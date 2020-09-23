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中秋勞軍 台南市議會向堅守崗位的國軍官兵致敬

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▲台南市議會郭信良議長，率領台南市議員進行中秋節勞軍活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議會郭信良議長，率領台南市議員進行中秋節勞軍活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中秋節向來是國人闔家團圓的日子，為了慰勞堅守崗位、不能回家的國軍官兵們，台南市議會23日上午由郭信良議長率領，與穎艾達利、尤榮智、周麗津、陳怡珍、李偉智、吳通龍、陳秋宏、李中岑、吳禹寰、陳碧玉等議員到陸軍步兵第203旅及陸軍第8軍團54工兵群勞軍。

此外，蔡育輝、洪玉鳳、黃麗招、許至椿、楊中成等議員也代表議會，前往台南市後備指揮部慰問，讓國軍們感受到來自台南市議會的關懷。

郭信良議長一行人一早即在台南市軍人服務站站長劉可雲陪同下，前往陸軍官田營區問候新訓中心的官兵們。今日適逢陸軍步兵第203旅65周年隊慶大會，部隊所有的國軍齊聚一堂。郭信良議長特地慰勉大家，在203旅要好好接受訓練，完成民轉兵的過程，成為一名合格優秀的軍人。他並代表所有議員，肯定眾人投入於保家衛國的精神。

▲台南市議會郭信良議長，率領台南市議員進行中秋節勞軍活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

位於新化知義營區的陸軍第8軍團54工兵群，又稱為神斧部隊。郭信良議長指出，部隊裡有將近1千名軍人，其中500多人是台南市民，超過一半的比例。所以他特別邀請大家在雙十國慶或是12月24日到隔年1月3日，在放假時能來欣賞國慶焰火，以及參加台南市議會主辦的燈會菁華展。

郭信良議長也說，台南市議會今年經公督盟評比，榮獲全國議會透明度第一名；所有議員們將繼續為人民看緊荷包、督促地方建設發展。

台南市後備指揮部駐地為北區長榮營區，負責動員管理、召集訓練、對後備軍人的組織及輔導等任務。蔡育輝等議員一同代表議會前往表達慰勞之意，並致贈蘋果禮盒及慰問金。

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