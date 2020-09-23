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台南市議員「假三券案」抗告駁回確定　國民黨團鞠躬感謝

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▲台南市國民黨團議員蔡育輝、方一峰、許至椿，陪同王家貞和李中岑議員召開『關心自由民主人權，我們謝謝您』記者會，感謝各界對他們的關心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市國民黨團議員蔡育輝、方一峰、許至椿，陪同王家貞和李中岑議員召開『關心自由民主人權，我們謝謝您』記者會，感謝各界對他們的關心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

耗時兩個月，社會矚目的台南市議員王家貞、李中岑「三倍券」案裁定抗告駁回確定，台南地院裁定指出兩位被告旨在維護公共利益，應受言論自由所保障！王家貞、李中岑23日感謝司法、感謝議長郭信良、黨團蔡育輝等議員的陪伴，更感謝媒體和支持者一路的相挺，未來會秉持初衷持續關心公共議題監督時政。

國民黨團議員蔡育輝、方一峰、許至椿，陪同王家貞和李中岑議員召開「關心自由民主人權，我們謝謝您」記者會。王家貞拿著台南地院抗字第八號裁定書表示，從7月到現在幾乎兩個月，這個案子引起了很多的紛擾，她們要特別謝謝、關心她們的好朋友們、陪伴的好朋友們，包括黨團成員、無黨籍的大家長郭信良、副議長、以及特別感謝做了許多報導，甚至用社論做了一些評論的媒體好朋友們，謝謝大家秉持著對這塊土地的熱愛，對於自由、人權、民主的共同信念，此案代表著言論自由，希望能給執政的民進黨善意提醒。

▲台南市國民黨團議員蔡育輝、方一峰、許至椿，陪同王家貞和李中岑議員召開『關心自由民主人權，我們謝謝您』記者會，感謝各界對他們的關心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李中岑也說，一路走來真的感謝支持者和家人的一路相挺，在未來的日子裡還是會秉持一以貫之的態度，持續為民發聲，持續監督市政和時政。

▲台南市國民黨團議員蔡育輝、方一峰、許至椿，陪同王家貞和李中岑議員召開『關心自由民主人權，我們謝謝您』記者會，感謝各界對他們的關心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡育輝議員強調，此案兩位當事人根本無犯意，也沒有證據顯示在散布謠言，閣揆蘇貞昌戕害民主言論自由和人權，蘇貞昌上級交辦硬ㄠ，讓應該辦重案、辦大案的南部打擊犯罪中心成為政治打手，來查辦社維法的小案，閣揆蘇貞昌讓民主法治自由蕩然無存，不排除對蘇貞昌提告！

據了解，台南市議會國民黨議員王家貞、李中岑等人，7月20日開記者會爆料坊間傳出「假三倍券」案，被認為涉嫌散布謠言之內容足以使聽聞者心生畏懼與恐慌，由台南市警四分局依違反社維法移送法辦，台南地院台南簡易庭審理後認為，被移送人所言是可受公評之事，乃屬憲法保障言論自由之範疇，法官裁定不罰。台南地檢署檢察官蔡明達偵辦後，因查無積極事證可資審認有何特定人涉犯偽造三倍券之有價證券之情事，而予簽結。

未料，台南地院法官裁定「不罰」，台南地檢署檢察官偵查後以查無偽券實證「簽結」之後，市警四分局「奉命」對社維法部分之裁定提起抗告，惟再度被台南地院法官裁定駁回抗告確定，二度打臉台南市警方，台南市警方對「明知不可為而為之」的結果，也十分無奈。
 

·質地溫和、深層潔淨，掃光痘痘粉刺
 

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