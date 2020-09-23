吳斯懷糾正總統府：共軍還沒到我們領空耀武揚威

▲國民黨立委吳斯懷。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

近來共軍擾台，總統蔡英文22日赴澎湖慰勉空軍天駒部隊時表示，身為中華民國空軍，「我們怎麼可以讓別人在自己的領空上耀武揚威」。對此，國民黨立委吳斯懷指出，提醒給總統寫講稿的單位用字要精確，共軍還沒有到我們領空上耀武揚威。

共軍機艦近期擾台行動持續升溫。國防部指出，為彰顯我愛好和平，不開兩岸之間「第一槍」，但已將「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」中的「第一擊」，改稱為「行使自衛反擊權」，在對方有明顯的敵對行為下，才能開火。

吳斯懷22日深夜在臉書上一開頭先為空軍加油，接著針對國軍將「第一擊」改為「行使自衛反擊權」發表看法，他表示，反擊權責仍為國防部長，政治宣示容易，實際執行卻複雜困難，這個修訂讓第一線飛行員益增困惑。

吳斯懷向國防部提出6點質疑，一、飛行員面對的「明顯敵意」如何界定？二、過去戰機遭到共軍開啟火控雷達掃瞄偵追算不算明顯敵意？三、若共機無視警告維持向我方航向的航行，或是「機動」到我機後方位置，或是採取危險碰撞航向時，算不算明顯敵意？

四、一定要承受共軍攻擊後才能回擊？五、在須要快速反應的空戰節奏中，一連串的狀況，各種細節如何判定，飛行員該如何自處？六、繼續等待國防部長的命令？接戰規定太嚴格，飛行員會綁手綁腳，規定太寬鬆，即有可能沉不住氣而「擦槍走火」。

吳斯懷指出，從指揮鏈來分析執行面的困難，第一線戰機遭受共軍攻擊時(或明顯敵意行為)，須要逐級回報 (或同步回報)空作部、空軍司令、衡指所、參謀總長、國防部長，立即召開作戰會議，聯二提出敵情研析、聯三建議行動方案，部長下決心反擊與否！從第一線回報敵情到部長決心下達，須要多少時間？這一段時間飛行員如何應處？再論一旦實施反擊，是否引發全面戰爭？部長下達反擊決心前，須不須要向國安會、總統報告？

對於蔡英文稱「我們怎麼可以讓別人在自己的領空上耀武揚威」，吳斯懷認為，提醒給總統寫講稿的單位，用字要精準，以免誤導國人，領空的定義要弄情楚，「共軍挑釁不斷，越過中線非常可惡，但是還沒有到我們領空上耀武揚威」。