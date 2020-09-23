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先睹為快！台南首次國慶焰火秀26日晚測試800發　 黃偉哲率團隊觀察修正力求完美呈現

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▲台南首次國慶焰火秀26日晚測試800發，市長黃偉哲將率團隊觀察修正力求完美呈現，民眾可以先睹為快。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南首次國慶焰火秀26日晚測試800發，市長黃偉哲將率團隊觀察修正力求完美呈現，民眾可以先睹為快。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為了迎接10月10日首次在台南舉辦的「國慶焰火秀」，台南市長黃偉哲率市府團隊積極籌備，為了要在當天呈現出最佳效果，國慶籌備委員會將在9月26日晚上8時於漁光島佈彈區試放800顆煙火，包括高空焰火430顆，低空焰火370顆，施放時間共3分鐘，黃偉哲將率團隊觀察煙火施放效果，進行最後修正。

市府指出，預定為國慶焰火主舞台的戀愛廣場，晚上6時到9時間也將安排街頭藝人表演，陪伴現場觀看煙火試放的朋友們，度過美好的週六夜晚。

台南市長黃偉哲表示，國慶焰火是國家級的重要盛事，也是台南有史以來第1次舉辦，安平區腹地大，施放煙火地區離市區近，於活動前試放的目的，在於定位焰火方向，並測試國慶當天的觀賞角度，以利調整最佳觀賞位置，也確認相關安全措施，他溫馨叮嚀市民朋友，當日將比照國慶日進行交通管制，欣賞煙火之餘也請多多包涵。

黃偉哲特別提到，26日晚上煙火試放僅3分鐘，看不過癮的朋友，隔日9月27日可前往將軍漁港舉辦的「將軍火」音樂節，20時20分將施放15分鐘花火，提前為國慶焰火在台南暖身，熱鬧的演唱表演與璀璨花火秀同場呈現，精彩可期。

除了9月27日「將軍火」音樂會及煙火秀，「2020南瀛國際民俗藝術節—台灣演藝」在10月1日至4日中秋連假期間，於新營南瀛綠都心公園閃亮登場，台灣傳統藝術團隊頂級卡司精彩演繹「傳藝之夜」、「原民之夜」、「藝陣之夜」及「雜技之夜」等4種不同主題，一系列暖場活動為國慶焰火熱身，歡迎各地朋友來台南感受歡愉的國慶氣氛。

▲台南首次國慶焰火秀26日晚測試800發，市長黃偉哲將率團隊觀察修正力求完美呈現，民眾可以先睹為快。（圖／記者林悅翻攝，下同）

2020國慶焰火將在10月10日於台南安平漁光島施放，台南市政府特別規劃多場域觀賞，包括主舞台的安平戀愛廣場、副舞台的觀夕平台、1661台灣船園區、四鯤鯓(龍崗天橋停車場)，主、副舞台都規劃有精彩的表演節目，並推薦「戀愛廣場」、「觀夕平台旁空地」、「林默娘公園、台灣船園區」、「億載金城」及「龍崗國小、四鯤鯓海灘黃金海岸」等5個視野佳的觀賞點，國慶連假到台南旅遊、看煙火，回憶與美食都滿載而歸。

配合9月26日國慶焰火試放，觀夕平台周邊（安北路以南，世平路以西，及林默娘公園及億載金城周邊(光州路及安億路)當日18時至22時將實施行人徒步區管制，管制區內僅供住戶、緊急救護、公車及公務車輛通行。另散場管制於晚上8時開始，屆時和緯路、民權路及安平路東向車道於中華西路口禁止右轉、永華路東向車道於中華西路口禁止左右轉、健康路東向車道於中華西路口禁止左轉，請市民朋友依當日警察指揮通行以保行車安全。

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