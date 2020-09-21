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善耕365／從櫃姐轉戰課輔主任　面對黑道、隔代教養種種家庭問題

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▲ 課輔班合照。

文／善耕365
圖／嘉義市道上教會 呂主任提供

從原先的百貨公司櫃姐，因緣際會成了課輔班的主任，她是呂凱庭，嘉義市道上教會的課輔班主任。在嘉義地方，用無止境的夜晚，招募志工，陪伴弱勢家庭的孩子、與家長徹夜溝通，轉眼幾年，看著第一屆課輔班學生都已經大一了，「叫我"主任"其實心裡覺得蠻彆扭的。」因為覺得自己學歷不高的她這樣說道

從櫃姐到課輔班主任，走進弱勢家庭的現場

會開辦免費課輔班，是因為教會另外一位在當老師的夥伴關注到弱勢孩子的課業資源不足、下課後沒地方去，於是號召開辦免費的課輔班。起初招生還跑到各個國中發宣傳單，認識教務處的老師，請老師把資訊交給需要的學生，雖然是教會，但不論小孩信不信教，只要有身心疾病、破碎家庭、單親、弱勢..等有需要都可以來參加。課輔班每週上課三天，一次三小時，採志工一對一教學，禮拜日也開放學生來寫功課。呂主任原以為是不太複雜的行政工作，沒想到卻開啟了一道道複雜家庭的門....

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作為課輔班主任，是一種角色扮演

課輔班主任，主要負責青少年輔導、家訪、家長溝通各種學生的生活層面，呂主任上一份工作是在看見人生百態的百貨公司，工作經驗已相當資深，因為這個多年的工作歷練讓她知道如何跟不同人相處。呂主任笑說：「 教會裡讀神學院的牧師比較斯文，也因為忙，少有時間跟家長相處，所以就需要我來接地氣的應付各種家長。」 生命巧合是如此安排，讓她百貨公司工作在撤櫃之際，選擇接下了這份工作，也許是命運要讓她做這件事的橋梁，讓她看見這些家庭並出現在這些人的生命中。不論遇到黑道、情緒障礙的家長，或是遇上孩子打傳說、玩遊戲，她都能親切地掌握並與他們聊上幾句，呂主任說常常覺得自己溝通時很像在角色扮演

無法接住的女孩、被孩子攻擊， 面對那些失落的事....

開辦課輔班的頭一年，呂主任365天沒有一天休息，還時常聽家長訴苦到半夜。剛開始管教，叛逆的小孩常把協助課輔的大學志工罵哭「你讀那個科系有什麼用！」小孩直接在課堂上這樣嗆聲志工，讓本來已經很困難的志工招募，又變得更難上加難。時常還要面對家長的不諒解，家長常這樣問道：「為什麼去課輔班成績沒有變好？」，都讓她覺得經營課輔班困難重重，「剛開始孩子都坐不住，所以課輔班一開始還必須得先從品格開始教起，這也是這些弱勢家庭的家長常常忽略的。」對呂主任來說品格的教育比課輔重要，尤其課業的進步需要長時間，不是短時間內能看出成效的。

課輔主任職涯中，有另一個印象深刻的女孩，是其他單位轉介過來的，爸爸被關在監獄、媽媽後來跟叔叔在一起，所以便把她丟給阿嬤照顧，但阿嬤年紀大已管不動...家訪時，本來感覺自己有把握一定能把她帶好，剛開始輔導時，光是看到這個女孩願意來課輔班，原先認識她的人就都很訝異，但後來發生女孩爬上教會裡的流理台，把流理台整個用破，還不小心割傷了身體，阿嬤感到很不好意思，後來女孩就漸漸地就不來了....過一陣子從其他小孩得知她不是很好的近況覺得很感慨及失落。

面對許多複雜難解的家庭環境，沒有休息的呂主任曾身心俱疲，也理解到想要所有事情都掌握的自己，其實能做的有限，應該重新調整步調才能照顧好孩子「我仍會繼續努力的，去創造更多美好」即便偶爾感到灰心，但呂主任還是希望不同背景的孩子都有機會在這裡獲得改變。

看見改變「要相信他們，也相信自己。」

雖然課輔班剛開始很辛苦，但這幾年陸續看到改變。呂主任向我們說道：「第一屆曾有一位成績很差，剛來到課輔班時，非常調皮，上課時一直胡鬧大笑，志工都管不住，找補習班讓他免費旁聽，還被補習班老師退回來，直到某一次送他去參加營隊， 他回來後就開始奮發向上，有了目標變得超用功讀書，後來這位學生今年升大一，考上國立的高雄科大，讓所有人都很為他開心。」這名學生讓呂主任深刻感知到，改變還是會發生，學生稍微進步，呂主任就更有信心「要相信他們，也相信自己。」孩子們逐漸改變，在母親節，或是她生病時，孩子們的主動關心，也讓她感到窩心。

▲ 舉辦運動會，與孩子們同樂

在充滿成就感、獲得力量的時候，呂主任會去想還有哪裡要改進，怎樣能帶來更多改變。「孩子們來到這裡，除了課輔，還有很多是陪伴，所以教會在每週星期六青少年團契有品格、桌球、吉他、鋼琴教學等各種才藝的課程。戶外教學淨灘、淨山或是戶外活動。」多才多藝的呂主任偶爾還會教他們打爵士鼓，藉著這些活動做機會教育，如借走的東西要歸還等...這些細小的生活品格都很重要，其中也有志工老師們一起的付出與努力，無私奉獻地對待這些孩子們，讓他們接觸到不一樣的人，學習到更多不一樣的事物。

「希望他們長大能成為願意幫助別人的人。」

從百貨公司離開，到課輔班主任，這幾年見過無數個家庭，呂主任重新定義了自己生命的價值，「讓他們更為快樂富足。他們的笑臉，是最珍貴的寶藏。 」在這裡看見孩子的笑容，是他持續付出的動力，雖然很累，但是心靈很富足。在未來的道路上，她將陪伴更多弱勢的孩子成長，關於這些課輔班孩子，主任說：「希望他們長大能成為願意幫助別人的人。」

▲ 第二行右一呂主任，與志工們聚餐合照


弱勢家庭學生課業輔導志工，急需你的加入！https://harvest365.org/events/8220

原文取自善耕365公益媒合平台官方網站
【從櫃姐轉戰課輔主任，面對黑道、隔代教養、種種複雜的家庭問題..】

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