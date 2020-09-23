受害者不只謝佩芬！　制憲基金會陳男也騷擾戴瑋姍等議員

▲謝佩芬、戴瑋姍。（圖／翻攝自Facebook／記者周宸亘攝、記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨發言人謝佩芬22日在臉書自曝遭制憲基金會一名陳姓男子跟蹤騷擾近3個月，導致她不敢獨自出席公開活動後，23日她再揭露被陳男騷擾的受害者不僅她一人，且其中還有兩名是議員。另外，謝佩芬也坦言，自己雖然仍感到害怕，但唯有讓更多人知道陳男的行為是錯誤的，才有可能避免更多女生受害。

謝佩芬在臉書指出，昨天陳男騷擾她的消息見報後，「我變成申訴專區了」，其中有名議員向她透露自己也曾被陳男騷擾，另還有議員揭露，陳男會自稱是謝佩芬的助理，要求議員載他一程。

謝佩芬還說，她有名在紐約的支持者，向她表示自己與朋友也被陳男瘋狂騷擾；還有位曾對政治充滿熱情的女生對她坦言，因為曾被陳男騷擾、抹黑，甚至佯稱牧師打電話到家裡找父母，導致後來不敢再參與相關的公共事務。

謝佩芬批評，陳男的這些騷擾行徑，至少可追溯到9年前，可惜的是，受害者往往被迫自己忍受，甚至被認為是雙方情問題，不被正視。她直言，「雙方要先有感情，才會有感情問題，好嗎？」

針對自己揭露被陳男騷擾的事情，謝佩芬表示，這兩天，很多朋友好心提醒她公布陳男的行徑後，要特別小心安全，「其實我從六月開始，天天都處在擔心恐懼之中，我現在只感覺更害怕。但只有讓更多人知道這種騷擾、造謠、跟蹤的行徑是錯的，才有可能避免更多女生成為受害者」。

另外，民進黨新北市議員戴瑋姍稍早也在臉書指出，「我們視政治工作為志業，出席公開活動、與大眾互動，是我們的日常。但言語和肢體上的騷擾，卻不是我們該忍耐的日常」，騷擾謝佩芬的台灣制憲基金會陳男，她也遇過。



戴瑋姍表示，選後不久，她出席某個餐敘時，遭陳男黏著硬聊，對方還說自己和辜老很熟云云，但當她離席後，陳男還追出餐廳，緊緊跟隨至少100公尺，硬要和她換名片和LINE。可是由於夜晚人行道昏暗，為求迅速脫身，她只好和陳男交換，結果後續對方邀請她參加的活動，她並未理會。



戴瑋姍透露，因當天晚上噁事很多，陳男的緊黏只是其中之一，還有人說沒有追過漂亮議員，好想追追看，這類令人不舒服的發言，「對於佩芬遭遇的不當對待，我支持她勇敢說出來，一昧姑息只會讓騷擾者變本加厲，陳先生也應該為他的行為道歉」。

▼謝佩芬23日揭露遭陳男騷擾的受害者不僅她一人。（圖／翻攝自Facebook／謝佩芬）

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