客運、公車駕駛擬增「吸毒就廢照」規定　林佳龍下令檢討研議

記者賴文萱／台北報導

北市內湖區21日晚間一輛公車暴衝到內湖路一段人行道，釀成1死1傷慘劇，警方事後調查，肇事許姓駕駛事後坦承3天前有吸時安非他命。目前計程車、鐵路有規定，若駕駛有吸毒就會廢照，交通部長林佳龍今（23）日受訪表示，客運、公車和遊覽車部分，應該檢討法令，將研議相關規定。

▲交通部長林佳龍。（圖／記者賴文萱攝）

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林佳龍今受訪時表示，吸毒就是違法的，在公共運輸上目前計程車、鐵路都有要求，如果有吸毒的駕駛就會廢照。至於客運、公車和遊覽車方面，因為相關規定比較不明確，社會各界也有這樣的意見，應該來檢討法令，研議相關規定。

至於個案部分，交通部也會要求地方政府跟客運公司要落實有關駕駛的健康標準管理，執行面會請公路總局來協調地方政府加強監督，能夠落實。

▲開公車衝上人行道，釀1死1傷，肇事駕駛坦承，3天前曾吸毒。（圖／記者游宗樺攝）

警方調查，47歲的許姓駕駛駕駛三重客運藍26線公車，行經案發路段時疑似睡著，不慎誤踩油門撞上人行道，撞毀機車24輛，造成50多歲許姓行人死亡、西湖所鄭姓警員受傷送醫、傷勢有待後續觀察，未來將朝業務過失致死罪方向偵辦。

▲▼許姓公車司機的良民證、體檢單，三重客運聲明稿。（圖／記者張君豪翻攝）

此外，檢方另外查出，許姓駕駛有毒品前科，而他事後也坦承，自己3天前曾吸食安非他命，但在事發前並沒有吸食，而目前檢方已採集尿意送驗，事後也諭令5萬元交保。

對此，三重客運公司出面回應，對於許姓駕駛有毒品前科一事並不知情，且其2018年7月間應徵、到職時還有繳交良民證及體檢報告，但並未有異狀，而到職後，2019年10月間、2020年3月及5月都有接受公司安排的體檢，也都沒有驗出有毒品反應，未來也將主動提交其各項檢驗報告供警方調查。

▲內湖路公車暴衝撞銀行，1傷者無呼吸心跳 。（圖／記者黃彥傑攝）

經調查發現，許姓駕駛遭查獲持有毒品的同時才向三重客運應徵，並提交良民證，且判決結果確定時是在2019年，其繳交良民證是處於空窗期，三重客運公司才因此沒有發現他的前科。目前全案正積極調查中，詳細案情也有待釐清。

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