraleTM 直髮造型器內採用的秘密裝置。

從產品的研發過程，到實際成品的展示，甚至是初始設計手繪稿以及造型器內部細節，Dyson毫無保留的完整大公開之外，更遠從Dyson英國總部空運來台，首次展示Dyson CorraleTM直髮造型器的動態裝置，揭開直髮器採用唯一包覆式彈性面板的秘密，不同於傳統直髮夾，它以包裹式力學聚集髮絲，讓秀髮保持水潤擁有光澤，減少熱傷害達50%，是展場中必看的一大亮點，民眾可在親身近距離接觸下見識這項獨特技術。

▲▼Dyson美髮科學沙龍活動。（圖／記者李毓康攝）

▲▼Dyson美髮科學沙龍活動。（圖／記者李毓康攝）

▲體驗區有各式各樣Dyson頭髮護理全系列產品可以實際試用。

看完關於美髮科學的展示，來到產品體驗區，Supersonic吹風機、Airwrap™造型器、Corrale™直髮造型器等頭髮護理全系列產品一次陳列開來，許多民眾都會好奇的拿起來實際試用，親自體驗其觸感、重量、風力等，感受最獨一無二的產品特色。特別的是，不只可以把產品拿在手上體驗，現場還佈置了個人化沙龍服務區，每個梯次吸引不少人爭相免費體驗，不過每日提供名額有限量，建議可加入Dyson LINE官方帳號提前線上預約，到時就能搶先體驗專屬的潮流髮型設計服務。

▲▼Dyson美髮科學沙龍活動。（圖／記者李毓康攝）

▲▼Dyson美髮科學沙龍活動。（圖／記者李毓康攝）

▲個人化沙龍服務區提供民眾預約免費體驗。

展覽活動期間，除了可以參觀Dyson科技、沙龍造型體驗，還安排了每日時尚髮藝，由時尚髮藝達人Sean Yang在現場分享最新髮型潮流資訊及造型指導；另有周末造型講座，例如找來時尚媽咪Chiao巧巧與孩子一起打造親子造型攻略，9/19將邀請微糖系女孩Nina與閨蜜Alice分享妝髮造型密技。而在9/12當天的親子玩髮秀，Chiao巧巧就在台上親自示範如何利用Dyson造型器幫小朋友做出一週不NG造型，她提到，「小朋友的頭髮細軟又容易打結，再加上有時動來動去很難整理，直髮器的無線設計就很方便，走到哪、做到哪，更重要的是，頭髮捲度可以維持很久，也不會毛躁。」

Chiao巧巧也提到，媽媽幫小朋友做髮型，講求的就是快速、滑順、不打結、長頭髮好整理，Dyson的吹風機或造型器上手之後，能夠滿足這些需求，例如其他造型器需要分很多髮束去吹整，但Dyson直髮器不需要分太多髮束就可以弄好，時間相對可以節省很多。而以前家裡的捲髮器一買就是好幾支，因為大小不同，至少就有6、7支，但Dyson一整組要直要捲都可以，只要換頭就好，全家人想用什麼就用什麼，不用每一支還要插電、換來換去。

▲▼Dyson美髮科學沙龍活動。（圖／記者李毓康攝）

▲時尚媽咪Chiao巧巧在周末造型講座上，示範如何幫小朋友做出一週不NG髮型。

▲▼Dyson美髮科學沙龍活動。（圖／記者李毓康攝）

▲時尚髮藝達人Sean Yang。

而針對台灣女生最常遇到的頭髮問題，Sean Yang分享，第1名是掉頭髮，第2名是頭髮毛躁、亂翹，接著是頭皮出油、扁塌等，以前大家都會問「我的髮質好不好」，現在則是「我的頭皮狀況健不健康」，顯示越來越多人重視起頭皮，因為要生長出健康、漂亮有光澤的頭髮，關鍵在於頭皮有沒有提供足夠的養分。

Sean Yang提到，造成這些問題的原因，除了與生活、飲食等習慣有關，經常燙染、有沒有使用適合自己的洗護產品，或是選對造型工具也很重要，尤其現在很多造型工具會有高溫傷害，頭髮只要遇到高溫，就會產生無法恢復的熱傷害，就算塗抹再多護髮產品也沒辦法修復，此外，若是利用高溫的熱風把頭髮吹乾，頭髮就會像稻草一樣被烤乾，自然而然變成容易乾燥、斷裂。

使用吹風機或造型器時，護髮的第一要件就是避免熱力傷害，而新一代的美髮科技已經可以做到用強勁氣流快速乾髮。Sean Yang認為，像Dyson美髮科技產品的強勁氣流設計，從吹乾到造型的過程中，可以保護頭皮跟頭髮，非常適合頭皮脆弱敏感、或長期漂染頭髮的人，頭髮吹整後有保濕度、光澤感，此外，另一項智慧溫控設計，則是能在恆溫狀態下把頭髮吹乾，吹整髮型也會越來越好。

Dyson美髮科學沙龍活動時間為9/5～9/27，想一探究竟Dyson如何掌握美髮科學的話，趕快把握時間前往參觀。另外，Dyson特別在美圖秀秀上推出「Styling with Dyson濾鏡」，只要點開萌拍裡的最新分類就可以找到，讓你輕鬆體驗不同造型，使用後別忘記打卡上傳分享，並加上#dyson美髮沙龍、#dysontaipeisalonbar。

濾鏡傳送門：https://bit.ly/2FuBjKF
一鍵下載美圖秀秀：https://bit.ly/2FqeF6e

►票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
藏壽司股票「20萬」爽抽中！大眼女主持節目上開手機...秒嚇
醫師手術出包…男星臉嚴重變形！　「腫如西瓜」血管險爆裂
剛領到獎金！新手IT男「想存股台積電」　一說同事全笑歪：笨蛋
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

全台唯一！Dyson美髮科學沙龍科技大公開　免費體驗個人化沙龍服務

【廣編】高島按摩椅週年慶開跑　Albee擔任「一日店長」陪粉絲按摩享紓壓

【廣編】黃小琥讀「I Sing」歌詞難忍淚水！描述音樂歷程　淬煉精神吸引「百富」合作

萊爾富機台貼「乖乖」今晚8點搶曜石黑口罩！茶飲茶葉蛋送排隊客

美式賣場人氣尿布特價！爸媽限時2週搶當「搬運工」　網友揪「一起囤起來」

網美風髮廊掀打卡潮　大面落地窗打造光感空間

遠百信義A13停電緊急疏散民眾！　業者：原因仍待釐清

看見紗線商機！專屬台灣的「發熱衣」締造年營收破億佳績

「幽謐怡居」樓中樓鑲進情感與夢想　實踐幸福的空間

違規紮營遇武界壩無預警放水！ 3死1失蹤...失聯者妻：完全沒廣播

傻汪坐車探頭張大嘴「吃空氣」嘴皮掀起露粉牙齦：養到恐龍？

KID.温貞菱環抱飆沙灘車：會擦槍走火！　超撩行程「做盡我人生中，最浪漫的事情」

江疏影穿上經典制服續演王漫妮！　謝娜神模仿她...句尾都要加「呀」XD

高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃

眼鏡男YouBike上國道超淡定！　悠閒騎路中央3公里...網：不要命

唐禹哲「我太自閉」吐難搞真相　憶《終極》回憶殺：走在路上還被挑釁

驚悚畫面曝光！休旅車高速逆向　衝撞9車3人傷...一旁路人全嚇傻

小時候誤解台灣人生活水深火熱 大陸媽遊台後超震撼：深受感動

超寬敞冰櫃、直接賣一整隻豬羊 開箱6600坪全世界最大Costco！

全台唯一！Dyson美髮科學沙龍科技大公開　免費體驗個人化沙龍服務

【廣編】高島按摩椅週年慶開跑　Albee擔任「一日店長」陪粉絲按摩享紓壓

【廣編】黃小琥讀「I Sing」歌詞難忍淚水！描述音樂歷程　淬煉精神吸引「百富」合作

萊爾富機台貼「乖乖」今晚8點搶曜石黑口罩！茶飲茶葉蛋送排隊客

美式賣場人氣尿布特價！爸媽限時2週搶當「搬運工」　網友揪「一起囤起來」

網美風髮廊掀打卡潮　大面落地窗打造光感空間

遠百信義A13停電緊急疏散民眾！　業者：原因仍待釐清

看見紗線商機！專屬台灣的「發熱衣」締造年營收破億佳績

「幽謐怡居」樓中樓鑲進情感與夢想　實踐幸福的空間

新北環保局「三高三流五到」深度稽查　開罰違規水污染廠商2190萬

印軍稱：山地師全面部署邊境各地　只差一個「導火線」

熱褲妹趴男大腿「外套蓋頭」！網狂酸：高鐵偷吃東西...本尊回應

12生肖農曆八月運勢0917-1016　虎開始走好運、龍財運爆發

老公搭上兒補教師…車震教學「吃香腸」！她一聽鹹濕錄音崩潰

罷捷173份補件通過！四叉貓：不看好第二階段

三大名師推薦熱門潛力股！漲價題材股、業績爆發股...6檔報你知

三級片女星離婚億萬內衣大王！　「生子得豪宅」11年豪門婚突告終

新確診激增「死亡料再攀升」　WHO：歐洲疫情10、11月更艱難

外資連9周提款台股煞不住　投資人選股可留意4族群

BMW重機高速自撞！型男騎士遭斬首　頭顱連安全帽噴飛20公尺

消費熱門新聞

臉書社團爆紅！超容易錯過的好物

「曜石黑」口罩萊爾富晚間開搶！

美式賣場人氣尿布特價！網友揪囤貨

全聯「請支援收銀」周邊9/11開賣

全球最多消費者選購NO1.營多麵!!

遠百信義A13停電原因仍待釐清

網友狂讚特A精華　熱賣原因出爐

中秋聚讓好友一秒感動？網曝：讀懂空氣是關鍵

中衛口罩開賣整理　月河藍、炫綠上架

北部最老「家樂福南港店」確定熄燈！

Switch、iPhone 11價崩了　還不搶爆

平台外送員成議論網紅籲：請尊重

如同精品投資！　童妍針找回愛美女性的年輕自信

高島按摩椅週年慶　Albee擔任「一日店長」陪粉絲按摩

更多熱門

相關新聞

IU包包必備「髮香噴霧」！

IU包包必備「髮香噴霧」！

夏日比起用香水、髮香噴霧更是心機的選擇，香氣比起香水更加輕盈持久、夏日用也不突兀，不僅有護髮功效、讓頭髮更增加光澤柔順，還可以隔絕外在異味，讓髮絲保持整天的清香，完全就是仙女小姐姐應該有的味道，一起看看髮香噴霧推薦、其中這款更是連IU也愛用！

Dyson史上最輕無線吸塵器首亮相

Dyson史上最輕無線吸塵器首亮相

少女肚痛打滾　醫「挖出6kg毛髮團」塞爆腸胃

少女肚痛打滾　醫「挖出6kg毛髮團」塞爆腸胃

幼幼瘋啃整片黑森林　苦主痛皺眉

幼幼瘋啃整片黑森林　苦主痛皺眉

瑪爾急著迎接爸　頂著水餃頭說嗨

瑪爾急著迎接爸　頂著水餃頭說嗨

關鍵字：

Dyson吹風機造型器美髮沙龍頭髮

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

露營女兒身亡、丈夫失聯　她大哭要國賠！最新悲痛發文

狄鶯直播哭了！喝茫脫序：休想搶走我老公

毛孩挖到可愛金塊　主人一看嚇壞

孕婦被夫推下懸崖！先環抱親一口再變臉：去死吧

鏡面反射18禁　網美曝2人真實關係

Keanna罕見鬆口35年隱疾！

外送員一看「紙條上8字黃腔」怒了：有種出來

即／無預警放水釀3死　台電技術員10萬交保

流水蝦店14家剩2家　背後心酸曝

水面浮起一雙腿　警水底發現鐵簍裝人頭

6億打造台版「珍寶海鮮舫」1年收攤　靠岸20年淪海上廢墟

陳其邁被控處理乙烯外洩應變慢　韓國瑜關閉即時災情連結

星巴克最推「這杯」　網：找不到更好喝的

謝忻宣布重大決定「重返教職」！

快訊／蘆名星被發現死在家中！享年36歲

更多

最夯影音

更多
違規紮營遇武界壩無預警放水！ 3死1失蹤...失聯者妻：完全沒廣播

違規紮營遇武界壩無預警放水！ 3死1失蹤...失聯者妻：完全沒廣播
傻汪坐車探頭張大嘴「吃空氣」嘴皮掀起露粉牙齦：養到恐龍？

傻汪坐車探頭張大嘴「吃空氣」嘴皮掀起露粉牙齦：養到恐龍？

KID.温貞菱環抱飆沙灘車：會擦槍走火！　超撩行程「做盡我人生中，最浪漫的事情」

KID.温貞菱環抱飆沙灘車：會擦槍走火！　超撩行程「做盡我人生中，最浪漫的事情」

江疏影穿上經典制服續演王漫妮！　謝娜神模仿她...句尾都要加「呀」XD

江疏影穿上經典制服續演王漫妮！　謝娜神模仿她...句尾都要加「呀」XD

高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃

高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面