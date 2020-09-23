快訊／跟蹤騷擾謝佩芬！制憲基金會陳男道歉：我性別平權意識不足

▲民進黨發言人謝佩芬。（資料照／記者周宸亘攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨發言人謝佩芬22日在臉書自曝遭制憲基金會一名陳姓男子跟蹤騷擾近3個月，導致她不敢獨自出席公開活動。對此，陳男23日下午發聲明向謝佩芬道歉。

謝佩芬22日向媒體指控陳男近3個月來多次騷擾她，讓她感到心驚膽跳。謝佩芬透露，陳男不僅頻繁現身她的個人行程，甚至對外宣稱2人正在交往、打電話強迫聽對方念聖經、密集傳訊等，但透過友人向陳男反映及勸阻，仍不見效果，讓她相當困擾。

對此，陳男發聲明表示已深刻自省，並要向謝佩芬深深道歉。他表示，「我對於今年6月起，因為不當言行造成謝女士的困擾，深深道歉。同時，我也對於過去曾經因為我不當言行，而造成困擾的女性，深深道歉。台灣制憲基金會提供我一份熱愛的工作，卻因為我個人事件，名聲遭受損害，我亦深感抱歉，即刻起自動離職」。

陳男指出，「我個人的性別平權意識不足，我會深刻自省，透過諮商、學習等方式，努力改進。希望朋友們能給我機會與時間，看見改變」。

陳男也引用聖經詩篇34:18，提到「耶和華靠近傷心的人，拯救靈性痛悔的人。」願上蒼保守我們的心靈，獲得平靜與力量，進而奉獻這塊美麗的土地，謝謝大家。

不過對於陳男騷擾一事，除了謝佩芬23日在臉書加碼踢爆受害者不僅她一人外，新北市議員戴瑋稍早也在臉書指出，「我們視政治工作為志業，出席公開活動、與大眾互動，是我們的日常。但言語和肢體上的騷擾，卻不是我們該忍耐的日常」，騷擾謝佩芬的台灣制憲基金會陳男，她也遇過。

戴瑋姍表示，選後不久，她出席某個餐敘時，遭陳男黏著硬聊，對方還說自己和辜老很熟云云，但當她離席後，陳男還追出餐廳，緊緊跟隨至少100公尺，硬要和她換名片和LINE。可是由於夜晚人行道昏暗，為求迅速脫身，她只好和陳男交換，結果後續對方邀請她參加的活動，她並未理會。

戴瑋姍透露，因當天晚上噁事很多，陳男的緊黏只是其中之一，還有人說沒有追過漂亮議員，好想追追看，這類令人不舒服的發言，「對於佩芬遭遇的不當對待，我支持她勇敢說出來，一昧姑息只會讓騷擾者變本加厲，陳先生也應該為他的行為道歉」。

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