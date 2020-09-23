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王浩宇再強調「年輕人當然好騙」　飆罵時代力量「這種垃圾政黨」

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▲▼王浩宇22日節目上說「年輕人很好騙」。（圖／翻攝自「雲端最前線」）

▲王浩宇22日節目上說「年輕人很好騙」。（圖／翻攝自「雲端最前線」）

記者林彥臣／綜合報導

民進黨桃園市議員王浩宇22日參加《ETtoday新聞雲》直播節目「雲端最前線」錄影時稱「年輕人很好騙」的言論，因此與時代力量智庫執行長李兆立在網路上隔空開嗆。王浩宇在23日凌晨於臉書發文發文再度強調「年輕人當然好片」，還飆罵時代力量是「垃圾政黨」。

王浩宇臉書發文表示，年輕人好騙嗎？ 當然很好騙！如果不好騙，時代力量這種垃圾政黨，怎麼會喊喊做不到的口號、整天咆哮帶風向就騙到一堆年輕選票？

王浩宇認為，但年輕人之所以好騙，是因為年輕人充滿高度理想性、充滿正義感、對更好的台灣有期待、抱持著讓台灣更好的希望。

▲▼時代力量8/29召開決策會議會後記者會，會中除了新當選的15位決策委員出席外，最引人注目的就是新當選時力0黨主席的高鈺婷。（圖／記者湯興漢攝）

▲王浩宇在文中很不客氣地罵時代力量是「垃圾政黨」。（圖／記者湯興漢攝）

王浩宇說，也因此，任何一個政黨都應該真正的回應年輕人的期待，而不是像時代力量一樣用口號消費完年輕人之後，最後什麼屁都做不到。而且比他們過去批評的政黨還骯髒。

網友在王浩宇臉書留言表示，「也不一定是年輕人，有些老屁孩也...」、「政治是門專業，被騙很正常，起碼願意參與」、「好了啦，民進黨有你這種人真的很可憐。你要不要自己離開啊？什麼叫好騙？中文造詣不好嗎？」

另外也有人回應表示，「說年輕人容易騙這個才奇怪吧，希望有第三方的政黨出來，所以相信時代力量，確實他們也讓地方議會跟立法院有了不少改變，你不能說現在他們裡面出問題了就覺得別人是被他們騙了吧？每個政黨都有他們的價值與貢獻，年輕人主要是就事論事給年輕弱勢的政黨機會，不然你當初去幫綠黨幹嘛？年輕人政黨忠誠度原本就不高，真正好騙的是那些政黨忠誠度高的中老年人，並不是就事論事的年輕人」。

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