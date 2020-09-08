Dyson史上最輕無線吸塵器首度在台亮相！為亞洲使用者量身打造　全機重量不到2kg

▲Dyson推出史上最輕巧的Dyson Digital SlimTM輕量無線吸塵器系列，被氣球帶起升空時，引起現場眾人驚呼。（圖／記者黃克翔攝，下同）



消費中心／台北報導

後疫情時代來臨，對居家環境的要求也有高度提升，各種清潔家電成為家家戶戶必備的3C用品，Dyson今（8）日在台正式推出史上最輕巧款式－全新Dyson Digital SlimTM輕量無線吸塵器系列，全機僅1.9公斤，體積減少30%、重量減輕30%，不僅體積更小、重量更輕卻仍維持強勁吸力；專為亞洲使用者量身打造的手把及開關設計，使用起來更為便利。Dyson香港及台灣總經理Ankit Jain更表示：「全新的Dyson Digital SlimTM將帶來亞洲地區吸塵器技術研發的創新。」發表會現場與位在新加坡的資深工程師胡宏飛Brian Hu遠端連線，透過即時連線分享Dyson Digital SlimTM的創新設計、解答使用者疑問，現場更有居家情境示範區域，多樣化的吸頭配件滿足使用者對居家清潔的需求差異，在在令人驚豔。

▲Dyson香港及台灣總經理Ankit Jain。



▲Dyson創辦人兼首席工程師James Dyson。



今（9/8）為全新Dyson Digital SlimTM輕量無線吸塵器系列首度在台發表，Dyson香港及台灣總經理Ankit Jain以影片分享Dyson的創新理念：「Dyson發明全世界第一台運用氣旋科技的吸塵器，利用離心力來分離灰塵，此後也不斷根據使用者需求推陳出新，近年納入更多智慧科技元素，且因消費者橫跨全世界，因此必須不斷嘗試、滿足多元需求，更引發吸塵器的輕量化革命。」其中，能不斷推出令人驚豔的產品的原因，除了從日常生活細節出發，提供不同打掃情境的解決方案之餘，更來自於「創新是Dyson最重要的基因」。

▲全新改良的Dyson HyperdymiumTM馬達（右），體積相比Dyson V11TM無線吸塵器縮小15%。



▲全新渦型氣旋設計（右），弧形的入口設計，在縮小體積的同時也能提升進氣效率。



▲資深工程師胡宏飛Brian Hu。



史上最輕Dyson Digital SlimTM濃縮了Dyson的創新科技，展現出強勁的產品力，Dyson創辦人兼首席工程師James Dyson帶領使用者線上直擊Dyson體驗旗艦店，資深工程師胡宏飛Brian Hu也藉由遠端連線，在新加坡即時分享Dyson Digital SlimTM的獨特亮點，全新改良的Dyson HyperdymiumTM馬達，由多達26位Dyson頂尖工程師共同參與研發、最終設計出體積相比Dyson V11TM無線吸塵器縮小15%的馬達，陶瓷中心軸更是經過1,600℃的高溫固化，形成更堅韌、密度卻更低的材質，採用渦型氣旋，弧形的入口設計，轉速每分鐘最高可達120,000轉，在縮小體積的同時也能提升進氣效率，Brian Hu更分享，該技術讓使用者不管使用了多久，集塵筒是空的或是滿的，Dyson Digital SlimTM均能維持強勁的吸力表現。

▲發表會現場擺放拆解的全新吸頭，馬達和驅動器一目瞭然。



▲多種配件滿足不同的清潔需求。



▲LED隙縫清潔吸頭採用發光設計，方便清掃陰暗角落及微塵。



Dyson Digital SlimTM搭配的「輕量軟質碳纖維滾筒吸頭」為全新開發的吸頭類型，吸頭的碳纖維刷毛與軟質尼龍緊密縫製在刷條上以取代黏著劑，大幅減輕吸頭重量，且適用於各式地面材質，大塊碎屑、毛髮、微塵都能有效吸附，吸頭兩個邊角均能吸附碎屑及微塵，家中再也不會有「漏網之魚」，LED隙縫清潔吸頭採用發光設計，方便清掃陰暗角落及微塵。Digital SlimTM亦將馬達和驅動器設置於刷頭內，整體吸頭變得更加輕薄靈巧。

▲LCD螢幕，提供節能、中等、強效等三種模式設定，亦方便使用者掌握使用狀況及電量。



▲可更換電池的設計，如果需要長時間使用也不擔心電量不足。



▲針對亞洲使用者設計的手柄與改良過後的按鍵和集塵筒傾倒設計，手掌較小也能一手掌握。



全新的Dyson Digital SlimTM輕量無線吸塵器搭載LCD螢幕，提供節能、中等、強效等三種模式設定，Brian Hu指出，Dyson Digital SlimTM的5層過濾系統，能有效清除99.95以上的細小灰塵，且採用可更換電池設計，一鍵即能輕鬆拆卸，滿足不同使用者的清潔時長需求。而Dyson Digital SlimTM最大特點也來自於這是一款「專為亞洲使用者打造」的吸塵器，Brian Hu表示，相比於歐美消費者，亞洲使用者居住空間及身形皆相對小巧，而在快速的生活節奏之下，輕便快捷的清潔工具相當重要，輕巧升級不僅體現在吸塵器的體積與重量上，把手也改良得更為纖細，即使是手型較小的使用者也能一手輕鬆掌握。Dyson並根據人體工學重新設計按鍵、手柄和集塵筒的傾倒設計，按鍵的曲面弧度設計也更貼合手指形狀，且縮短手柄直徑，讓使用者擁有更舒適的使用體驗。

全新Dyson Digital SlimTM輕量無線吸塵器全系列即日起已正式在台上市，依據吸頭及配件差異共提供3款產品選擇，建議售價為新台幣18,900元起。