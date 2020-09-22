手機誤丟洗衣機！隔早桌上忽冒出整疊千元鈔...她一看紙條被暖哭

▲原PO不小心將手機丟進洗衣機裡。示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

有時候洗衣服時，如果忘記先撈撈口袋，很可能就會有悲劇發生。一名女網友日前不小心將手機連同衣服一起丟進洗衣機，導致手機的「五臟六腑都積水」。原PO懊惱之餘，竟發現婆婆在桌上放了一疊千元大鈔，並留下「手機壞了就買」的紙條，讓她當下超感動，覺得對方真的將她視如己出。

原PO在「爆廢公社」上發文表示，她昨（21日）晚洗衣服時，不小心將手機也一起丟入洗衣機內，等到發現時，手機就已經因浸水而壞掉了；雖然手機壞了可以再買，但她還是對於自己的粗心感到相當懊惱。

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想不到今早起床後，原PO發現婆婆竟在桌上放了一疊千元大鈔，並留了一張寫有「手機壞了就買，不要心情不好」的紙條。原PO已經當了20多年的媳婦，雖然相處過程中難免有磨擦，但婆婆真的對她很好，當她看到現金和紙條的當下真的非常感謝，不過還是把錢全還給對方了。

▲原PO的婆婆隔天早上竟放了一疊千元大鈔在桌上。（圖／原PO授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

而後，原PO的爸爸得知她的手機壞掉後，也立刻詢問她要修還是要買新的，甚至還擔心她自己開車前往，決定親自接送。原PO接收到這些關心後，不禁感性表示，「一直以來我都覺得自己是個幸福的人」，幸好她愛的人和愛她的人都一直在自己身邊。

不少網友看到貼文後，紛紛留言回應，「真的好幸福，有好婆婆和好娘家」、「滿滿的愛」、「嫁到好婆家真的很幸福，能夠把錢無私的花在我們身上，真的有種受寵若驚的感覺」、「好羨慕，妳好幸福」、「這種婆媳關係真的很可貴」、「你婆婆對你是真心好」、「不互相抱怨而是互相關懷」。