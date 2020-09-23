中秋要烤肉是「醬料廣告洗腦？」　神鄉民考古…竟是新竹人帶起的

▲一講到中秋節，一定很多人第一時間想到「烤肉」。（圖／ETtoday資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

距離中秋節剩下一周時間，今年4天連假讓人蠢蠢欲動，賣場也開始推烤肉器具檔期活動。就有網友在PTT的Gossiping板上發文問，中秋節烤肉的習俗到底是從哪一朝開始的，「一個人烤肉寂寞指數算哪一等級？」而且就算是一家烤肉萬家香的中秋節，他照樣買便當過日子，忍不住好奇問卦「為何中秋節要烤肉？」

貼文一出，其他人紛紛留言熱議，認為是「商人的陰謀」，「商人廣告造成的」、「兩家醬油廠打廣告大戰」、「廣告的原因，就跟日本人聖誕節要吃肯德基一樣」、「聽說是一家烤肉萬家香帶起來的風潮，商人真的是很厲害」、「一家烤肉萬家香啦！」

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儘管網友認為是烤肉醬廣告帶起的風潮，但烤肉風氣到底是從什麼時候開始？就曾有一位批踢踢鄉民發文透露「其實誤會大了」。okplaymayday (星期天的歷史學家)多年前在PTT的Gossiping回文「[問卦] 中秋節烤肉的民俗由來?」，他考古發現，其實中秋烤肉早在烤肉醬廣告問世前一年就開始風行，也可以說是「中秋烤肉風行才讓廣告誕生」。

他表示，以前中秋節最流行的活動是露營，直到1982年新竹地區突然盛行中秋烤肉，不僅風景區到處都可以看到烤肉民眾，也有很多人直接在門口、陽台架起烤爐。

okplaymayday指出，當時新竹地區會烤肉盛行，主要是因為當年烤爐外銷不景氣，廠商大量轉為內銷，加上新竹地區是製造烤爐大本營、烤肉器材大降價，讓新竹成為全台最先流行中秋烤肉的地區。

這位考古網友最後強調，從過去的新聞報導中可以發現，中秋烤肉早在1982年就開始，1989年開始成為全國運動，原因跟「烤肉用具降價」有很大關係。至於大家都一直認為是烤肉醬廣告帶動的風潮，但該廣告在1986年才問世，所以「在廣告盛行之前就已有中秋節烤肉的習俗。」