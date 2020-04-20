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細菌、甲醛全濾淨！香蕉太太靠Dyson空氣清淨機　安心守護家人

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▲▼Dyson,HP06,空氣清淨機,香蕉太太,台中,PM2.5。（圖／翻攝自Dyson影片）

▲圖文部落客「香蕉太太」住在台中大甲，對於影響身體健康的空污問題相當重視。（圖／翻攝自Dyson影片，下同）

消費中心／綜合報導

當媽媽的人總是每天煩惱家人有沒有吃飽、衣物夠不夠保暖，擔心著生活中各種影響家人健康的問題。臉書粉絲團超過22萬人追蹤的圖文部落客「香蕉太太」，住在台中大甲，有著一兒一女的她，日常最苦惱的就是風沙大造成的空污問題。外出戴口罩阻隔污染物，但在家裡，漂浮空氣中的病毒、細菌、過敏源以及其他異味，也可能讓孩子身體不適，香蕉太太表示，「看不見的污染物，用科技解決我比較安心。」面對空污攻擊，她搬出「Dyson HP06空氣清淨機」當救兵，與她一同守護家人的健康。

▲▼Dyson,HP06,空氣清淨機,香蕉太太,台中,PM2.5。（圖／翻攝自Dyson影片）

台中空汙問題存在已久，不少台中人紛紛發展出應對方法。身為兩個孩子媽的「香蕉太太」，就選擇在家中24小時使用Dyson空氣清淨機，解決日常生活碰到的各種空污狀況。例如當女兒放學回家一開門，PM2.5跟著帶進門，Dyson空氣清淨機自動偵測到懸浮微粒與有害氣體，並將指數顯示在螢幕面板上，再以HEPA與活性碳過濾，捕捉有害氣體與99.95%的微粒污染物；還有可能會造成孩子感冒生病的細菌、病毒、過敏源，甚至小至PM0.1的潛在有害污染物，全部都捕捉過濾不留蹤跡，恢復潔淨空氣，不靠感覺，用實證把關空氣看的見，效果讓香蕉太太直呼超有感！

▲▼Dyson,HP06,空氣清淨機,香蕉太太,台中,PM2.5。（圖／翻攝自Dyson影片）

▲▼Dyson,HP06,空氣清淨機,香蕉太太,台中,PM2.5。（圖／翻攝自Dyson影片）

香蕉太太一家人，去年才搬入剛裝潢好的新家，牆壁油漆和新家具其實一直散發出甲醛，不只氣味難聞更有害人體，還好Dyson最新一代空氣清淨機有分解甲醛科技，能夠持續長效消除甲醛，讓空氣保持清新。此外，香蕉太太每天煮飯餵飽全家人的胃，整理家中環境，都是為了給家人更好、更健康的生活品質，但是這些行為卻帶來了隱形危機。香蕉太太分享，她每天煮飯炒菜時開火所產生的燃點會讓PM2.5指數上升；拖地、擦玻璃使用的清潔劑，則會飄散VOC有機揮發物質。幸好，全天候運轉的空氣清淨機會以自動模式，偵測室內污染源後自動淨化，家中空氣即可再次回到良好品質，強大功能讓香蕉太太笑說，就像家裡多了一個小幫手。

▲▼Dyson,HP06,空氣清淨機,香蕉太太,台中,PM2.5。（圖／翻攝自Dyson影片）

▲▼Dyson,HP06,空氣清淨機,香蕉太太,台中,PM2.5。（圖／翻攝自Dyson影片）

而這些偵測淨化過程通通會被Dyson Link應用程式記綠下來，打開「Dyson Link」APP，就能隨時檢視家中空氣歷史紀錄，掌握家中日常空氣狀況。不光如此，香蕉太太還會在外出時，連上「Dyson Link」查看室外空氣品質，然後使用APP，遠端遙控家中的Dyson空氣清淨機以設定好的模式開始淨化室內空氣，這樣一回到家就能享受到乾淨空氣。香蕉太太家中一年四季都看得見Dyson HP06的身影，不光是因為外型時尚、能消除空污，不特別收納的原因還在於，它能隨時調整家中冷暖度，天氣冷，啟動遠距離吹送的暖流功能，讓整個家快速暖和起來；天氣變熱，強勁氣流一鍵切換，室內涼風徐徐舒爽宜人，天天都實用的強大功能，讓香蕉太太忍不住豎起大姆指按讚！

▲▼Dyson,HP06,空氣清淨機,香蕉太太,台中,PM2.5。（圖／翻攝自Dyson影片）

▲▼Dyson,HP06,空氣清淨機,香蕉太太,台中,PM2.5。（圖／翻攝自Dyson影片）

就讓智慧科技化做貼心管家，幫忙解決媽媽們的壓力，把空污、細菌病毒全部趕出家門，當全家人享受智慧又安全的生活品質，媽媽就能少操一點心、心情更愉快。

 一年一度的母親節即將到來，現在就採取行動，讓Dyson以高科技保護您的家人遠離空汙的傷害。

立即選購Dyson空氣清淨機>> https://bit.ly/3afZt5f
保衛家人，了解台灣空汙狀況>> https://bit.ly/3eoo7nz

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DysonHP06空氣清淨機香蕉太太台中PM2.5

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