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柚子大賽不能輸！神人用「1材料」超逼真　他曬「這顆」反被讚爆

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▲▼柚子作品。（圖／網友陳芃芃授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲家長與孩子一起發揮創意。（圖／網友陳芃芃授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／採訪報導

中秋節將至，不少幼兒園都會舉辦相關活動來應景。日前就有網友發文表示，孩子就讀的幼兒園舉辦了「中秋柚子大賽」，邀請學童與家長一同發揮創意，不過，由於大部分的柚子作品實在太浮誇，因此讓他不禁直呼，「想逼死誰啊？」不少網友也在留言處附和，其中還釣出箇中高手，分享自己與孩子的得意之作。

原PO在「爆廢公社」上發文表示，幼兒園最近舉辦了「中秋柚子大賽」，家長全都卯足全力，讓普通的柚子搖身一變，成為各種不同的卡通、汽車造型。原PO看著知名卡通人物龍貓、雪寶、艾莎（Elsa），以及混凝土攪拌車的造型柚子後，不禁直呼「怎麼好意思拿我的出去～」因為他與孩子的作品只是在柚子上畫上可愛的表情，不像其他人一樣浮誇。

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▲▼柚子作品。（圖／網友陳芃芃授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲▼陳芃芃分享許多柚子作品。（圖／網友陳芃芃授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲▼柚子作品。（圖／網友陳芃芃授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

貼文一出，立刻釣出箇中高手，女網友陳芃芃曬出了與孩子作品，從照片中可以發現，這隻「旅行青蛙」已經完全看不出是顆柚子，猶如真的布偶一般，而作品也獲得同學青睞，以86票奪得全班第一名。

經《ETtoday新聞雲》記者詢問後，陳芃芃也大方分享，旅行青蛙一共花了3至4小時才完成，為了呈現一體的感覺，她與孩子以黏土包覆柚子的外皮，「做完出乎意料的逼真，連我自己都覺得不可思議」。此外，她也分享了先前幾年的作品，其中包含直升機、桃樂比、大眼仔（麥克.華斯基），全都維妙維肖。

▲▼旅行青蛙柚子作品。（圖／網友陳芃芃授權提供）

▲旅行青蛙的造型柚子獲得全班青睞。（圖／網友陳芃芃授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

不只陳芃芃，網友何許小呆也分享了與孩子共同完成的傑作，她向記者表示，為了完成老師交付的任務，當初她還特地上網查資料，最後則決定以「佩佩豬」當主題，她與女兒花了整整一個晚上，用黏土、彩色筆來製作頭部，身體則是以紙碗製成，「學校很重視親子互動」，因此她和女兒都相當投入；除了佩佩豬，她先前也曾與孩子一同完成草莓、企鵝、熊本熊等作品，做得不亦樂乎。

▲▼柚子作品。（圖／網友何許小呆授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲▼家長與孩子一同完成作品。（圖／網友何許小呆授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲▼柚子作品。（圖／網友何許小呆授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

各式各樣的作品曝光後，大票網友驚呼連連，「太厲害了！根本不是小孩的功課了，而是大人的面子啊」、「哇～太強了」、「神人家長超多～好厲害」；不過也有不少網友安慰原PO，「沒關係，我也跟你一樣」、「最後一張才是柚子啊」、「我最喜歡最後一張～樸實無華」、「最有親切感啦」。

▼原PO要拿來比賽的柚子被網友認為相當樸實無華、有親切感。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲▼柚子。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

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