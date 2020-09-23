中秋連假塞向花東？林佳龍：可走北宜分流國5車潮...不講幹話

▲▼交通部長林佳龍23日表示，中秋連假可考慮走北宜公路，分流國5大車潮。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

交通部長林佳龍23日出席「國道5號宜蘭段公共藝術聯合開幕活動」，建議中秋連假可走北宜公路，以分流國5大車潮，有媒體問走限速40且砂石車機車非常多的9彎18拐北宜公路，是否又再講「當個聰明用路人」這幹話？林佳龍說：沒有。

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交通部長林佳龍23日在宜蘭，被媒體問「中秋分流，建議行走台9線（指北宜公路），發想是什麼？」，他表示，中秋與雙十連假，可以預期宜花東有非常多的旅客，國道5號負荷會很重，所以推動分流，包括搭乘公共運輸或替代道路，以及選擇最適合的時段，因為也有國道夜間免費、高乘載、匝道儀控等配套。



林佳龍說，在替代道路方面，國5跟台9、台2，都可以到達宜蘭，所以一方面鼓勵大家搭乘有票價優惠公共運輸，另外如果自己要開車，能夠下載1968或幸福公路App掌握即時路況。

如果替代道路是相對來講比較暢通的時候，台9線沿途有很好的風景，也許很多人很久沒有再訪9彎18拐非常特殊的北宜公路，所以他特別就替代道路分流貼文，也邀請大家能夠來利用，他也期待中秋連假能夠做到路線分流、時間分流、交通載具的分流，建議大家能夠多多利用1968App掌握即時路況再上路。

有媒體問走限速40且砂石車機車非常多的9彎18拐北宜公路，是否又再講「當個聰明用路人」這幹話？林佳龍強調，沒有，只是希望大家掌握即時路況，因為現在台9線跟國5資訊平台已經整合，能夠比較機動避開塞車時段。

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