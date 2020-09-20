　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新北戶政日義賣愛心做公益　侯友宜表揚績優戶政人員

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲新北戶政日義賣愛心做公益 侯友宜表揚績優戶政人員。（圖／新北市民政局提供）

▲新北戶政日義賣愛心做公益，侯友宜表揚績優戶政人員。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府民政局20日在板橋市民廣場舉辦一年一度戶政日暨愛心做公益活動，由市長侯友宜頒發今年戶政績優獎項，除感謝戶政夥伴的努力付出，也邀請戶政人員、志工及眷屬們愛心捐血、捐發票、認養流浪動物，品嘗在地特色美食、義賣二手物品及認購愛心福袋，現場氣氛溫馨熱絡。

侯友宜表示，新北市2019年4月突破400萬人口躍升國際大城，至今人口持續增加超過2萬8000人，顯示市府推動的各項政策獲市民認同有歸屬感，也代表市府的責任更重大；今年特別選在9月20日諧音寓意「愛你，愛你，就愛你」的日子，透過多元公益活動感謝戶政夥伴及志工，別具意義及紀念性，期勉夥伴們未來持續精進戶政服務、創造品牌價值，一起帶動新北邁向安居樂業的幸福生活。

▲新北戶政日義賣愛心做公益 侯友宜表揚績優戶政人員。（圖／新北市民政局提供）

▲戶政人員、志工及眷屬們愛心捐血、捐發票、認養流浪動物。

民政局長柯慶忠表示，民政為庶務之本，新北戶所不斷推出如護照代辦、新住民愛心大平台、全面換發新式門牌及2樓以上「之號」及1樓「臨字號」門牌整編等創新有感服務，並連續4年榮獲內政部人口政策措施宣導績效優良地方政府。20日特別表揚5名績優評鑑戶政機關，包括永和、汐止、蘆洲、三峽及中和，2名績優提案戶政機關淡水及泰山，9名績優戶政人員及12名績優戶政志工。

其中，在淡水戶所的陳奕霖小姐承辦國籍業務，具流利英語及嫻熟法學專長，時常協助轄內高級專業人才與新住民辦理相關業務、及取得我國國籍，深獲信賴。另汐止戶所的志工黃鄭秀蘭女士，平日協助戶所引導洽公民眾、奉茶及提供諮詢等為民服務事項，20年來服務總時數達2,707小時，長年在戶所無私奉獻。

各項做公益主題活動中，尤以愛心捐血最受歡迎，逾140名熱血勇士捐血。活動現場並提供近100道在地特色美食及800多項二手物品義賣，所得約30萬元將全數捐贈市府「新住民愛心大平台」，落實新北市照顧新住民服務措施，以感恩的心回饋社會。

► 美麗最大的祕密

▲新北戶政日義賣愛心做公益 侯友宜表揚績優戶政人員。（圖／新北市民政局提供）

ET快訊
連2天守黃鴻升靈堂！女星陪黃爸、小鬼妹「到最後一刻」
正妹遭潑屎！提告完首露面　痛揭真相「夜店妹搶男人」
小鬼靈堂前「峮峮落淚親手剪悼念卡」　經紀人曝動人真相
兄弟吳東融疑觸身球改判　曾總抗議...球迷大喊趕出去
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

9月21日國家防災日　新北農業工程治山防災有一套

新北戶政日義賣愛心做公益　侯友宜表揚績優戶政人員

新北推動漁港轉型　貢寮和美漁港生態復育及親水體驗

走進魚蝦與候鳥的樂園　新北農業局推「田寮洋綠網小旅行」

不爽後車按喇叭竟亮刀恐嚇　網：開雙Ｂㄟ攏緊派

防疫價2300！桃園旅館設備超老舊…他入住氣炸：以為博物館

基隆首屆「遙控帆船交流賽」　以船會友圓滿落幕

接任桃園農田水利管理處首任處長？　何明光︰只是傳聞

創意料理「火星任務麻辣麵」　國宴級女主廚盼疫情紓困升級

水質監測競賽起跑　黃偉哲期許公私協力讓大台南水質愈來愈好

鬼鬼哽咽「小鬼像親生哥哥」曾說「以我為榮」　丫頭「他上周還開玩笑」：健康沒了就沒命花...

鬼哥超MAN扛重責「不要怕，有我在」　謝謝這整年..一直罩著《RUN新聞》

峮峮憔悴現身送男友小鬼最後一程　坤達緊牽柯佳嬿抵黃鴻升靈堂

楊丞琳忍痛「敬業上工」　一結束活動..立刻到小鬼靈堂

粉絲不捨送小鬼最後一程　道別寫下「來生再當你的粉絲」

楊丞琳35分鐘趕場奔小鬼靈堂 婁峻碩：把他的正能量傳給大家

草泥馬「爽坐特斯拉」逛夜市！ 網友哀嘆：羊駝都過得比我好...

小鬼主動脈剝離造成血管阻塞逝！醫曝易發族群：高血壓為重要因素

陳漢典「認識小鬼很幸福」：是我們的榜樣　鼓鼓憾「愛不能這麼晚說」…想傳承他的暖

奶粉當酒用！調酒師一秒變奶爸 花式泡ㄋㄟㄋㄟ...2歲兒超捧場❤

9月21日國家防災日　新北農業工程治山防災有一套

新北戶政日義賣愛心做公益　侯友宜表揚績優戶政人員

新北推動漁港轉型　貢寮和美漁港生態復育及親水體驗

走進魚蝦與候鳥的樂園　新北農業局推「田寮洋綠網小旅行」

不爽後車按喇叭竟亮刀恐嚇　網：開雙Ｂㄟ攏緊派

防疫價2300！桃園旅館設備超老舊…他入住氣炸：以為博物館

基隆首屆「遙控帆船交流賽」　以船會友圓滿落幕

接任桃園農田水利管理處首任處長？　何明光︰只是傳聞

創意料理「火星任務麻辣麵」　國宴級女主廚盼疫情紓困升級

水質監測競賽起跑　黃偉哲期許公私協力讓大台南水質愈來愈好

中職／爭議不斷！丘總尊重改判　相信沒偏袒、不想挑起對立

跟網紅徐琁學初秋穿搭！風衣、西裝外套　四樣單品換季必備

中職／羅力7局11K鎖獅、富邦單場3轟8比4統一拉進勝差

金融股疲弱！分析師曝「關鍵3影響」慘壓制：短時間不會結束

9月21日國家防災日　新北農業工程治山防災有一套

新北戶政日義賣愛心做公益　侯友宜表揚績優戶政人員

嫌「GG太短」想變長！醫揭「斷開韌帶」增3cm下場　大小有量對嗎？

新北推動漁港轉型　貢寮和美漁港生態復育及親水體驗

走進魚蝦與候鳥的樂園　新北農業局推「田寮洋綠網小旅行」

砂石車雨中撞上！小黑車遭壓爛「驚悚影片」曝　一家三口奇蹟生還

地方熱門新聞

夜市老闆突倒地亡　15分前還在滑手機

花蓮台9線「轎車自撞樹」　車頭全毀釀2死2傷

併排違停肇事 賓士車門被撞掉還加罰單

2020基隆潮藝術：傳遞繽紛色彩活力

快訊／薇閣新竹館不關了：照顧員工生計

一晚2300！旅館設備超老舊…他入住氣炸

台中最強創意串燒　快閃高鐵站旁

變速箱壞掉送修！竟被偷開3588公里

駐臺型男外交官金山衝浪體驗

台南豆花伯笑了！神秘高雄女掃光160杯

不爽後車按喇叭　開雙B男亮刀恐嚇

2020關子嶺溫泉美食節花燈遊行超吸睛

新化警破職業賭場

桃園農田水利管理處長　傳何明光接任

更多熱門

相關新聞

新北農業工程治山防災有一套

新北農業工程治山防災有一套

台灣因地理位置位於北太平洋西部亞熱帶環境，每年受到颱風侵襲，加上近年降雨型態改變，短時間下強降雨屢屢造成山區災害發生，新北市山坡地範圍占全市面積80%以上，山區地防災工作尤其重要，農業局致力於治山防災工程，保障民眾生命財產安全，不遺餘力。

新北農業局推田寮洋綠網小旅行

新北農業局推田寮洋綠網小旅行

新北推動漁港轉型　和美漁港生態復育

新北推動漁港轉型　和美漁港生態復育

頂新和德中秋公益在種籽地景藝術鬥鬧熱

頂新和德中秋公益在種籽地景藝術鬥鬧熱

快訊／錦和國小火警！教室焦黑一片

快訊／錦和國小火警！教室焦黑一片

關鍵字：

新北公益戶政

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／羅志祥深夜現身小鬼靈堂！　「我來看你了」

命理師通靈後見小鬼遺照驚呼糟了

快訊／任賢齊唱到一半「突暴哭中斷演出」淚別小鬼

信義威秀女子遭潑屎　頭頂砸一桶

快訊／吳宗憲領峮峮、KID首發聲！

藝人御用領隊自由哥「倒臥家中浴室」猝死

吳宗憲緊牽Sandy來看小隊長小鬼！

看男友手機驚見「堂姐裸體照」！

1秒就能檢測出「主動脈剝離」高危險群

信義威秀被潑糞　21歲妹：洗了5次一樣臭！還有金針菇

坤達痛失兄弟小鬼…首曬合照悼念

小鬼最後訊息：憲哥，謝謝你照顧峮峮

鬼鬼「挽著炎亞綸」再道別小鬼！

峮峮連續2天悲痛現身小鬼靈堂！

張立東、庹宗康、NONO來告別小鬼！

更多

最夯影音

更多
鬼鬼哽咽「小鬼像親生哥哥」曾說「以我為榮」　丫頭「他上周還開玩笑」：健康沒了就沒命花...

鬼鬼哽咽「小鬼像親生哥哥」曾說「以我為榮」　丫頭「他上周還開玩笑」：健康沒了就沒命花...
鬼哥超MAN扛重責「不要怕，有我在」　謝謝這整年..一直罩著《RUN新聞》

鬼哥超MAN扛重責「不要怕，有我在」　謝謝這整年..一直罩著《RUN新聞》

峮峮憔悴現身送男友小鬼最後一程　坤達緊牽柯佳嬿抵黃鴻升靈堂

峮峮憔悴現身送男友小鬼最後一程　坤達緊牽柯佳嬿抵黃鴻升靈堂

楊丞琳忍痛「敬業上工」　一結束活動..立刻到小鬼靈堂

楊丞琳忍痛「敬業上工」　一結束活動..立刻到小鬼靈堂

粉絲不捨送小鬼最後一程　道別寫下「來生再當你的粉絲」

粉絲不捨送小鬼最後一程　道別寫下「來生再當你的粉絲」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面