承翰爸今公祭…李家大姊「叩首淚崩」！李母接替亡夫遺願　二審替兒討公道

記者翁伊森、莊智勝／嘉義報導

鐵路勇警李承翰遭到鄭嫌刺殺，一審法官因精神問題為由，判處鄭嫌無罪，李承翰的父親李增文無法接受這結果，最終因嚴重胃出血抑鬱離世。今（16日）是李增文公祭，《ETtoday新聞雲》記者前往現場，氣氛哀戚，李承翰姊姊一度叩首淚崩。

▲鐵路勇警李承翰父親李增文公祭，李姊叩首淚崩。（圖／記者翁伊森攝）

在愛子李承翰遭到刺殺後，原本腸胃就不好的李增文，為了替兒子討公道，堅持每次開庭都要到場，就是想親眼見到司法正義的來臨，不料連日奔波下來，一審判決竟判處鄭嫌無罪，且還可獲得交保，一連串的打擊讓李增文鬱鬱寡歡，身體狀況也每況愈下。4日上午，李增文因身體不適前往醫院掛急診，不料醫師照胃鏡後卻發現他胃內大量出血，且還不斷吐出鮮血，病況急轉直下，當天傍晚就宣告不治身亡、抱憾而終，享壽70歲。

今李增文出殯，李家舉行公祭，親友皆前往現場拈香弔唁。一年內接連痛失兒子、丈夫2至親的李母淚水似乎已經哭乾，神情木然地坐在一旁；現場誦經聲不斷，李承翰姊姊與姊夫披上麻布服，替亡父盡最後的孝道，起初上香時李姊神情肅穆，但隨著現場司儀提起過往父親的點點滴滴，李姊還是忍不住落下淚水，情緒一度潰堤，還拿起手中的衛生紙拭淚，最後向父親叩首時，淚水早已潰堤淹沒眼眶。

▲李家大姊與丈夫一起為亡父上香，過程中一度落淚。（圖／記者翁伊森攝）

在李增文過世後，鐵警李承翰遭刺殺案二審訴訟結果如何備受外界關注。據悉，台南高分院在進行第一次準備庭時，原決定由李增文代表參與訴訟，無奈李父病逝，訴訟代表出現變化，經過溝通後，李承翰母親決定接替丈夫，在二審訴訟替兒子討回公道。李家委任律師林國明也指出，後續將再針對鄭嫌精神問題，爭取送交醫學中心進行鑑定。

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▼李母一年內痛失兩至親，淚水似乎早已哭乾。（圖／記者翁伊森攝）