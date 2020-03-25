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哈佛大學有台灣學生確診！醫院「只是小感冒啦」兩度打發...拖了整整13天

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▲▼哈佛大學。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈佛大學校園。（圖／達志影像／美聯社）

記者周亭瑋／綜合報導

美國近來確診數急速上升，目前已超過5.4萬人，死亡人數也來到783人。哈佛畢業的律師謝佩芬在政論節目《94要客訴》爆料，就讀同校公衛學院的友人，這幾天也確診了，但對方早在13天前，就出現症狀，於是赴醫院篩檢，怎料直接被以小感冒打發走。

哈佛大學校長貝考（Lawrence S. Bacow）24日下午對外透露，他和妻子阿戴爾（Adele Fleet Bacow）雙雙確診新冠肺炎，目前已經接受隔離治療，「我們上周日開始出現病徵，先咳嗽然後發燒、發冷和肌肉疼痛，於是周一就和我們的醫生聯絡。」

請繼續往下閱讀...

眼看美國疫情日趨嚴重，連哈佛大學校長夫婦也中鏢，律師謝佩芬在《94要客訴》上談論此事時指出，「我自己也有個朋友在哈佛的公衛學院，然後她也確診了」，該名朋友是台灣人，3月8日開始出現咳嗽、發燒等症狀時，就有所警覺，於是趕快跑去學校的附設醫院，想進行篩檢，結果醫生卻說，「妳這只是小感冒啦」，就把她打發走了。

▲▼紐約,華爾街,紐約證券交易所。（圖／路透）

▲美國疫情嚴峻，示意圖。（圖／路透）

謝佩芬透露，該友人後來又再去看了一次醫生，但也是差不多的說法，請她嚴重一點再來，「就這樣拖了9天，她已經放棄我們學校的醫院，剛好附近有個醫院，有在進行新冠肺炎的檢測，也讓她篩檢，後來隔幾天通知她是陽性。」

換言之，對方從開始有症狀，一直到確診新冠肺炎，過了整整13天之久。謝佩芬不禁直呼，「幸好年輕力壯，而她現在還在居家隔離中，她也說痛苦到好幾天沒有洗頭，因為她手根本舉不起來、沒有力氣。」

最後，謝佩芬直言，美國這次公衛的反應慢不只半拍，是10幾20拍，「台灣在目前的防疫表現來看，真的是全球領先。」

 
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