　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陳同佳承諾「來台投案」近一年　受害者母喊話：盡快履行

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼陳同佳10月23日刑滿出獄。（圖／路透）

▲陳同佳去年10月23日在香港刑滿出獄後，遲遲未履行來台自首的承諾。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

港男陳同佳去年10月表示有意來台「自首」，但至今仍未履行。對此，受害人潘曉穎母親近日在接受港媒專訪時說，不滿陳同佳未兌現承諾，促請他盡快投案，「要對得住自己，對得住我哋死去嘅女兒。」這是她首度就此議題公開表態。

陳同佳2018年來台旅遊時，殺害女友潘曉穎，香港因此案提出修訂《逃犯條例》，將大陸、台灣及澳門納入移交逃犯的目的地，卻也成為香港「反送中」示威引爆點。

▲▼陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

▲我方陸委會發言人邱垂正表示，台灣當地警察局已與港方建立單一聯絡窗口，隨時可依法處理，惟此案的關鍵點在於港府的責任感和陳同佳的真實意願。（圖／記者陳政錄攝）

去年10月23日，陳同佳在香港犯「洗黑錢罪」刑滿出獄時，表明有意在北京市政協委員、香港聖公會教省秘書長管浩鳴的陪同下來台「自首」，但至今11個月過去，陳同佳一直未來台投案，此事也在台港兩地間引發官方角力。

受害潘曉穎母親近日接受港媒《立場新聞》專訪，她呼籲陳同佳要盡快兌現承諾，盡快去台灣投案，並指兩地疫情經已緩和，疫情不可能再是遲未行動的理由。

她進一步表明，台灣早已與香港警務處開通「單一特別窗口」，隨時準備陳赴台投案，但陳又要求警方保護，讓她覺得很無奈、難過，希望台港可以盡快協調。

針對此案後續引發的社會運動，潘母說自己一家是受害者，也是升斗小民，當時是在朋友介紹下找民建聯協助，希望台港做司法互助，協助處理女兒案件，「我們不知道會引起一連串社會事件，感到非常內疚。」

對此，管浩鳴強調，「同佳由一開始都沒有想逃避面對這件事」，相信陳同佳最後會赴台自首，並希望台港能盡快恢復通關，好讓他能到台灣安排相關事宜。

陸委會指出，台灣當地刑事警察局已與香港警務處建立單一聯繫窗口，如果陳同佳確定要赴台，隨時可透過窗口聯絡安排，依法辦理。但陸委會發言人邱垂正也強調，該案唯一的關鍵，在於港府的責任感以及陳同佳本人真實的投案意願。

►時間對我們來說完全沒用！

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
蕭敬騰趕來告別小鬼！哀悼「溫暖敬業的鬼哥」雙手合十離開
「潑屎哥」倒正妹滿身屎污染信義區　超慘下場出爐
潑屎哥被嫌矮..怒收集「3合1屎尿」從頭淋下！親曝「金針菇來
快訊／味全龍最後一刻簽下王維中　確定複數年百萬月薪
熊熊低頭現身小鬼靈堂！最後一天趕來道別…30分鐘沉默離開
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

外送員趕單跑下樓！　踩空「滾到1F」...口鼻出血倒機車旁身亡

解放軍機連日擾台　陸外交部稱「海峽中線不存在」

中國外交部證實：中印第六輪軍長級會談正在進行中

美高官接連訪台　陸外交部：必祭反制措施「包括針對個人」

陳同佳承諾「來台投案」近一年　受害者母喊話：盡快履行

國小女老師午夜「奶茶店門口」遭砍殺亡！　警方：瑣事起爭執

62歲鄰居「性侵8歲妹」哥現場拍照曝光！　他家人辯：只是惡作劇

回宿舍27mins...男大生變冰冷屍體「臉上留詭異血洞」　室友卻稱不知情

福建漁船汕頭南澳島觸礁　14人棄船4死4失蹤

多維TW／「習式」五中　眺望2035遠景目標

吳宗憲曝和小鬼最後訊息「謝謝你照顧峮峮」　偕KID寫歌道別：天堂有多遠，行李帶得夠不夠...

吳宗憲.KID來看永遠的小隊長小鬼　炎亞綸伸手「讓鬼鬼挽著走入靈堂」

任賢齊「唱到一半突暴哭」失去師弟　 崩潰不捨：天上的小鬼，我會想你的

小鬼爸爸離開靈堂鞠躬致意　粉絲暖心向峮峮喊「加油」

1秒就能測！主動脈剝離高危險群　從「手指頭」可看出身體警訊

峮峮憔悴被攙扶…連2天現身靈堂　小鬼妹妹緊勾老公攜外甥到場

佩甄小孩把小鬼當偶像　靈堂致意「謝謝你，帶給孩子正能量」

真人手機呈現「長輩3C日常」！ 超大字體+長輩圖...媽燦笑藏洋蔥

20歲正妹遭潑屎！提告完首露面　痛揭真相「夜店妹搶男人」

首次洗澡怕爆濃眉海豹苦苦哀求 下秒進去萌臉興奮踏水❤好玩～

外送員趕單跑下樓！　踩空「滾到1F」...口鼻出血倒機車旁身亡

解放軍機連日擾台　陸外交部稱「海峽中線不存在」

中國外交部證實：中印第六輪軍長級會談正在進行中

美高官接連訪台　陸外交部：必祭反制措施「包括針對個人」

陳同佳承諾「來台投案」近一年　受害者母喊話：盡快履行

國小女老師午夜「奶茶店門口」遭砍殺亡！　警方：瑣事起爭執

62歲鄰居「性侵8歲妹」哥現場拍照曝光！　他家人辯：只是惡作劇

回宿舍27mins...男大生變冰冷屍體「臉上留詭異血洞」　室友卻稱不知情

福建漁船汕頭南澳島觸礁　14人棄船4死4失蹤

多維TW／「習式」五中　眺望2035遠景目標

秋冬限定首發！大苑子「芋頭鮮奶」回來了　每一口狂吸綿密芋泥

外送員趕單跑下樓！　踩空「滾到1F」...口鼻出血倒機車旁身亡

浴室清潔重點Get！　4大清潔重點破解招式公開

小鬼靈堂開放Day 3　《玩很大》曝「最後叮嚀」粉絲不捨

城市野營也能長知識！阮昭雄辦公聽會　盼提升市民防災能力

原住民創意中心計畫辦公室嘉藥揭牌　黃偉哲樂見原民朋友與政府強強聯手實現願景

《天能》全台票房2.8億！「台北今年唯一破億」刷新紀錄

「裝餅乾的是餅乾盒！」她開撩男友：裝我跟你的呢　2個字網笑炸

文在寅賀電慶擔任日相...菅義偉「終於回話」：盼解決歷史難題！

小鬼黃鴻升乾媽心痛曝認親原因　「希望來生也有你這個乾兒子」

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」　他搭高鐵PO照喊冷！5千人怒炸

大陸熱門新聞

姊弟尿液驚現黑蟲！醫追問臉色大變

台籍員工被檢舉台獨　瑞幸咖啡火速開鍘

夫妻同時罹癌！每天1飲食惡習種禍根

陸進口冷凍魷魚　包裝驗出新冠病毒

2高中妹深夜被老師帶走　她躲廁所驚見「閨密遭強壓」

少女開學日墜亡　同學：被抬上樓頂

5歲、7歲小兄弟失蹤22天陳屍井底　父犯案原因曝光

父親碎唸「38歲還不結婚」被兒子砍死！

重慶超危險樂園！女玩「高空滑索」卡住摔死

2天37架共機擾台！　解放軍再宣布黃海「實彈演練」3天

影／錢塘江7公尺「鬼王潮」發威！路面一秒變泳池　整排車慘被沖走

陸國民神車倒台　夏利資產1元甩賣

女老師深夜奶茶店慘遭砍殺身亡！

雲南瑞麗「全面進入戰時狀態」

更多熱門

相關新聞

共機飛越台海中線　嚇阻美國

共機飛越台海中線　嚇阻美國

美國國務院掌管經濟成長的次卿柯拉克於17日來台訪問，雖然是自美台於1979年斷交後來訪層級最高的美國國務院官員，但也隨即引發大陸強烈不滿，連續兩日派出多架軍機越過海峽中線，形成自1996年台海危機以來大陸對台最針對性的軍事挑釁。

親民黨誠意推動兩岸和平

親民黨誠意推動兩岸和平

海論開幕　陸委會：不接受政治框架

海論開幕　陸委會：不接受政治框架

海峽論壇主打「雲」交流 吳成典：只有統一才會帶來雙贏

海峽論壇主打「雲」交流 吳成典：只有統一才會帶來雙贏

香港房價下殺6折！釋出超過7000個單位

香港房價下殺6折！釋出超過7000個單位

關鍵字：

陳同佳陸委會兩岸香港司法互助反修例反送中香港人

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

小鬼6歲外甥聽到「舅舅去當天使」沉默了！

小鬼黃鴻升靈堂前「峮峮落淚親手剪悼念卡」　經紀人：她來這裡比較安心

即／20歲正妹遭潑屎！痛揭真相「搶男人」

黃鴻升父道歉「第一次見面在這種場合」　李易心疼

謝和弦公開前妻親密床照！嗆「吃安眠藥才沒受孕」

張立東、庹宗康、NONO來告別小鬼！

小鬼爸「床底找出一疊零用錢信封」！　打開還有37萬…淚：他沒時間花

同門情誼3年感情像一家人　女星聞黃鴻升離世噩耗「連3天夢到小鬼」

12歲就追小鬼黃鴻升　人妻靈堂廁所淚崩

峮峮雙眼紅腫最後一天陪小鬼！

得知後爆哭！王少偉「凝重皺眉」送小鬼

KID最後1天不來看小鬼「行蹤曝光」！

命理師通靈後見小鬼遺照驚呼糟了

即／整桶屎來源曝　「潑屎哥」：我自己蒐集

楊丞琳最後一天也來送小鬼了！

更多

最夯影音

更多
吳宗憲曝和小鬼最後訊息「謝謝你照顧峮峮」　偕KID寫歌道別：天堂有多遠，行李帶得夠不夠...

吳宗憲曝和小鬼最後訊息「謝謝你照顧峮峮」　偕KID寫歌道別：天堂有多遠，行李帶得夠不夠...
吳宗憲.KID來看永遠的小隊長小鬼　炎亞綸伸手「讓鬼鬼挽著走入靈堂」

吳宗憲.KID來看永遠的小隊長小鬼　炎亞綸伸手「讓鬼鬼挽著走入靈堂」

任賢齊「唱到一半突暴哭」失去師弟　 崩潰不捨：天上的小鬼，我會想你的

任賢齊「唱到一半突暴哭」失去師弟　 崩潰不捨：天上的小鬼，我會想你的

小鬼爸爸離開靈堂鞠躬致意　粉絲暖心向峮峮喊「加油」

小鬼爸爸離開靈堂鞠躬致意　粉絲暖心向峮峮喊「加油」

1秒就能測！主動脈剝離高危險群　從「手指頭」可看出身體警訊

1秒就能測！主動脈剝離高危險群　從「手指頭」可看出身體警訊

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面