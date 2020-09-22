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王浩宇稱「年輕人很好騙」　時力批雙標：這代表民進黨觀點嗎？

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記者蘇晏男／台北報導

針對民進黨桃園市議員王浩宇22日參加《ETtoday新聞雲》直播節目「雲端最前線」錄影時稱「年輕人很好騙」的言論，時代力量智庫執行長李兆立在臉書列出3點回應，並批評，難道只有無條件支持民進黨的年輕人才是好青年？王浩宇對年輕人的獨立思考毫無基本尊重，是雙重標準，請王浩宇道歉。

▲時代力量智庫批評王浩宇稱「年輕人很好騙」的說法，並要求道歉。（圖／翻攝自Facebook／李兆立）

▲時代力量智庫批評王浩宇稱「年輕人很好騙」的說法，並要求道歉。（圖／翻攝自Facebook／李兆立）

「請問這代表民進黨對年輕人的觀點嗎？」李兆立事後在臉書指出，22日與王浩宇一同錄製節目，討論年輕人政黨傾向，但當聽到王浩宇說出「年輕人很好騙」時，起初相當詫異，以為聽錯，畢竟民眾黨立委蔡壁如前陣子說「年輕人愛跟風」時，還遭民進黨青年部大力回擊一番。

李兆立還原當時王浩宇的談話。王表示：「我覺得一個政黨你騙、你去消費年輕人的正義感，你去打異己，然後居住正義用喊口號，那些都很簡單，聽起來很好聽，可是你要怎麼做？實際上要怎麼去做？我覺得在才是時代力量或民眾黨這些新興政黨的挑戰。」

王浩宇還說：「年輕人很好騙，騙去支持你之後，可是支持你之後，你到時候要怎麼去回應他們的需求？當他們30歲的時候發現你什麼時候都做不到的時候，或是社會不是他們想像的那樣子的時候，他立刻又離開了，那這才是他們的問題。」

對於王浩宇的言論，李兆立列3點回應：第一，2020年總統大選，總統蔡英文以817萬票連任總統，蔡英文還特別感謝年輕人是「勇敢的台灣囝仔，台灣最美的風景。」怎麼才不到一年，年輕人卻變成民進黨議員口中的「很好騙」呢？

第二，居住正義不是時代力量的發明，實價登錄2.0更是蔡英文的主張。王浩宇說喊居住正義是騙年輕人，請問是在罵2016年的蔡英文嗎？還是時空背景不同了，所以要代替民進黨宣布，居住正義不再是該黨的訴求？

第三，說到年輕人，讓他想到台灣青年民主協會，在大選前號召返鄉列車來支持抗中保台時，被稱讚是台派青年。結果，日前該協會對瘦肉精美豬進口提出疑慮，希望更多說明及溝通時，卻被出征為中共同路人。請問王浩宇要不要出來幫這些年輕人說些話？

「難道，只有無條件支持民進黨的年輕人，才是好青年？只有民進黨喊的居住正義，才不是騙年輕選票？」李兆立批評王浩宇，無視於高房價對年輕世代的傷害，對政策價值毫無理性討論，對年輕人的獨立思考也毫無基本尊重，「不挺我的就是好騙」，這樣的雙重標準，他完全不行，「王浩宇，請你道歉」。

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