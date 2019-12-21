賴清德直搗藍票倉大安區：守護台灣成考量　第一選擇謝佩芬

▲民進黨大安區立委候選人謝佩芬。（圖／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

選舉進入倒數，民進黨副總統候選人賴清德21日上午直搗藍營票倉大安區，陪立委候選人謝佩芬掃街拜票。賴清德受訪表示，如果守護台灣的意志成為大安區主要考量時，相信第一個選擇一定是謝佩芬。

在政治板塊為藍大於綠的台北市第6選區大安區，國民黨在蔣乃辛表態不參選後，由立委林奕華尋求連任，對上民進黨政治新人「100分女孩」謝佩芬。

賴清德表示，這個選區傳統上比較支持國民黨，但這場選舉，我相信在大安區也有多數的人會認為這是一場守護台灣主權、維護台灣民主的選戰，這已經不是藍綠對抗了，也不是族群之爭，主要的是守護台灣，如果大家守護台灣的意志成為這個選區主要考量的時候，相信第一個選擇一定是謝佩芬，敬請大家支持。

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