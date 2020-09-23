萬美玲得高虹安助攻　成功守住教委會一席召委

▲國民黨立委萬美玲。（圖／ETtoday資料照，下同）

記者蘇晏男／台北報導

立法院常設委員會23日進行召委選舉，由於長期在教育及文化委員會與國民黨團合作的無黨籍立委高金素梅，因肺部病況開刀日向立院告假一個月，導致召委選舉一度增添變數，最後國民黨在民眾黨立委高虹安支持下，國民黨立委萬美玲成功守住一席，而另位召委則是民進黨立委吳思瑤。

教育及文化委員會共有14席立委，分別為民進黨團8席、國民黨5席，以及民眾黨立委高虹安1席。不過由於高金素梅告假後，國民黨團與民進黨團人數成4：8，若國民黨團無法取得高虹安支持，民進黨拿下1席召委後，還能再推1人與其抽籤。最後，高虹安在多次與國民黨團協調後，決定將手上的一票投給藍營。

事後對於投票給國民黨，高虹安表示，民眾黨雖然是小黨，但在此次召委選舉確實是關鍵少數，藍綠委員也都來拉票，由於民眾黨在萊豬美牛議題與執政黨立場對立，所以希望在召委席次有所制衡，這樣小黨才有發聲機會。

另外，民眾黨立委除了高虹安在召委選舉時投給國民黨外，賴香伶在司法法制委員會也作此舉。對此，民眾黨表示，民眾黨團基於制衡優先原則，尋求朝野互惠安排民眾黨團優先法案審查之共識，例如修憲、廉能陽光法案、居住正義等相關法案，作為本次召委投票意向之依據。

▼國民黨立委萬美玲。（圖／翻攝自Facebook／萬美玲）

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