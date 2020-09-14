愛兒殉職…李承翰母拿「15萬奠儀」再掏5萬！買1500份關廟麵助弱勢

記者翁伊森、黃宥寧／嘉義報導

嘉義鐵路勇警李承翰2019年間為了處理逃票事件，不幸遭罹患思覺失調症的鄭姓男子持刀刺死，李父隔年得知判決結果為無罪，心情鬱悶辭世。李母14日決定將小愛化為大愛，除了拿出當時各界集資的15萬元奠儀，她還自掏腰包拿出5萬元購買共1500份關廟麵贈與低收入戶，要幫助更多的人，她吐露心聲，「這也是跟承翰還有他爸爸的小小心意」。

▲▼鐵警李承翰烈士之母張秀珍女士捐贈本市低收入戶關廟麵儀式。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

李母張秀珍在記者會上一度哽咽，她表示，一年內兒子及丈夫相繼離開，她內心感受到極大的痛與苦，所幸期間有很多周邊親朋好友的關心、鼓勵，她才能慢慢走出傷痛，目前她大部分時間都在嘉義照顧菜園。

嘉義市長黃敏惠則說，「承翰媽媽也是我的學姐，面對這麼大的傷痛，這段期間都是靠她堅毅的內心挺過來，而她仍然把大家對她的關懷與祝福化為大愛，贈送關廟麵給低收入戶。社會安全網需要我們共同努力，社會的公平正義也要靠我們找回來，讓大家安居樂業，不要再有下一個悲劇發生，也希望承翰媽媽健康快樂。」

李母行事一向低調，此次將小愛化為大愛，幫助嘉義市需要關懷的家庭，將溫暖送給需要幫助的人，一起成就這份美事，也是小愛匯聚成社會暖流的最好展現，更希望藉此拋磚引玉，引起社會迴響，共同散播「人饑己饑、人溺己溺」的愛心種子，喚起更多人加入社會公益行列。

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