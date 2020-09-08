　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

Dyson史上最輕無線吸塵器首度在台亮相！為亞洲使用者量身打造　全機重量不到2kg

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼dyson,吸塵器,新品發表,Dyson Digital Slim,輕量無線吸塵器。（圖／記者黃克翔攝）

▲Dyson推出史上最輕巧的Dyson Digital SlimTM輕量無線吸塵器系列，被氣球帶起升空時，引起現場眾人驚呼。（圖／記者黃克翔攝，下同）

消費中心／台北報導

後疫情時代來臨，對居家環境的要求也有高度提升，各種清潔家電成為家家戶戶必備的3C用品，Dyson今（8）日在台正式推出史上最輕巧款式－全新Dyson Digital SlimTM輕量無線吸塵器系列，全機僅1.9公斤，體積減少30%、重量減輕30%，不僅體積更小、重量更輕卻仍維持強勁吸力；專為亞洲使用者量身打造的手把及開關設計，使用起來更為便利。Dyson香港及台灣總經理Ankit Jain更表示：「全新的Dyson Digital SlimTM將帶來亞洲地區吸塵器技術研發的創新。」發表會現場與位在新加坡的資深工程師胡宏飛Brian Hu遠端連線，透過即時連線分享Dyson Digital SlimTM的創新設計、解答使用者疑問，現場更有居家情境示範區域，多樣化的吸頭配件滿足使用者對居家清潔的需求差異，在在令人驚豔。

▲▼dyson新品導覽。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼dyson新品導覽。（圖／記者黃克翔攝）

▲Dyson香港及台灣總經理Ankit Jain。

▲▼dyson新品導覽。（圖／記者黃克翔攝）

▲Dyson創辦人兼首席工程師James Dyson。

今（9/8）為全新Dyson Digital SlimTM輕量無線吸塵器系列首度在台發表，Dyson香港及台灣總經理Ankit Jain以影片分享Dyson的創新理念：「Dyson發明全世界第一台運用氣旋科技的吸塵器，利用離心力來分離灰塵，此後也不斷根據使用者需求推陳出新，近年納入更多智慧科技元素，且因消費者橫跨全世界，因此必須不斷嘗試、滿足多元需求，更引發吸塵器的輕量化革命。」其中，能不斷推出令人驚豔的產品的原因，除了從日常生活細節出發，提供不同打掃情境的解決方案之餘，更來自於「創新是Dyson最重要的基因」。

▲▼dyson新品導覽。（圖／記者黃克翔攝）

▲全新改良的Dyson HyperdymiumTM馬達（右），體積相比Dyson V11TM無線吸塵器縮小15%。

▲▼dyson新品導覽。（圖／記者黃克翔攝）

▲全新渦型氣旋設計（右），弧形的入口設計，在縮小體積的同時也能提升進氣效率。

▲▼dyson新品導覽。（圖／記者黃克翔攝）

▲資深工程師胡宏飛Brian Hu。

史上最輕Dyson Digital SlimTM濃縮了Dyson的創新科技，展現出強勁的產品力，Dyson創辦人兼首席工程師James Dyson帶領使用者線上直擊Dyson體驗旗艦店，資深工程師胡宏飛Brian Hu也藉由遠端連線，在新加坡即時分享Dyson Digital SlimTM的獨特亮點，全新改良的Dyson HyperdymiumTM馬達，由多達26位Dyson頂尖工程師共同參與研發、最終設計出體積相比Dyson V11TM無線吸塵器縮小15%的馬達，陶瓷中心軸更是經過1,600℃的高溫固化，形成更堅韌、密度卻更低的材質，採用渦型氣旋，弧形的入口設計，轉速每分鐘最高可達120,000轉，在縮小體積的同時也能提升進氣效率，Brian Hu更分享，該技術讓使用者不管使用了多久，集塵筒是空的或是滿的，Dyson Digital SlimTM均能維持強勁的吸力表現。

▲▼dyson新品導覽。（圖／記者黃克翔攝）

▲發表會現場擺放拆解的全新吸頭，馬達和驅動器一目瞭然。

▲▼dyson新品導覽。（圖／記者黃克翔攝）

▲多種配件滿足不同的清潔需求。

▲▼dyson新品導覽。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼dyson新品導覽。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼dyson新品導覽。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼dyson新品導覽。（圖／記者黃克翔攝）

▲LED隙縫清潔吸頭採用發光設計，方便清掃陰暗角落及微塵。

Dyson Digital SlimTM搭配的「輕量軟質碳纖維滾筒吸頭」為全新開發的吸頭類型，吸頭的碳纖維刷毛與軟質尼龍緊密縫製在刷條上以取代黏著劑，大幅減輕吸頭重量，且適用於各式地面材質，大塊碎屑、毛髮、微塵都能有效吸附，吸頭兩個邊角均能吸附碎屑及微塵，家中再也不會有「漏網之魚」，LED隙縫清潔吸頭採用發光設計，方便清掃陰暗角落及微塵。Digital SlimTM亦將馬達和驅動器設置於刷頭內，整體吸頭變得更加輕薄靈巧。

▲▼dyson新品導覽。（圖／記者黃克翔攝）

▲LCD螢幕，提供節能、中等、強效等三種模式設定，亦方便使用者掌握使用狀況及電量。

▲▼dyson新品導覽。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼dyson新品導覽。（圖／記者黃克翔攝）

▲可更換電池的設計，如果需要長時間使用也不擔心電量不足。

▲▼dyson新品導覽。（圖／記者黃克翔攝）

▲針對亞洲使用者設計的手柄與改良過後的按鍵和集塵筒傾倒設計，手掌較小也能一手掌握。

全新的Dyson Digital SlimTM輕量無線吸塵器搭載LCD螢幕，提供節能、中等、強效等三種模式設定，Brian Hu指出，Dyson Digital SlimTM的5層過濾系統，能有效清除99.95以上的細小灰塵，且採用可更換電池設計，一鍵即能輕鬆拆卸，滿足不同使用者的清潔時長需求。而Dyson Digital SlimTM最大特點也來自於這是一款「專為亞洲使用者打造」的吸塵器，Brian Hu表示，相比於歐美消費者，亞洲使用者居住空間及身形皆相對小巧，而在快速的生活節奏之下，輕便快捷的清潔工具相當重要，輕巧升級不僅體現在吸塵器的體積與重量上，把手也改良得更為纖細，即使是手型較小的使用者也能一手輕鬆掌握。Dyson並根據人體工學重新設計按鍵、手柄和集塵筒的傾倒設計，按鍵的曲面弧度設計也更貼合手指形狀，且縮短手柄直徑，讓使用者擁有更舒適的使用體驗。

全新Dyson Digital SlimTM輕量無線吸塵器全系列即日起已正式在台上市，依據吸頭及配件差異共提供3款產品選擇，建議售價為新台幣18,900元起。

►票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
風飛砂前幫主「文哥」告別式　百萬超跑車隊送最後一程
驚悚影片曝！桃園BMW、MARCH高速撞　1駕駛命危
電信三雄再推「499雙飽」！　方案內容出爐
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

「1280月票」也能抽獎　北捷9月常客抽超商咖啡、Dyson空氣清淨機

99划算購物節必搶名單+1！BESO休閒輕量健步鞋限量獨賣

中秋聚讓好友一秒感動？網曝：讀懂空氣、挑對伴手禮是關鍵

Dyson史上最輕無線吸塵器首度在台亮相！為亞洲使用者量身打造　全機重量不到2kg

還不搶爆！Switch、iPhone 11價崩了　8大電商99整點殺很大全攻略

超夢幻「粉紅仙人掌珍珠雪糕」網美必吃！全聯獨家2款冰品、隱藏版換購開跑

指定66門市「每店最多82包」！家樂福明開賣中衛特殊色口罩

通通只要銅板價！超商爽吃鼎泰豐必點香辣炒飯　還有新日式烤飯糰

哈樂媽的毛小孩夏日時光秘招！用三星健康潔淨家電讓毛毛、過敏原通通Out

困IKEA電梯半小時出來沒人理！民怨「僅給1張餐券」…官方喊冤回應

恆述法師爆氣「張菲、費玉清毀我形象」　宣布全面復出：還清你們的債了

警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

小鬼丟斧頭「命中率超高」破解遊戲　紅隊全員崩潰...吳宗憲：你難得！！

鬼切失控！轎車「360度甩尾」拉回　後車目睹噴粗話...網：台版《天能》？

周興哲助攻女歌迷求婚成功！ 「抽幸運粉上台」獻唱《我可以》

10米高「瘋狗浪」吞殺畫面曝！　不理2波攻擊...第3波釀4死1命危

球王喬科維奇擊中線審喉嚨　「打裁判」被判退賽無緣進8強

小鐘掰了「曖昧小20歲女星」　「永遠是我找話題」心累打退堂鼓

吳宗憲曝「歐漢聲.JR鬧翻」：擦槍走火！　盼以和為貴「歐弟的角度也沒有不對」

他一本正經講幹話講解檢定試題　無厘頭解說...網：果然正港台灣人

99划算購物節必搶名單+1！BESO休閒輕量健步鞋限量獨賣

中秋聚讓好友一秒感動？網曝：讀懂空氣、挑對伴手禮是關鍵

Dyson史上最輕無線吸塵器首度在台亮相！為亞洲使用者量身打造　全機重量不到2kg

還不搶爆！Switch、iPhone 11價崩了　8大電商99整點殺很大全攻略

超夢幻「粉紅仙人掌珍珠雪糕」網美必吃！全聯獨家2款冰品、隱藏版換購開跑

指定66門市「每店最多82包」！家樂福明開賣中衛特殊色口罩

通通只要銅板價！超商爽吃鼎泰豐必點香辣炒飯　還有新日式烤飯糰

哈樂媽的毛小孩夏日時光秘招！用三星健康潔淨家電讓毛毛、過敏原通通Out

困IKEA電梯半小時出來沒人理！民怨「僅給1張餐券」…官方喊冤回應

蝦皮9/9大量加碼9999盒MIT特殊色口罩　淘寶台灣新增4色迷彩

不斷更新／林益全2分砲、郭阜林轟出第200打點！悍將3比1獅

疫情激起新興商機！　上市櫃公司大陸投資獲利1543億創高

泰王發布親筆畫引猜測　「藍衣小女孩」究竟是誰？！

99划算購物節必搶名單+1！BESO休閒輕量健步鞋限量獨賣

新北石門區搶先裝！公共場館、國中小教室10月全面安裝冷氣

丟保麗龍垃圾砸到清潔隊員　不道歉反罵「油條」　環保局怒提告！

加州野火影片曝光…四周只剩大火　直升機帥氣救援受困遊客

店員整理包裹「會說話」快嚇死　釣出一排獵奇包裹苦主

國中被嘲醜女「怎不照鏡子」長大變女神！25歲正妹社長淚揭整型照

隋棠喊話想要「第4個小孩」　卡在這一關「等老公點頭」

女消防員辦公室幫分隊長「滅火」　替代役偷拍羞恥片求愛「我也要」

消費熱門新聞

Switch、iPhone 11價崩了　還不搶爆

9/9拚手速搶Switch　單機6千有找

中衛特殊色口罩明、後天「開賣通路、時間」一次看

困IKEA電梯半小時出來沒人理

66家量販店限定！家樂福也要賣中衛特殊色口罩了

GoShare上市週年4大OMG震撼市場

中衛「防疫紀念包」第2波通路曝

超商爽吃鼎泰豐香辣炒飯、烤飯糰

京站「週年預備慶」回饋達21%

電商9/9大量加碼9999盒MIT特殊色口罩

首款兒童近視控制日拋隱眼　搶先全亞太登台

口罩特殊色「驚喜包」明早開搶

7彩口罩每天開賣　中衛最便宜一盒200元

更多熱門

相關新聞

LG 首款「遠端操控」無線吸塵器

LG 首款「遠端操控」無線吸塵器

台灣LG於今（14日）對外發表了A9 K系列WIFI濕拖無線吸塵器，是品牌首款遠端操控的機型，同時配備「單獨濕拖」模式，可依據掃除需求任意切換，另外，首創的集塵壓縮功能也是一大亮點，倒除灰塵時再也不沾手，讓清掃更為便利。

KAKAO FRIENDS推出超迷你吸塵器

KAKAO FRIENDS推出超迷你吸塵器

恆隆行捐全台家扶200萬Dyson家電

恆隆行捐全台家扶200萬Dyson家電

髒爆了！家中2個地方髒到頭皮會發麻

髒爆了！家中2個地方髒到頭皮會發麻

Dyson全球大砍900名員工

Dyson全球大砍900名員工

關鍵字：

dyson吸塵器新品發表Dyson Digital Slim輕量無線吸塵器

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

謝和弦嗆有「性愛片原始檔」律師看傻

野生「零負評女神」現洲際棒球場

紙本藝FUN券「幸運生日」結果出爐

百萬YouTuber「熱吻同床睡19歲親妹」賺點閱！

「棍棒毆打+手指甲全拔除」5歲童瘦成骷髏死在浴室

百萬YouTuber「跟親妹接吻」　網傻：竟然做了

薔薔狂提詐賭惹怒...徐乃麟氣炸「我告死妳」摔MIC走人

松鼠怪牙直戳眼睛！好心女幫剪牙

薔薔S2O泳裝辣爆！一轉身「2顆貢丸臀彈出」

百貨夾縫屋1.6億求出售　專家曝2點不看好

貝童彤泳裝「側邊全開露一大片」

黑曜石口罩9/11全家開賣　牛仔玫瑰再登場

捷議長改口：沒說台是國家　網開酸

雞排妹副業賺爆「6000萬買下大安區整層豪宅」！

「丹丹漢堡」加盟機制曝光！網傻：要付出一生

更多

最夯影音

更多
恆述法師爆氣「張菲、費玉清毀我形象」　宣布全面復出：還清你們的債了

恆述法師爆氣「張菲、費玉清毀我形象」　宣布全面復出：還清你們的債了
警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

小鬼丟斧頭「命中率超高」破解遊戲　紅隊全員崩潰...吳宗憲：你難得！！

小鬼丟斧頭「命中率超高」破解遊戲　紅隊全員崩潰...吳宗憲：你難得！！

鬼切失控！轎車「360度甩尾」拉回　後車目睹噴粗話...網：台版《天能》？

鬼切失控！轎車「360度甩尾」拉回　後車目睹噴粗話...網：台版《天能》？

周興哲助攻女歌迷求婚成功！ 「抽幸運粉上台」獻唱《我可以》

周興哲助攻女歌迷求婚成功！ 「抽幸運粉上台」獻唱《我可以》

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面