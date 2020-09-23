　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

受害者不只謝佩芬！　制憲基金會陳男也騷擾戴瑋姍等議員

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲謝佩芬、戴瑋姍。（圖／翻攝自Facebook／記者周宸亘攝、記者李毓康攝）

▲謝佩芬、戴瑋姍。（圖／翻攝自Facebook／記者周宸亘攝、記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨發言人謝佩芬22日在臉書自曝遭制憲基金會一名陳姓男子跟蹤騷擾近3個月，導致她不敢獨自出席公開活動後，23日她再揭露被陳男騷擾的受害者不僅她一人，且其中還有兩名是議員。另外，謝佩芬也坦言，自己雖然仍感到害怕，但唯有讓更多人知道陳男的行為是錯誤的，才有可能避免更多女生受害。

謝佩芬在臉書指出，昨天陳男騷擾她的消息見報後，「我變成申訴專區了」，其中有名議員向她透露自己也曾被陳男騷擾，另還有議員揭露，陳男會自稱是謝佩芬的助理，要求議員載他一程。

謝佩芬還說，她有名在紐約的支持者，向她表示自己與朋友也被陳男瘋狂騷擾；還有位曾對政治充滿熱情的女生對她坦言，因為曾被陳男騷擾、抹黑，甚至佯稱牧師打電話到家裡找父母，導致後來不敢再參與相關的公共事務。

謝佩芬批評，陳男的這些騷擾行徑，至少可追溯到9年前，可惜的是，受害者往往被迫自己忍受，甚至被認為是雙方情問題，不被正視。她直言，「雙方要先有感情，才會有感情問題，好嗎？」

針對自己揭露被陳男騷擾的事情，謝佩芬表示，這兩天，很多朋友好心提醒她公布陳男的行徑後，要特別小心安全，「其實我從六月開始，天天都處在擔心恐懼之中，我現在只感覺更害怕。但只有讓更多人知道這種騷擾、造謠、跟蹤的行徑是錯的，才有可能避免更多女生成為受害者」。

另外，民進黨新北市議員戴瑋姍稍早也在臉書指出，「我們視政治工作為志業，出席公開活動、與大眾互動，是我們的日常。但言語和肢體上的騷擾，卻不是我們該忍耐的日常」，騷擾謝佩芬的台灣制憲基金會陳男，她也遇過。

戴瑋姍表示，選後不久，她出席某個餐敘時，遭陳男黏著硬聊，對方還說自己和辜老很熟云云，但當她離席後，陳男還追出餐廳，緊緊跟隨至少100公尺，硬要和她換名片和LINE。可是由於夜晚人行道昏暗，為求迅速脫身，她只好和陳男交換，結果後續對方邀請她參加的活動，她並未理會。

戴瑋姍透露，因當天晚上噁事很多，陳男的緊黏只是其中之一，還有人說沒有追過漂亮議員，好想追追看，這類令人不舒服的發言，「對於佩芬遭遇的不當對待，我支持她勇敢說出來，一昧姑息只會讓騷擾者變本加厲，陳先生也應該為他的行為道歉」。

▼謝佩芬23日揭露遭陳男騷擾的受害者不僅她一人。（圖／翻攝自Facebook／謝佩芬）

▼謝佩芬23日揭露遭陳男騷擾的受害者不僅她一人。（圖／翻攝自Facebook／謝佩芬）

▲▼謝佩芬23日揭露遭陳男騷擾的受害者不僅她一人。（圖／翻攝自Facebook／謝佩芬）

▲▼謝佩芬23日揭露遭陳男騷擾的受害者不僅她一人。（圖／翻攝自Facebook／謝佩芬）

其他人也看了這些...

內湖公車撞24車釀1死1傷！北市：依法開罰9萬元　列評鑑肇事率計分
內湖公車司機吸毒曾被逮　三重客運：2年4次毒品抽檢「都是陰性」
►內湖安養中心69歲男「燙傷面積80％」　柯文哲急探視：狀況不太好

更多熱門新聞...

►內湖公車事故勞檢出爐！司機連續工作4小時未休息　最高罰100萬
三重客運司機疑過勞　勞工局：2年6起違法已罰115萬元
王鴻薇：今年1-7月北市公車事故傷患數124人　教訓才能打醒業者？

振興一下我們的美麗

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
海陸酒店妹「30秒吸乾威士忌」健檢報告曝光！醫分析超強酒量原
信義區網帥8劈！網紅正宮委屈發聲　超兇雙峰辣照曝
更新後更順！「這款iPhone」5年不壞果粉洗版：換電池再戰
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡清祥親電化解政風處長爭議　盧秀燕：中央應平等協商、下不為例

北市議會國民黨團批柯市府「螺絲鬆了」　提「吹哨者條款」鼓勵檢舉

時力新會期優先法案出爐　行政命令60天預告期、改國徽等26項入列

受害者不只謝佩芬！　制憲基金會陳男也騷擾戴瑋姍等議員

民眾黨團助攻2席召委　王浩宇：158萬民眾等於投國民黨一票

共軍機頻擾台戰略　蔡正元：誰先「疲勞瘁斷」才是戰爭的開始

為撤照尋求民意支持？NCC首例「中天新聞台」換照要開聽證會

里長2度通報內湖安養中心沒立案　北市證實：去現場沒人應門

空軍IDF「天駒部隊」延長駐防至年底　抵抗共軍侵擾台海中線

民眾黨「投藍不投綠」　白藍合作助攻國民黨拿下7委員會

吳宗憲擁KID唱《天堂有多遠？》給小鬼　柯有倫.任賢齊等8男星合唱流下男兒淚

鄭元暢待小鬼靈堂「用笑掩飾悲傷」　難忘他「不順路也貼心載我回家」

恆述法師新造型「假睫毛+高跟鞋」　喊話張菲開節目：螢幕和好啊！

男抓女騎士下車嗆「會找到妳」　脫衣怒吼警...下秒被狠摔壓制！

共機擾台...美發警示「別攻台灣」 陸外交部：支持台獨注定失敗！

出界就墜谷！1對1鬥牛賽開打 高海拔籃球場2男「攻防搶上籃」

打燈無敵？三寶違規硬切左轉擋道　救護車遭逼繞路...網怒批：自私！

精簡使用者介面、支援子母畫面　懶人包整理！iOS 14實用新功能

吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚

總統稍早前往茶專飲料店畫面及飲料杯畫面1

蔡清祥親電化解政風處長爭議　盧秀燕：中央應平等協商、下不為例

北市議會國民黨團批柯市府「螺絲鬆了」　提「吹哨者條款」鼓勵檢舉

時力新會期優先法案出爐　行政命令60天預告期、改國徽等26項入列

受害者不只謝佩芬！　制憲基金會陳男也騷擾戴瑋姍等議員

民眾黨團助攻2席召委　王浩宇：158萬民眾等於投國民黨一票

共軍機頻擾台戰略　蔡正元：誰先「疲勞瘁斷」才是戰爭的開始

為撤照尋求民意支持？NCC首例「中天新聞台」換照要開聽證會

里長2度通報內湖安養中心沒立案　北市證實：去現場沒人應門

空軍IDF「天駒部隊」延長駐防至年底　抵抗共軍侵擾台海中線

民眾黨「投藍不投綠」　白藍合作助攻國民黨拿下7委員會

鴻海科技日10／16登場　邀請函文案「3+3=無限大」具巧思

抽中一張賺15.2萬！汎德永業25日申購抽籤　公開申購價為180元

恐怖！「天降烏鴉屍體」鋪滿馬路　網友：畫面如世界末日

中職／史上新秀最大約　王維中立下障礙：不想被超越

微整型注射針劑安全　慎選優良醫師與診所

秋意・濃／KOL李柔公開神級「大地色穿搭術」！別超過3色、疊搭是關鍵

台南市歷屆議員聯誼　郭信良議長介紹市議會1年多來的轉變

電線突走火「不可先噴滅火器」　1常識也勿潑水：反更危險！

開了29年！台灣NET靠「3字」壓倒性勝利　網全讚爆：設想很周到

蔡清祥親電化解政風處長爭議　盧秀燕：中央應平等協商、下不為例

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

政治熱門新聞

快訊／國軍訂88杯突棄單　蔡英文親赴飲料店買爆

名嘴：小英議題抓得準　民進黨萬年執政了

馬曝四大關鍵：台海若開戰美援台機會低

「吉卜力大賽」迷因瘋傳！縣市首長、立委也參戰

王浩宇飆罵時代力量「這種垃圾政黨」

蔡英文挨批作秀　黃暐瀚：在野黨主席更糟

快訊／共軍又來了！國防部：今2架運8反潛機侵擾我西南防空識別區

吳斯懷糾正總統府：共軍還沒到領空耀武揚威

3涉貪立委遭續押　民進黨陳明文不滿

苦苓：「自稱中國人」是否該看管起來？

轉向票投綠營　王婉諭：不放心藍營

苗博雅引用大雄、胖虎暗諷侯友宜！

邱于軒：有事韓國瑜，沒事陳其邁？

局長室淪砲房　女記者：丁要我穿短裙網襪像妓女一樣

更多熱門

相關新聞

恐怖前夫！月打千通電話騷擾...內幕超展開

恐怖前夫！月打千通電話騷擾...內幕超展開

新北市一名陳姓男子和黃姓前妻離婚，但屢次騷擾恐嚇，令前妻飽受困擾聲請保護令，不料陳男變本加厲，去年8月，短短一個月內打了1341通電話騷擾，前妻寢食難安告上法院！原本法官審酌陳男故意違反保護令、接連騷擾，判刑四個月，沒想到案件上訴後驚爆內幕，前妻竟為前夫求情判輕一點，「因為當時我也有錯，在外面有男人」。最後法官改判陳男拘役10天，全案確定。

納瓦爾尼案進入調查　「托木斯克出差行程」全被跟蹤

納瓦爾尼案進入調查　「托木斯克出差行程」全被跟蹤

慘遭性騷擾還要被告館長怒了　曝光監視器

慘遭性騷擾還要被告館長怒了　曝光監視器

被搶博愛座　孕婦跟蹤報復「爽喊精神勝利」

被搶博愛座　孕婦跟蹤報復「爽喊精神勝利」

人夫為女同事出氣捅死人　裁定羈押

人夫為女同事出氣捅死人　裁定羈押

關鍵字：

謝佩芬戴瑋珊跟蹤騷擾制憲基金會

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

小鬼黃鴻升留4280萬遺產！律師曝「殘酷現實」

酒店女「30秒吸管喝光威士忌」　竟是海陸正妹

賓士貼壁飛行200米　一排護欄全撞爛

小鬼過世前交代後事「留一隻手骨」放客廳

熊熊毀婚特斯拉男原因曝光！

小鬼護峮峮不認愛　遇記者躲路燈怕曝光

熊熊特斯拉未婚夫「開法拉利載妹偷吃」！

手機壞了分期還要繳？女大生邏輯嚇死人

小鬼4000萬遺產「生母也能繼承一半」！律師揭2難關

信義區網帥爆8劈　正宮還是20萬粉網紅

華岡5人幫靈堂手牽手「不敢哭出聲」！許瑋甯潰堤了

眾女友身材好到包不住　IG床照狂曬深溝妹

吳宗憲鬆口「打算退出《玩很大》」！　遭質疑節目太累：我從不准危險發生

「鬼峮戀」幾點幾分約會他都知道　吳宗憲建議小鬼黃鴻升「不要公開」

快訊／峮峮忍痛：不曉得哪天我才會復原！

更多

最夯影音

更多
吳宗憲擁KID唱《天堂有多遠？》給小鬼　柯有倫.任賢齊等8男星合唱流下男兒淚

吳宗憲擁KID唱《天堂有多遠？》給小鬼　柯有倫.任賢齊等8男星合唱流下男兒淚
鄭元暢待小鬼靈堂「用笑掩飾悲傷」　難忘他「不順路也貼心載我回家」

鄭元暢待小鬼靈堂「用笑掩飾悲傷」　難忘他「不順路也貼心載我回家」

恆述法師新造型「假睫毛+高跟鞋」　喊話張菲開節目：螢幕和好啊！

恆述法師新造型「假睫毛+高跟鞋」　喊話張菲開節目：螢幕和好啊！

男抓女騎士下車嗆「會找到妳」　脫衣怒吼警...下秒被狠摔壓制！

男抓女騎士下車嗆「會找到妳」　脫衣怒吼警...下秒被狠摔壓制！

共機擾台...美發警示「別攻台灣」 陸外交部：支持台獨注定失敗！

共機擾台...美發警示「別攻台灣」 陸外交部：支持台獨注定失敗！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面