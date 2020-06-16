承翰爸「胃破7大洞」抑鬱亡…連醫師都看傻！李母搬離傷心地：不敢自己搭火車

記者翁伊森、莊智勝／嘉義報導

鐵路勇警李承翰遭到刺殺，鄭嫌一審因精神問題獲判無罪，父親李增文無法接受打擊，於7日因嚴重胃出血離世。今（16日）李父舉行公祭，李母神情哀戚替亡夫拈香，並語重心長地表示，已經決定未來搬到台中與女兒同住，離開嘉義這塊傷心地，後續二審訴訟也不會「代夫出征」，將委由鐵路警察局及律師處理。

▲鐵路勇警李承翰父親李增文今公祭。（圖／記者翁伊森攝）

民進黨籍嘉義市立委王惠美稍早接受媒體採訪時表示，日前隨賴副總統前往聖馬爾定醫院拜會院長及副院長，他們報告說，現在的醫療技術相當發達，不可能會有人胃破到如此程度才來就醫，但當天李增文送到院時發現胃部破了7個大洞，如此的痛苦常人根本難以忍受，可想而知承翰爸爸內心的痛苦早已遠遠超越肉體的病痛，因此胃都已經嚴重出血了，仍然「毋知影痛」，用一句台語的話說，「承翰爸爸真的是被『凝（鬱結）死的』！」

▲王惠美說，李增文真的是被活活「凝死的」。（圖／記者翁伊森攝）

在公祭現場，李承翰的阿嬤也不顧「白髮人不能送黑髮人」的習俗，一早就在親友的攙扶下前往靈堂送兒子最後一程，畫面令人相當揪心。

▲李增文的母親今前往公祭現場，白髮人送黑髮人。（圖／記者翁伊森翻攝）

另一方面，原本外傳鐵警刺殺案二審將改由李母代表參與訴訟，但今李母表示，自己不會「代夫出征」，因為案發後已經不敢自己一個人搭火車，就算開車南下，也是「去一次痛苦一次」；對於未來，李母說，待送完亡夫最後一程後，將離開嘉義這塊傷心地，搬往台中與女兒同住，曾與兒子、丈夫一起生活的老家，也只有偶爾才會再回來了，後續的二審訴訟，將交由鐵路警察局與委任律師處理。

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▼李母表示，未來將搬到台中與女兒同住，離開嘉義這塊傷心地。（圖／記者翁伊森攝）