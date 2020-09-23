入選《TIME》百大影響人物　蔡英文：這是台灣人共同的成就

▲蔡英文入選時代雜誌百大影響人物。（圖／翻攝蔡英文臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

美國時代雜誌《TIME》公布2020百大影響人物，總統蔡英文獲選名列其中，隨後透過臉書發文表示，這不是我個人的榮譽，更代表整個國家的榮譽。

蔡英文將榮譽歸給台灣人民，是因為我們共同努力，守住了疫情，維持了區域穩定，也不斷向國際社會證明「TaiwanCanHelp」，才讓世界能夠看見台灣、肯定台灣，「這是所有台灣人共同的成就」。

蔡英文說，這次的百大影響力人物裡，還有來自台灣的祁家威先生。台灣是亞洲第一個婚姻平權合法化國家，希望在世界看見台灣多元價值的同時，台灣社會更要持續展現包容和溫暖。不論是在哪個領域，我們都要繼續為自己的理想來努力。

《時代雜誌》指出，蔡英文彷彿是一盞信號燈，反映出中國逐漸壟罩逼近的陰影，並向世界傳遞出一個訊息，那就是台灣不會默許、屈就中國共產黨；儘管中國有著全球最大的共產黨政權，但「這位白手起家的女性決心對抗它。她沒有退縮。」

《時代雜誌》指出，台灣與中國大陸僅距100英里，但在蔡總統的領導之下，既沒有隨波逐流，也未被捲入其中，「自由是它（台灣）的北極星，這一點在新冠肺炎疫情之際相當明顯。台灣已經證明，不必仿效中國的嚴厲政策，病毒也可以被控制」。