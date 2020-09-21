陳同佳承諾「來台投案」近一年　受害者母喊話：盡快履行

▲陳同佳去年10月23日在香港刑滿出獄後，遲遲未履行來台自首的承諾。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

港男陳同佳去年10月表示有意來台「自首」，但至今仍未履行。對此，受害人潘曉穎母親近日在接受港媒專訪時說，不滿陳同佳未兌現承諾，促請他盡快投案，「要對得住自己，對得住我哋死去嘅女兒。」這是她首度就此議題公開表態。

陳同佳2018年來台旅遊時，殺害女友潘曉穎，香港因此案提出修訂《逃犯條例》，將大陸、台灣及澳門納入移交逃犯的目的地，卻也成為香港「反送中」示威引爆點。

▲我方陸委會發言人邱垂正表示，台灣當地警察局已與港方建立單一聯絡窗口，隨時可依法處理，惟此案的關鍵點在於港府的責任感和陳同佳的真實意願。（圖／記者陳政錄攝）

去年10月23日，陳同佳在香港犯「洗黑錢罪」刑滿出獄時，表明有意在北京市政協委員、香港聖公會教省秘書長管浩鳴的陪同下來台「自首」，但至今11個月過去，陳同佳一直未來台投案，此事也在台港兩地間引發官方角力。

受害潘曉穎母親近日接受港媒《立場新聞》專訪，她呼籲陳同佳要盡快兌現承諾，盡快去台灣投案，並指兩地疫情經已緩和，疫情不可能再是遲未行動的理由。

她進一步表明，台灣早已與香港警務處開通「單一特別窗口」，隨時準備陳赴台投案，但陳又要求警方保護，讓她覺得很無奈、難過，希望台港可以盡快協調。

針對此案後續引發的社會運動，潘母說自己一家是受害者，也是升斗小民，當時是在朋友介紹下找民建聯協助，希望台港做司法互助，協助處理女兒案件，「我們不知道會引起一連串社會事件，感到非常內疚。」

對此，管浩鳴強調，「同佳由一開始都沒有想逃避面對這件事」，相信陳同佳最後會赴台自首，並希望台港能盡快恢復通關，好讓他能到台灣安排相關事宜。

陸委會指出，台灣當地刑事警察局已與香港警務處建立單一聯繫窗口，如果陳同佳確定要赴台，隨時可透過窗口聯絡安排，依法辦理。但陸委會發言人邱垂正也強調，該案唯一的關鍵，在於港府的責任感以及陳同佳本人真實的投案意願。

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