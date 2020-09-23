台南市歷屆議員聯誼　郭信良議長介紹市議會1年多來的轉變

▲台南市歷屆市議員協進會舉辦聯誼活動，歷屆縣市議員齊聚一堂，黃偉哲市長也應邀出席，郭信良議長代表第3屆議員們歡迎前輩議員回娘家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市歷屆市議員協進會23日中午在台南市議會1樓舉辦聯誼活動，多位歷屆縣市議員齊聚一堂，黃偉哲市長也應邀出席，郭信良議長代表第3屆議員們歡迎前輩議員回娘家，更熱情介紹台南市議會這1年多來的變化，邀請大家多為轉型後的議會宣傳。

除歷屆台南縣市議員外，協進會理事長林進旺、現任議員洪玉鳳、陳昆和、蔡育輝、林易瑩、王家貞、林阳乙、尤榮智、蔡秋蘭、楊中成、許又仁、吳禹寰、許至椿、Ingay Tali、周麗津、陳怡珍、李啟維及李中岑等也熱情參與。

郭信良議長表示，本屆議員非常認真，光去年的議員提案就超過600件，平均1位議員提案超過10件，是前所未有的紀錄。台南市議會近來更獲得公民監督國會聯盟評鑑全國議會透明度第1名，監督市政成果有目共睹。

郭信良議長指出，台南市議會綠美化有成，綠意盎然，尤其南島路上的停車場最近才新種許多洋紅風鈴木，等花期一到，整棵樹都開滿花，整排看過去很是壯觀；除了綠化，議會還將加上夜間的亮化，經過綠化和亮化之後，民眾可以白天來賞花，晚上來散步賞燈景。

郭信良議長提到，明年議會也將比照日本、新加坡打造水舞表演，預計1天演出兩場，免費供民眾觀賞，想必會成為台南觀光熱點。

郭信良議長也稱讚台南市歷屆市議員協進會致力保存台南縣、市議政相關史料，並且經常在議會大廳舉辦展覽，郭信良議長邀請市民大眾帶著挖寶的心情來看展覽，一定會很有收獲。

·質地溫和、深層潔淨，掃光痘痘粉刺

