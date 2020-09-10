再砸150億改善中火空汙　蘇貞昌：拚擴大減量成效

記者陳家祥／台北報導

行政院10日院會由環保署報告「空氣汙染防制成效與展望」，針對爭議不斷的台中火力發電廠部分，院長蘇貞昌表示，已投資超過90億元的台中電廠1至4號機空污改善工程，今年初完成後，防制空污效果大增，去年空污排放量已較105年減少一半，預估5年後可更進一步減量近8成。

▲行政院會會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



蘇貞昌指出，我國約有4成污染源來自境外，又受氣象等因素影響，這是難以操控在我的部分，但政府就可控制的污染源，透過跨部會以及中央、地方共同合作，從「固定」、「移動」及「其他」三類污染源，針對不同成因提出不同對策，多管齊下，齊心合力，致力達成空污總量降低的目標。

蘇貞昌說，近年來在環保署與各部會、地方政府積極推動下，空污防制成效顯著，值得肯定。整體而言，全國PM2.5紅色警示次數由104年997次，去(108)年已大幅下降到的146次，改善率高達85%，遠超過原訂定目標。

就區域而言，過去在秋冬季節，較容易受空污影響的南部地區，空氣品質也有明顯改善，如：高屏地區紅色警示次數，改善率達100％，由107年的120次，去年已降為0次；雲嘉南地區改善率也達九成，由99次降為9次，而7月中曾在院會報告過的「濁水溪揚塵改善」案，揚塵事件也較兩年前減半。

在國營事業設施方面，已投資90 幾億元的台中電廠1至4號機空污改善工程，今年初完成後，防制空污效果大增，去年空污排放量已較105年減少一半，預估5年後可更進一步減量近8成；去年5月也再核定5至10號機的空污改善計畫，要繼續投入近150億元，這可以看出政府對改善中火空污的真心誠意跟用心、用力。至於港區污染，高雄小港站二氧化硫的排放，去年比起106年也減少一半。

蘇貞昌也特別提到，其他包括二行程機車的汰舊換新，感謝經濟部、交通部及相關部會大家通力合作，減少達91萬輛、近6成；工業及商業鍋爐改善，原訂目標2800多座，實際達成3700多座。感謝環保署、經濟部、地方政府，尤其廠商配合。空污要改善都是要像這樣，從每個環節，一點一滴集合中央地方以及眾人力量，一步一步努力做到的。

最後，蘇貞昌說，今年5月核定109年至112年期程的「空氣污染防制方案」，預計4年投入511億元，持續擴大空污減量成效，從源頭及管末同步著手改善，也善用科技執法，請各部會協同地方政府全力推動，盤點轄管範圍可為降低空污再努力些什麼，也請各部會提出更周延的規劃與配套措施，以貼近民意的方式，以有效達標的做法，讓更多的民眾及業者願意齊心合力，且政府所要做的每一步要展現決心跟效率，讓臺灣的環境能夠永續。