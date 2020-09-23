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林佳龍認了今年中秋是「前所未有的挑戰」　交通量估創史上新高

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▲▼交通部長林佳龍 。（圖／記者賴文萱攝）

▲交通部長林佳龍 。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

今年中秋4天連假將至，受到疫情影響國境仍未解封，交通部長林佳龍今（23）日坦言，這次交通疏運可能是「前所未有的挑戰」，希望先把這樣情況跟國人說明，尋求民眾能支持、配合疏運計畫。

端午連假國旅大爆發，造成國5發生連塞32小時情況。林佳龍今天坦言，雖然車流還沒發生沒辦法完全預測，但今年中秋連假交通疏運可能是前所未有挑戰，交通部嚴正以待，必須把這樣情況跟國人說明，尋求大家支持配合疏運計畫。

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高公局預估，今年中秋連假首日，雙向交通部將達125百萬車公里，比起去年中秋115.6百萬車公里還要高，估將會創史上新高，交通量規模介於農曆春節初一規模。

▲▼清明連假國道返鄉車潮。（圖／記者陳家豪攝）

▲中秋、國慶連假國道疏運措施。（圖／記者陳家豪攝）

為維持高速公路行車合理服務水準，高公局檢視歷年中秋及國慶連續假期交通狀況，透過大數據分析國道易壅塞時段路段，研擬相關疏導作為。其中，中秋連假國道免收費措施在收假日延長至上午10時，另外，南下高乘載管制時段較以往多了1小時，持續到中午12時。

高公局科長蔡明哲表示，研判連假期間，宜花東景點為熱門目的地，國5將有長時段壅塞，故於尖峰日提早實施南向高乘載管制，並於0-12時封閉石碇及坪林南入匝道；而假期首日上午蘇澳出口回堵較長時，建議前往蘇澳及冬山之用路人，可改道羅東交流道駛出利用台2、台9前往，避免塞在國5蘇澳端車陣中。

▲▼中秋、國慶連假國道疏導措施。（圖／高公局提供）

▲中秋連假國道疏導措施。（圖／高公局提供，點圖可放大

中秋節連假
收費措施：
1. 單一費率(即打75折，無每日20公里優惠里程)：中秋連假期間採單一費率。
2. 路段差別費率：中秋連假期間國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。
3. 暫停收費：中秋連假期間每日0至5時國道全線暫停收費，第4天收假日延長時段改為0至10時國道全線暫停收費。

入口高乘載管制：
1. 109年10月1日6至12時，實施國1內湖至頭份(含高架堤頂、環北及機場系統)及國3木柵至香山等路段之各交流道南向入口匝道高乘載管制。
2. 109年10月1日及2日每日6至12時，實施國5南港系統交流道南向入口匝道高乘載管制。
3. 109年10月3日及4日每日14至21時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制。另國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。

入口匝道封閉：
1. 109年10月1及2日0至24時，封閉國1平鎮系統南向入口及埔鹽系統南向入口，0至12時封閉國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。
2. 109年10月3及4日0至24時，封閉國1虎尾及埔鹽系統北向入口、國3西濱北向入口。

開放路肩：
現有開放路肩措施照常實施外，中秋連假期間每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。

▲▼國5往宜蘭方向彭山隧道出口坪林段。（圖／記者宋良義攝）

▲這次連假期間，0至12時封閉國5石碇、坪林南向入口；石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。（圖／記者宋良義攝）

入口匝道儀控：
1. 視高速公路主線交通狀況，採取較嚴格之匝道儀控管制。
2. 另針對重點交流道(國1五股、機場系統、湖口、竹北南向入口，嘉義、永康、雲林系統、西螺、北斗、頭屋北向入口；國3安坑、中和、土城、鶯歌系統南向入口，竹崎、水上系統、古坑系統、竹山、霧峰系統、西濱北向入口)採嚴格匝道儀控管制。
3. 針對11個重點路段實施精進式匝道儀控(國1南向楊梅至新竹、苗栗至豐原、彰化系統至埔鹽系統，北向台北至大華系統、三義至頭屋、彰化系統至后里、西螺至埔鹽系統；國3南向土城至大溪、快官至霧峰，北向後龍至西濱、國3雙向及國5南向精進式匝道儀控)。

國5機動實施大客車通行路肩及主線儀控：
假期間視國5北向交通狀況機動開放宜蘭至頭城北向路段路肩供大客車通行並啟動主線儀控。

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